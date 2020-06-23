Bir Tabu: Hamilelikte Cinsel İlişkiye Girilir mi?

Hamilelik sırasında vücudunuz değiştikçe cinsel arzunun gidip gelmesi çok normaldir. Bazen kendinizi çok isteksiz hissederken bazen de büyük ve irileşen göğüsleriniz ile kendinizi eskisinden daha çekici hissedebilirsiniz. Hormonlarınız gebeliğiniz boyunca sizinle hep oynayacaktır. Tüm bu gebelik süresi boyunca, eğer gebeliğiniz normal bir şekilde devam ediyorsa eşinizle cinsel ilişki yaşamanızda hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Gebeliğinizin ilk aylarında hormonlarınız tavan yaptığı için öncekinden daha fazla istek duymanız çok normal. İlerleyen aylarda bel ağrılarınız ve vücut ağırlığınız sıkıntı çıkarmaya başladıkça her şeyin zorlaşacağını düşünüyorsunuz, ama merak etmeyin her şeyin sağlıklı ve kolay yolları var. Hamileyken Cinsel İlişki Birçok kadın ve erkek hamileyken yapılan cinsel ilişkiyi sağlıksız ve bebek için tehlikeli buluyor. Gebelikte cinsellik deneyimi anne ve bebek için herhangi bir tehlike taşımıyor. Ancak bunu dememiz için gebeliğin normal olması gerekiyor, eğer uzman doktorunuz riskli bir gebelik durumunuzun olduğunu söylüyorsa, bebeğinizin durumuna öncelik vermeniz gerekiyor. Bebeğinizin enfeksiyon kapacağını, düşük olacağını ve ona zarar vereceğinizi düşündüğünüz için cinsel hayatınıza ara vermeye karar veriyor olabilirsiniz, ama bu süreç sıkıntılı ve sizin için de stres dolu olacağı için hem sizin hem de eşinizin bir sağlık problemi olmadığı sürece cinsel ilişki yaşamanızda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Hatta cinsel hayatınızın normal olması egzersiz özelliği taşıyacağı için kolay bir doğum yapmanızı bile sağlayabilir.

İlişki esnasında erkeğin penisi bebeğe temas etmez. Bebek, amniyon sıvısı, rahim kasları ve kese tarafından oldukça iyi korunur. Aynı zamanda rahim ağzında bulunan servikal mukus, rahim içine bakterilerin erişimini engeller. Ancak eşinizden pek emin değilseniz prezervatif kullanmanız iyi olabilir. Ayrıca anal ilişkide bir sakınca görülmese de, olası enfeksiyonları artırma durumu olduğu için çok tercih etmemelisiniz. Yine de bu aylarda genital temizliğine her iki taraf da dikkat etmeli ve gerçekten gerektiğini düşünüyorlarsa kondom kullanmaları önerilir. Bebeğiniz her ne kadar karnınızda güvenli bir tabakada olsa da mantar, siğil, enfeksiyon hamilelik döneminizi sıkıntıya sokabilir. Bu dönemde vücudunuz, özellikle göğüsleriniz çok hassas olabilir ve kendiniz bile dokunmak istemeyebilirsiniz. Aynı zamanda beliniz ağrıyor, ayaklarınız şişiyor, vücudunuz tüm bunlara adapte olmaya ve bebek için en uygun ortamı hazırlamaya yönelik değişiklikler gösteriyor. Sizin gibi aynı sıkıntıları yaşayan birçok anne adayı var, yalnız değilsiniz. Fiziksel ve ruhsal olarak yaşadığınız her durumu

