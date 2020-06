Hamilelikte Hafta Hafta Yapılması Gereken Testler

Kadınlar için oldukça heyecan verici bir süreç olan hamilelik döneminin hem anne hem de bebek açısından sağlıklı geçmesi için yapılması gereken birtakım testler ve kontroller vardır. Hamilelikte yapılan testler, ortaya çıkması muhtemel olan bir olumsuzluğu önceden belirlemek ve ona göre almak için son derece önemlidir. Esasında sağlıklı bir hamilelik, hamilelik öncesi dönemde yaptırılan testlere göre atılan adımlarla başlar. Bu nedenle çocuk yapmaya karar vermeden önce bir kadın hastalıkları uzmanı ile görüşerek hamilelik süreci bilinçli bir şekilde yönetilmelidir.

2. ve 3. Aylar

Koriyonik Villus (CVS) testi: Gebeliğin 10-14. haftalarında yapılan bu testin amacı bazı kan hastalıklarının varlığını teşhis etmektir. Test; plasentanın bir kısmını oluşturan dokulardan alınan küçük bir parçanın incelenmesiyle yapılır. Testin %2 oranında düşüğe sebep olma riski vardır.

HIV ve Hepatit B testi: HIV virüsü gebelik sürecinde, doğum esnasında ve emzirme yoluyla bebeğe geçebilir. 11. ve 13. haftalarda yapılan bu tanı testi sonrası virüsün bebeğe geçmemesi için gerekli önlemler alınır.

Hepatit B ise sarılık testi olarak bilinir. Virüs, bebeğe geçmesi halinde ölümcül bir nitelik taşısa da aşıyla bu tehlikenin önüne geçilebilir. Bu nedenle gebeliğin 11. ya da 13. haftalarında Hepatit B testi yapılır.

Ense kalınlığı testi: Bir tarama testidir. Gebeliğin 11. ya da 14. haftalarında yapılır. Bebeğin ensesinde biriken sıvı miktarına bakılarak yapılan bu testin amacı bebeğin down sendromlu olup olmadığını tespit etmektir. Söz konusu sıvı down sendromlu bebeklerde artış gösterir. Testin sonucuna göre ebeveynlerden bebeğin doğmasını isteyip istemediklerine karar vermeleri beklenir. %100 oranında güvenilir bir test değildir. Test sonucuna göre bebeğin down sendromlu olarak doğacağı öngörülse de bu durumun yaşanmadığı vakalar görülmüştür.