Hamilelikte göz problemlerine dikkat!

Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Çoğu sebep değişken hormonal duruma bağlıdır. Fakat buna karar vermeden önce sebebini belirlemek oldukça önemli. Gebelikte ortaya çıkan hipertansiyon veya gebelik diyabeti de geçici veya ilerleyici göz hasarına neden olabilir. Bu durumun tedavi edilmesi olası zararlı durumların önlenmesi için önemli” açıklamasında bulundu.

Yapılan bir ankete göre “Anneliği hissetmenin en inanılmaz olayı nedir?” diye sorulduğunda annelerin yüzde 56’sı bebeklerini ilk kez görme, yüzde 19’u bebeğin kalp sesini ilk kez duyma ve yüzde 14’ü ise bebeğin ilk kez tekmelemesi olarak cevap vermişlerdir. Hamilelerin yüzde 39’unun gebelikte görme problemi olabileceğini bilmediğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Normal koşullarda bulanık görmenin birçok nedeni olmakla beraber en belirgin neden hamilelik hormonlarıdır. Hamilelik süresince bütün vücutta sıvı tutulmasından göz küresi de nasibini alır. Bu durum korneayı daha kalın hale getirir ve bu bulanık bir görme ile sonuçlanır. Bu hormonların bir başka etkisi de görme keskinliğini azaltan gözyaşı üretimini azaltmalarıdır” dedi.