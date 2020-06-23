Hamilelikte Diş Ağrısı : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Birçok kişinin korkulu rüyası konumunda olan diş ağrılarının en az seviyeye indirilebilmesi için küçük yaşlardan itibaren düzenli ağız bakımı ve kontrolü alışkanlık haline getirilmelidir. Diş ağrısı sorununun sıklıkla yaşandığı dönemlerden biri de gebelik. Bunun sebebi ise; hamileliğin etkisiyle ağız içerisinde bazı değişikliklerin gelişmesi ve vücudun kalsiyum eksikliğiyle karşı karşıya kalması. Yine bu dönemde her anne adayının hormon dengesinde yaşanan düzensizlikler diş çürüklerine, ağrılara neden olabiliyor ve hamilelik döneminde yaşanan ağrılar ne yazık ki normal dönemlerde yaşanan ağrılardan çok daha şiddetli yaşanabiliyor. Hamilelikte Diş Ağrısı Neden Olur? 1. Hormonal değişimler Gebelik döneminde kadınların hormon seviyelerinde dengesizlikler oluşur. Östrojen ve progestoron seviyelerinde oluşan artış diş enfeksiyonlarına karşı duyarlılığı ve çürük oluşma ihtimalini artırdığından gebe kadınlar diş ağrılarına karşı çok daha hassas hale gelirler. Hormonal değişimle oluşan diş ağrıları oldukça şiddetli olmakla birlikte hamile kadınların %50'sinin diş ağrılarının bu sebeple oluştuğu biliniyor.

2. Beslenme değişiklikleri Hamile kadınlar, bebeklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek olmak için hamilelik döneminde beslenme düzenlerinde de bazı değişiklikler yaparlar. Beslenme şeklinde normal düzene göre oluşan bu değişimin diş yapılarını etkileme ihtimali bulunuyor. 3. Sabah bulantıları Hamilelik sırasında sıklıkla yaşanılan sabah bulantıları sürekli olarak kusmaya ve mide asidinin dışarı atılmasına neden olur. Mide asidi dışarı atılırken diş etlerine ve diş minelerine zarar verir. Bu durum sonucunda hamile kadında diş eti hastalıkları ve diş çürümeleri ile birlikte diş ağrısının görülme ihtimali artar. 4. Kötü ağız hijyeni Hamile kadınların özellikle kötü kokulara ya da çeşitli tatlara karşı fazla duyarlı olduğu ve bu durumun tiksinmelere neden olduğu bilinir. Özellikle diş macunu kokusuna ya da tadına karşı oluşan olumsuz duyarlılık hamilelik sürecinde dişlerin fırçalanmamasına neden olur. Fırçalanmayan dişler üzerinde üreyen bakteriler çürük oluşumuna neden olur ve çeşitli diş problemlerini beraberinde getirir. 5. Düşük kalsiyum düzeni Bebeğin kemik oluşumu için bebeğe kalsiyum aktarımı, anne vücudundaki kalsiyum miktarının azalmasına neden olur. Bu durum diş minesinin zayıflamasına neden olur. Hamilelik sırasında kalsiyum desteği alınması anne adaylarının sağlığı açısından önemlidir.

Hamilelikte Diş Ağrısı Nasıl Geçer? Hamilelik sırasında ilaç kullanımı sakıncalı olabileceğinden genellikle doğal tedavi yöntemleri ile ağrıları geçirmek hedeflenir. Peki hamilelikte diş ağrısına ne iyi gelir? 1. Karanfil ve karanfil yağı Hamilelikte diş ağrısına karanfil yardımıyla çözüm üretilebilir. Karanfili çiğnemek ya da karanfil yağını diş eti üzerine sürmek, karanfilin antiseptik özelliği sayesinde bakteriyel enfeksiyonlara karşı korunma sağlayarak ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. 2. Triphala Suyla karıştırıldıktan sonra tuz eklenerek hazırlanan triphala suyu gargara şeklinde kullanıldığında diş eti iltihabı ve plak çürümelerine karşı bakterileri azaltır. Triphala, gargara dışında çiğ ot ya da toz şeklinde çiğnenerek de kullanılabilir. 3. Aloe vera Antimikrobiyal, antifungal ve antibakteriyal özelliklere sahip olan aloe vera, diş hastalıklarında oldukça etkili bir doğal kaynaktır. Diş sorunlarını yatıştırmaya yardımcı olan aloe vera ayrıca kanama, diş eti iltihabı, şişlik gibi problemlerin de azalmasını sağlar. 4. Arnika Ayçiçeği ailesinden arnika bitkisi, diş ağrılarının giderilmesinde büyük rol oynar. Su ile karıştırılarak gargara şeklinde kullanılabildiği gibi otunun çiğnenerek veya eczanelerden alınan diğer formlarda tüketilebilir.

