Hamilelik Döneminde Gaz Sancısı ve Şişkinlik Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Gaz, yediğimiz yemeklerden ve ağzımızdan hava girmesi sonucu oluşur. Ağızdan giren hava geğirme şeklinde dışarı çıkar. Yediklerimizde ise sindirilemeyen besinler bakteriler yolu ile parçalanır ve kalın bağırsaklardan gaz olarak dışarı atılır. Dışarı atılamadığında sancı ve şişkinlik ve meydana gelir. Günde ortalama 15-20 kez gaz çıkarılması normaldir. Hamileliğin ilk aylarından itibaren ortalamanın üzerinde olur. Bu durumda korkulacak bir şey yok, sadece hamilelik döneminde seviye biraz daha yüksektir. Bu durum bazı bireylerin sağlıksız olduğunu düşünmelerine neden olmuştur ancak gaz sancısının kişinin sağlığı ile bir ilgisi yoktur. Her şeyin bir çözümü olduğu gibi bu sorunun da mutlaka çözüm yolları vardır. Merak etmeyin 9 ay boyunca sancılar ve şişkinlik ile yaşamayacaksınız. Hamileliğin güzel yanlarını da tadacaksınız. Hamilelikte Gaz Neden Olur? Gebelikte normale göre biraz daha fazla gaz oluşmasının nedeni progesteron hormonundan dolayı vücuttaki düz kas hücrelerinin gevşemesidir. Gevşemeye bağlı olarak sindirim sistemi yavaşlar. Sindirimin yavaşlaması ile bağırsaklarda uzun süre kalan yiyecekler bakteriler tarafından parçalanır ve daha fazla gaz birikir.

Hamilelikte Şişkinlik Neden Olur? Hamilelik uzmanlara göre fizyolojik bir durum olarak adlandırılmıştır. Tıp biliminde ise gebelik bir hastalıktır. Şişkinlik, gaz sıkıntısı gebelik döneminde sık görülen sorunlardan biridir. Hamilelik döneminde rahim gün geçtikçe büyür ve organlara baskı yapar. Baskıdan dolayı bağırsaklar yer değiştirir ve sindirim zorlaşır. Şişkinlik meydana gelir. Bunun yanında göğüslerin büyümesi ve günden güne kilo almanız da gebelikte şişkinlik yaşamanıza neden olur. Hamilelik Döneminde Gaz ve Şişkinlik Nasıl Geçer? 1. Yiyecekleri ağızda iyice çiğneyin Sindirim sistemi ilk olarak ağızda başlar. Tükürük ve dişler yardımı ile yiyecekler parçalanır. Ağızdaki yiyecekleri düzgün bir şekilde çiğneyip küçük parçalar halinde mideye gönderirseniz, gebelikte gaz sorunu ve şişkinlik daha az yaşarsınız. Yemekten doymuş bir şekilde kalkmayın. Küçük öğünler ve küçük parçacıklar ile beslenmeye dikkat edin. 2. Hareketli olun Yemeklerden sonra oturup kalmayın. Küçük yürüyüşler sindirimi kolaylaştıracaktır. Normalde bile yemekten sonra uyuduğunuzda ya da hareketsiz kaldığınızda şişkinlik meydana geliyor. Hamileyken rahimin yaptığı baskı ile daha fazla gaz ve şişkinlik hissi duyuyorsunuz. Bu gibi durumlarda markete yürüyüşe çıkın, köpeğiniz varsa onu gezdirin kısaca harekete geçin.

3. Bacakları kaldırma yöntemini uygulayın Gebelikte gaz ve şişkinlik gibi sıkıntılar yaşıyorsanız bacakları kaldırma yöntemi sizi az da olsa rahatlatacaktır. Bacaklarınızı kaldırabileceğiniz bir yere geçtiğinizde rahminizin yaptığı baskı azalıp sindirim sistemi daha hızlı çalışmaya başlayacaktır. Bacak kaldırma egzersizi yaparken rahat kıyafetler giymeyi tercih edin. 4. Küçük öğünler tüketin Gün içerisinde sabah öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün vardır. Bu 3 öğünü 6 öğüne çıkartarak az az beslenip sindirimin daha kolay olmasını sağlayabilirsiniz. Sabah uyandığınızda sağlıklı besinler içeren bir kahvaltı, 2 saat sonra meyve gibi ara öğün, öğle yemeğini de sabahki gibi 2 ara öğüne bölmeniz sağlıklı beslenme programı olacaktır. Bu sayede gebelikte gaz sorunu ve şişkinlik sorununu daha hafif bir şekilde yaşarsınız. 5. Kabız olmamaya dikkat edin Kabızlık, bağırsak hareketlerinin normale göre daha az olduğunu gösteren bir durumdur. Hamilelikte şişkinlik yapar. Midede şişkinlik ve gaz meydana gelmesi sonucu sancı başlar. Kabız olmamak için yediğiniz yiyeceklere çok dikkat edin. Dışkıyı tutmamaya dikkat edin. Günde 30 dakikanızı egzersize ayırın. Sıvı gıdalar tüketmeye dikkat edin. Fasulye gibi gaz ve şişkinlik yapan besinlerden uzak durun.

6. Bol bol sıvı tüketin Güne bir bardak su ile başlamak bağırsakları çalıştırır. Gün içeresinde boşaltım sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Gebelik döneminde sıvı tüketmeye dikkat edin. Su vücuttaki toksinleri atar ve kabızlık, şişkinlik oluşumunu engeller. Vücudunuzun sıvı dengesini korumak için günde en az 2 litre su için. 7. Şeker tüketimini azaltın Hamileyken tatlıya olan düşkünlük artar. Kadınların çoğunun aklında çikolata, sütlaç gibi şekerli tatlılar olur. Canınızın çekmesi çok normal ancak bunları tüketmek anne ve bebek için sağlıklı değildir. Şekerli yiyecekler hamilelikte gaz ve şişkinlik yapar. Şekerli gazlı içecekler yüksek dozda früktoz içerir, bu da gebelikte şişkinliğe neden olur. Bunların yanında hamilelik şekeri çıkmasına neden olabilir. 8. Yoga gibi rahatlatıcı egzersizler yapın Gebelik döneminde nefes egzersizleri bebeği ve anneyi ruhen, bedenen rahatlatacaktır. Günde mutlaka en az 30 dakika egzersiz yapmalısınız. Bir spor eğitmeni yardımı ile gebeliğe uygun hareketler yaparak gaz ve şişkinlik oluşmasını engelleyebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam ve gebelik için spor yapın.