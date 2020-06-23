Hamilelikte Hafta Hafta Yapılması Gereken Testler

Koriyonik Villus (CVS) testi: Gebeliğin 10-14. haftalarında yapılan bu testin amacı bazı kan hastalıklarının varlığını teşhis etmektir. Test; plasentanın bir kısmını oluşturan dokulardan alınan küçük bir parçanın incelenmesiyle yapılır. Testin %2 oranında düşüğe sebep olma riski vardır.
HIV ve Hepatit B testi: HIV virüsü gebelik sürecinde, doğum esnasında ve emzirme yoluyla bebeğe geçebilir. 11. ve 13. haftalarda yapılan bu tanı testi sonrası virüsün bebeğe geçmemesi için gerekli önlemler alınır.
Hepatit B ise sarılık testi olarak bilinir. Virüs, bebeğe geçmesi halinde ölümcül bir nitelik taşısa da aşıyla bu tehlikenin önüne geçilebilir. Bu nedenle gebeliğin 11. ya da 13. haftalarında Hepatit B testi yapılır.
Ense kalınlığı testi: Bir tarama testidir. Gebeliğin 11. ya da 14. haftalarında yapılır. Bebeğin ensesinde biriken sıvı miktarına bakılarak yapılan bu testin amacı bebeğin down sendromlu olup olmadığını tespit etmektir. Söz konusu sıvı down sendromlu bebeklerde artış gösterir. Testin sonucuna göre ebeveynlerden bebeğin doğmasını isteyip istemediklerine karar vermeleri beklenir. %100 oranında güvenilir bir test değildir. Test sonucuna göre bebeğin down sendromlu olarak doğacağı öngörülse de bu durumun yaşanmadığı vakalar görülmüştür.
Özel İnsanlar İle İlgili Daha Detaylı Bilgiler İçin: Down Sendromu Rehberi
Alfa fetoprotein testi: Gebeliğin 15 ya da 20. haftalarında yapılır. Kandaki alfa fetoprotein miktarı ölçülerek, sinir borusunda bir sıkıntı olup olmadığına ve doğum sendromu riskine bakılır. Sonuçlarında yanılma payı olan bir testtir.
İkili ve üçlü tarama testi: İkili tarama testi gebeliğin 11. ve 16. haftalarında, üçlü tarama testi ise gebeliğin 15. ve 20. haftalar arasında yapılır. Bu testlerin amacı; down sendromu riskini öğrenmek, kromozom anomalileri ve spina bifida gibi problemlerin olup olmadığını tespit etmektir.
İkili Tarama Testi İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: İkili Tarama Testi Rehberi
Amniyosentez testi: Gebeliğin 16. haftasında yapılır. Tarama testlerindeki gibi kromozom anomalileri, down sendromu riski ve spino bifida hastalığını tespit etmek amacı taşır. 250/1 oranında düşük riskine sebep olan bir testtir.
Detaylı ultrason taraması : Gebeliğin 18-20. haftaları arasında yapılır. Bebeğin gelişimi, organları, omurgası ve uzuvları incelenir. Bebeğin cinsiyeti de bu haftalarda net olarak belli olur.
Kordosentez testi: Bu test; gebeliğin 18-20. haftaları arasında, bebeğin göbek kordonundan kan alınarak yapılır. Ultrason sonucunda bebekte herhangi bir anormali olduğundan şüphe edilmişse, tarama testlerinde yüksek riske rastlandıysa, bebekte anemi (kansızlık) varsa ya da annenin yaşı ileriyse bu teste başvurulur. Testin amacı; bebeğin genetik haritasını incelemek, bebeğin kan uyuşmazlığından ne kadar etkilendiğini değerlendirmektir.
Gebelik şekeri taraması: Gebeliğin son üç ayında yapılması gereken testler arasındadır. 24 ve 28. haftalar arasında yapılan bu testi özellikle ailesinde şeker hastalığı öyküsü bulunan, önceki gebeliklerinde şeker hastalığı ile ilgili problem yaşamış, gebelik öncesi obez olan kişilerin yaptırması gerekir. Test sırasında anne adayına 50 miligram glikoz içirilir ve 1 saat sonra kandaki glikoz kontrol edilir. Testin asıl amacı; gebelikte ortaya çıkması muhtemel olan şeker hastalığının riskini belirlemektir.
Coombots testi: Anne ve bebek arasındaki kan uyuşmazlığının tespit edilmesi için yapılan bir testtir. Anne savunma sisteminin, bebeğin alyuvarlarına karşı oluşturduğu serbest antikorları gösterir. Kan uyuşmazlığı testi olarak da bilinir.
Uyuşmazlık; anne 0 (sıfır) kan grubu iken, bebeğin A ya da B olmasıyla ve RH negatif annenin, RH pozitif gebe olması ile meydana gelir
Nonstress testi: Anne karnındaki bebeğin genel sağlık durumu kontrol edilir. Bebeğin aldığı oksijen miktarına, kalp atış hızına, verdiği tepkilere bakılır.
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