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Hamilelikte bulantıya karşı zencefil çayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

Anne adaylarının doğum sürecine dair merak ettikleri sorulara cevap vermek için 13’üncüsü düzenlenen “Mutlu Gebe Okulu” yeni mezunlarını verdi.‘Mutlu anneler, mutlu bebekler, mutlu gelecek’ sloganıyla VM Medical Park Bursa Hastanesi tarafından 13’üncüsü gerçekleştirilen eğitimlerde anne adayları ve eşleri önemli bilgiler edindi.

Hamilelikte bulantıya karşı zencefil çayı

Anne adaylarının doğum sürecine dair merak ettikleri sorulara cevap vermek için 13’üncüsü düzenlenen “Mutlu Gebe Okulu” yeni mezunlarını verdi.
‘Mutlu anneler, mutlu bebekler, mutlu gelecek’ sloganıyla VM Medical Park Bursa Hastanesi tarafından 13’üncüsü gerçekleştirilen eğitimlerde anne adayları ve eşleri önemli bilgiler edindi. Eğitim sonunda belge verilirken, sunum yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mete Kürşat Koç, “Anne adayları, yaşamın bir parçası olan gebelik döneminde tüm sosyal ilişkileri ve alışkanlıkları için sil baştan bir liste oluşturmalı. Anne adayları, gebeliğe bir hastalıkmış gibi bakmayıp küçük değişikliklerle olağan doğal süreci yaşarsa çok daha rahat bir dönem geçirirler” diye konuştu.
İlk 6 ayda bebeğe sadece anne sütü verilmesi gerektiğini belirten Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Ebru Topalakcı da, “Doğumdan sonraki ilk 30-60 dakika içerisinde emzirmeye başlanmalıdır. Emzirmeden önce ve sonra bebeğe hiçbir sıvı ya da besin verilmemelidir. Süt üretimini artırmak için bebekle anne, doğumdan sonra tensel temas kurmalıdır. Annenin dinlenmesi sağlanmalı, ruhsal yönden iyilik hali sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.
Bulantıya karşı zencefil çayı
Anne adaylarına beslenmeyle ilgili bilgiler aktaran Diyetisyen Enes Çağrı Kaleli ise “Bizim için en önemli husus, annenin besin ihtiyacını karşılarken bebeğin ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesidir. Gıda miktarının biraz artması ve sağlıklı bir beslenme çok önemli. İlk 3 ay bulantılar daha sık oluştuğu için ufak adımlarla ilerlenmesi gerekiyor. Bulantının arttığı zaman su alımının artırılmasını, yağın azaltılmasını ve ara sıra zencefil çayının tüketilmesini tavsiye ediyoruz” dedi.
Yenidoğan Bebek Hemşiresi Çiğdem Özel de, elle boşaltmanın süt sağmak için en iyi yöntem olduğunu kaydederek, “Sağma işlemi sırasında parmak hareketleri yuvarlama şeklinde olmalı, parmaklar ile meme derisi ovuşturulmamalı ve ucuna bastırılmamalıdır.El meme etrafında döndürülmeli, masaj koltuk altı dahil bütün memeye uygulanmalıdır. Elle sağarak boşaltma süresi yaklaşık 20-30 dakikadır” diye konuştu.
Kordon Kanı ve Kök Hücre Bankası Güney Marmara Sorumlusu Burcu Dolan da kordon kanı hakkında bilgi verdi.

Hamilelikte bulantıya karşı zencefil çayı

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