eşiniz ve doktorunuz ile paylaşmalısınız. Aynı zamanda hamilelikte cinsellik çok konuşulan ve tartışılan bir konudur. Çoğu çiftin doktoru ile bu konuda konuşmayı çok tercih etmemesi de çiftleri bu kararsızlığa itebiliyor, en doğru yanıtı verebilecek olan doktorlarıyla konuşmak istemiyorlar. Ama bu çekinilmesi ya da saklanması gereken bir durum değil, hatta en rahat hangi pozisyonların uygun olacağına kadar size bilgi verebilirler. Ayrıca hamileyken yapılan egzersizlerin doğumu kolaylaştırdığını bilmeyen yoktur. Eğer bunu yapmayı istemiyorsanız cinsel ilişkinin de özellikle son zamanlarında doğumu kolaylaştırmaya yaradığını söyleyebiliriz. Ayrıca gebe kadının orgazm olması, hamilelik boyunca stresini atmasını ve rahatlamasını sağlayabilir. Ayrıca ilişki esnasında öncekinden daha kaygan bir yapınız olabilir, bu da sizin daha kaliteli ve acısız bir cinsel deneyim yaşamanıza yardımcı olur. Bu şartlar altında hamileyken ilişkiye girmek bebeğime zarar verir diye düşünmenize hiç gerek yok. Ayrıca gerçekten istemiyor olabilirsiniz, eşiniz bu durumda istenmediğini düşünebilir. Yaşadığınız duygu durumlarından ona da bahsedin, eminiz ki sizi anlayacaktır. Çiftlerin arasındaki ilişki ne kadar uyum içinde olursa, bebeğiniz o kadar rahat ve güvenli hisseder. Onun en çok sizin duygularınızdan etkilendiğini unutmayın. Ayrıca aranızdaki cinselliği sadece birleşim olarak görmektense, her iki tarafın birbirini tatmini için oral, masaj gibi şeylerle farklı denemeler yapabilirsiniz. Bu sizi ve eşinizi daha iyi hissettirebilir.

Hamile olduğunuz süre boyunca rahim ağzında artan bir kan akışı vardır ve yeni kan damarları oluşur, özellikle gebeliğinin ilerleyen zamanları cinsel ilişki olsun olmasın kanamalar olabilir. Hemen panik yapmanıza gerek yok. Bunlar olabilecek durumlar, tamamen bebeğinize sağlanan kan akışını düzenlemek için vücudunuz kan akışını biraz artırdı, bu da sizde kanamalar yapabilir. Bir diğer genel algı da orgazm olmanın bebeğin erken doğum sebebi verdiği düşünmesidir. 6. aydan sonra bu yüzden çekingen olabilirsiniz, ama yapılan son araştırmalar orgazm olma halinin erken doğum ile bir ilgisi olmadığını göstermiştir. Bu genel algının sebebi de orgazm halinde iken karnınızın kasılmalar yaşaması size doğum sancılarını andırıyormuş gibi gelmesi olabilir. Merak etmeyin her şey yolunda ama buna rağmen emin değilseniz içinizin rahatlaması için doktorunuz ile görüşebilirsiniz. Hatta orgazm olduğunuz sırada bebeğiniz azıcık içeride sarsılabilir. İlerleyen aylarda eşiniz ile cinsel ilişki yaşama konusunda bazı sıkıntılar çekebilirsiniz. Karnınıza basınç ve ağırlık yapmayacak şekilde pozisyonlar deneyerek size en uygun olanı seçebilirsiniz.

Hamilelikte Cinsel İlişki Pozisyonları Gebeliğinizin ilk aylarında çoğu pozisyonun bir sıkıntısı yokken, ilerleyen aylarda büyüyen bir göbekle en rahat ve en sağlıklı pozisyon arayışlarınız olabilir. İlerleyen aylarda erkeğin üstte olduğu misyoner pozisyonunu denemeniz çok sağlıklı olmayabilir. Bu süreçte eşiniz ile birlikte deneyerek en doğru pozisyonlara karar verebilirsiniz. Özellikle anne adayının rahatlığı açısından uzmanların tavsiye ettiği bazı pozisyonları da denemenizde fayda var. 1. X pozisyonu Bu pozisyon, eşlerin x şeklinde görülmesinden dolayı bu adı almıştır. İlk aylarda anne için rahat bir pozisyondur. Annenin bir ayağı babanın omzuna alınır, bu sayede rahim girişi geniş tutulur. Babanın da şekildeki gibi bir duruş alması gerekiyor. Eğer zor gelmeyecekse ilerleyen aylarda da denenebilir. 2. Yastık desteği ile köpek pozisyonu Bu pozisyonda annenin karnının yumuşak tutulması sağlanır ve baba ağırlığını annenin üzerine yıkmamalıdır. Yine aynı şekilde ilk aylarda deneyebilirsiniz eğer mide bulantınız oluyorsa bu pozisyon yastıklar ile en az sarsıntı yaşamanızı sağlar.