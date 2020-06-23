Hamilelik dönemi bir kadının hayatının dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Hayatının bekli de en zor ve karmaşık zamanlarını geçirdiği bir dönemdir. Aynı zamanda tüm sıkıntılara rağmen bir o kadar da güzeldir. Hamilelik boyunca yenilen, içilen şeylere çok daha fazla dikkat etmek gerekir. Yapılan egzersizlere, fiziksel aktivitelere, ne giyildiğine, uyku düzenine, yeterli miktarda dinlenmeye, insanlarla ve eşiyle olan ilişkilerine, kısacası günlük yaşam içerisinde yapılan her şeye ayrı bir özen göstererek, bebeği sıkıntıya sokmayacak şekilde yaşamını yeniden düzenlemesi gerekir. Anne adayı sağlıklı olmalı ki doğacak bebeği de sağlıklı olsun. Hamilelik döneminde hormonlar da değiştiği için, sevilen ya da sevilmeyen şeyler de farklılık gösterir. Bu dönemden önce çok sevilerek yenen bir yiyecek, hamilelikte en sevilmeyen yiyecek haline gelebilir. Aynı şekilde normal zamanda anne adayına iyi gelen besinler, hamilelik döneminde bir risk faktörü haline gelebilir. Bu yüzden tüm bunların bebeği etkileyebileceği düşünülerek, dikkatli davranmak gerek. Peki hamilelikte bitki çayı içmek faydalı mıdır zararlı mıdır? hangi bitki çayından ne kadar içilmeli? Aslında hamilelik döneminde bitki çaylarının tüketilmesi, pek fazla önerilmez.

Ancak bazı bitki çayları faydalarından ötürü tüketilebilir niteliktedir ve günde 2 fincanı geçmeyecek şekilde tüketilmesinde bir mahsur yoktur aksine fayda sağlarlar. Anne adayları herhangi bir hastalığa yakalandıklarında, tedavi amaçlı ilaç içebilme gibi bir durumları ne yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıklar yaşadıklarında, bu virüsten çabuk kurtulabilmek için bitki çaylarına yönelirler. Bu bitki çayları bağışıklık sistemini güçlendirerek anne adayını hastalıklardan korur. Hamilelikte İçilebilen 8 Bitki Çayı ve Faydaları 1. Ahududu yaprağı çayı Kalsiyum ve magnezyum açısından oldukça zengin olan ahududu yaprağı çayından günde bir bardak içilmesi tavsiye edilir. Doğum için rahmi hazır hale getirir. Rahim ve kasıkta meydana gelen kasılmaları giderir. Doğum sonrasında yaşanabilecek kanamaların da önüne geçer. Hamilelik döneminde anne adaylarının gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir çaydır. 2. Nane çayı Hamilelik döneminin en büyük sıkıntılarının başında gelen mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin hafiflemesine yardımcı olur. Genellikle gebeliğin ilk üç ayında yaşanan mide bulantısı ve kusma şikayetlerini gidermek için, ilk aylarda tercih edebileceğiniz rahatlatıcı bir çaydır. Aynı zamanda mide kaslarının dinlenmesine yardımcı olarak, kusma durumlarında yaşanan mide kasılmalarının ve krampların önüne geçer. Anne adayını rahatlatır.

Keşke Olmasa: Hamilelikte Mide Bulantısı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler 3. Zencefil çayı Her derde deva olduğu bilinen zencefil, hamilelik döneminde de anne adaylarının kurtarıcısıdır. Sabah mide bulantısıyla uyanan hamile bayanlar için ideal bir bulantı giderici bitkisel çaydır. Zencefil çayı aynı zamanda sindirime destek olur ve mide sorunlarını hafifletir. Günde 2-3 bardak kadar tüketilmesinde bir sakınca yoktur. 4. Isırgan otu çayı Demir, magnezyum ve kalsiyum gibi mineralleri yüksek oranda içerisinde barındıran Isırgan otu, hamilelerin içebileceği bitki çayları arasında mutlaka tüketilmesi gereken çaylardandır. İçerisinde bulunan bu faydalı mineraller sayesinde hem annenin hem de bebeğin sağlığı korunmuş olur. Günde iki bardağa kadar içilebilir. 5. Hindiba çayı Hindiba çayı içerisinde bol miktarda potasyum bulundurur. Potasyumun idrar yolu problemlerinde oldukça etkili olduğu bilinir. Hamilelik döneminde kullanılırsa, etkili bir biçimde idrar söktürücü görevi görür. Hamilelik döneminde vücudun su tutmasını önlemeye yardımcıdır. İdrar yolu problemi yaşayan hamile bayanlar için harika bir bitki çayıdır.

6. Papatya çayı Kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengin olan papatya çayı, eklem iltihabına iyi gelirken, eklem ağrılarını da hafifletici etki gösterir. Sindirim sistemini düzenler. Sinir sistemini rahatlatarak hamile bayanlarda yatıştırıcı etki gösterir. Çok sık yaşanan uykusuzluk problemi içinde birebirdir. Yatmadan önce bir bardak papatya çayı içilebilir. Sağlıklı ve kesintisiz bir uyku için etkilidir. Bu çayları alırken, marketlerdeki hazır çaylardan almamaya özen gösterin. Aktarlardan doğal olanlarını almak her zaman için çok daha fazla etki gösterir. 7. Melisa çayı Sakinleştirici etki gösteren melisa çayı, sinir sistemi üzerinde çok etkilidir. Gebelik döneminde hormonların etkisiyle altüst olan sinir sisteminin düzenlenmesinde oldukça fayda sağlar. Uykusuzluk, sinirlilik, endişe, anksiyete problemlerinin yaşanmasını engeller. Rahat ve stressiz bir hamilelik geçirilmesine fayda sağlarken bu sayede, hem anneyi hem de bebeği korur. 8. Rooibos çayı Oldukça güçlü bir karışım olan rooibos çayı, hamilelik döneminde mutlaka tercih edilmesi gereken vitaminli bir çaydır. Antioksidan, magnezyum ve kalsiyum deposu olarak da nitelendirilebilecek bu bitki çayı sindirimi kolaylaştırır ve reflü şikayetlerini azaltır. Aynı zamanda bağışıklığı koruyarak, hem annenin hem de bebeğin sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. Ancak tüm bu bitki çaylarını kullanırken, yine de en doğrusu hekime danışarak tüketilmesidir. Çünkü bu bitki çayları, bünyeden bünyeye farklılık göstererek, başka şekillerde tesir edebilir.