5. Zeytinyağı Hamilelik sürecinde kemik kaybı ve diş eti problemlerini önleyerek vücutta antibakteriyel bir davranış sergileyen zeytinyağı aynı zamanda diş plağı oluşumu da engeller. Özellikle hamilelik esnasında salatalarda mutlaka zeytinyağı kullanılması önerilir. 6. Bal Antibakteriyel özellikleriyle bilinen bal, vitamin yönünden oldukça zengin bir besindir. Bu sayede de diş ağrılarını iyi gelir. 7. Yeşil çay İçerdiği antioksidanlar ve polifenoller yardımı ile dişlerde plak oluşumunu azaltır. Ayrıca günde bir bardak yeşil çay tüketimi şişmiş diş etlerini iyileştirmeye yardım eder. 8. Adaçayı Antimikrobiyal ve antibakteriyal özelliklere sahip olan adaçayı, bakterilerin neden olduğu diş ağrılarının önüne geçmek için iyi bir yardımcıdır.. Sıcak su içerisinde 2-3 dakika kaynatılan adaçayının gün içerisinde 2 defa gargara şeklinde uygulanması ağrıların giderilmesine yardımcı olur. Hamilelikte İçebileceğiniz Harika Bitki Çaylarının Olduğunu Biliyor musunuz?: Hamilelikte Tüketilebilecek Bitki Çayları 9. Yemek sodası Islak bir diş fırçası yemek sodasına bulandıktan sonra dişlerin bu şekilde fırçalanması ya da diş macunuyla karıştırılan yemek sodası ağız sağlığı için oldukça etkili bir ilaç olur. Sodayla uygulanacak bu yöntemler özellikle hamile kadınlara tavsiye edilir.

10. Çay ağacı yağı Antibakteriyel, antimikrobik, antiinflamatuar özelliklere sahip olan çay ağacı yağını su ile karıştırarak gargara şeklinde kullanabilirsiniz. Böylece dişlerinizde bulunan mikroorganizmalar ölecek ve iltihaplı diş etlerinde rahatlama yaşanacaktır. Her gün ağzın bu su ile çalkalanması gebe kadınların diş rahatsızlıklarının önüne geçilmesine yardımcı olur. 11. Sarımsak kürü 1 çay bardağı sirke içerisine attığınız 1 diş sarımsağı 4-5 dakika kaynatıp ağızda çalkalanabilecek ılıklığa getirin ve ağzınızı bu karışımla çalkalayın. Özellikle ağrının olduğu tarafta yapılacak bu işlemden 10-15 dakika sonra ağrılı bölge uyuşmaya başlar. 1 saat sonrasında ise ağrı tamamen yok olur. Hamilelik Esnasında Diş Sağlığının Korunması İçin Yapılması Gerekenler C vitamini ve kalsiyum alımına dikkat edilmelidir.

Ağız hijyenine dikkat edilmelidir.

Su tüketimine özen gösterilmeli günde en az 2-3 litre su tüketilmelidir. Ağız kuruluğu ağızlarda oluşan bakteri sayısını artıracaktır.

Sağlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir.

Soda ve kafeinli içecekler azaltılmalıdır.

Şeker tüketimi azaltılmalıdır.

Çok sert gıdalar tüketilmemelidir. Hamilelikte Diş Ağrısı İçin Hangi İlaç Kullanılır? Hamile bireylerin diş hekimlerine giderek tedavi olmalarında bir sakınca görülmez. Ancak diş tedavisi için ilaç kullanımı zorunlu ise bu durum bebeğe zarar verebileceğinden sakıncalı olabilir. Bu nedenle diş hekiminizin uygulamak istediği ilaç tedavisi mutlaka kadın doğum uzmanınız tarafından incelenmeli ve onay verilmediği durumda uygulanmamalıdır. Hamilelik sırasında ilaç tedavileri genellikle önerilmediğinden hamile bireyin diş ağrıları için kullanabileceği ilaçlar parol, minoset gibi paracetomol grubu ilaçlardır. Ayrıca doktorun vermiş olduğu kalsiyum ve flor içerikli ilaçlar da kullanılabilir.