KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Hamilelikte Ihlamur Kullanımı: Zararlı mı? Faydalı mı?

Hamilelikte Ihlamur Kullanımı: Zararlı mı? Faydalı mı?

sebboy sebboy
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Anne adayları hamilelik döneminde yedikleri, içtikleri her şeye ayrı bir özen göstermelidir.

Hamilelikte Ihlamur Kullanımı: Zararlı mı? Faydalı mı?

Anne adayları hamilelik döneminde yedikleri, içtikleri her şeye ayrı bir özen göstermelidir. Çünkü normal zamanda yemelerinde ve içmelerinde bir sakınca olmayan besinler ya da içecekler, hamilelik döneminde zararlı ve yasak olabilir. Buna göre düzenli bir beslenme planı çıkarıp, hamilelik boyunca bu plana uymaları gerekir. Hamile kadınların hamilelik döneminde ilaç kullanmaları da yasaktır. Bu sebeple genelde kış aylarında grip, nezle gibi üst solunum yollarıyla ilgili bir hastalığa yakalandıklarında, şifa olması için ve biraz olsun toparlanabilmek için bitki çaylarına yönelirler.

Bitki çaylarının bazıları, hamilelik için oldukça faydalı olsa da bazıları da aynı oranda zararlı olabilir. Gebelikte büyük sorunlara yol açıp, bebeğin kaybedilmesine sebep olabilir. Bu yüzden anne adayları bu dönemde çok hassas davranmalı ve bitki çaylarını fazla tüketmekten kaçınmalıdır. Hekimlerine danışarak tüketmeleri daha sağlıklı olacaktır.

Peki hamilelikte ıhlamur içilir mi? Uygun miktarda tüketildiğinde elbette içilebilir. İçerikleri açısından hamilelerde risk teşkil edecek bitki çaylarının tüketilmesi, hekimler tarafından onaylanmaz. Ancak ıhlamur gibi bazı bitki çaylarının tüketilmesinde, fazla olmamak koşuluyla bir sakınca yoktur.

Hamilelikte Ihlamurun Faydaları

1. Sindirim sorunlarını giderir

sindirim sistemi

Gebelikte ıhlamur tüketilmesi sindirim problemi yaşayan anne adayları için oldukça etkilidir. Sindirimin rahat bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur. Hamilelikte yaşanan mide ekşimesi ve yanması gibi sorunların önüne geçer, mide bulantısının giderilmesi için de birebirdir. Ayrıca kabızlık, ishal gibi problemler yaşayan anne adaylarının bu problemlerden kurtulmasını sağlar.

2. Kas gevşetici etkileri vardır

ıhlamur

Ihlamurun bir diğer faydası ise kas gevşetici olmasıdır. Kasları gevşeterek rahatlama sağlar. Sinir sistemi üzerinde de etkilidir. Hamilelikte değişen hormonlar sebebiyle yaşanan, sinirlilik hali ve stres anlarında kullanılması, gevşemeyi ve rahatlamayı sağlar. Ancak doğuma doğru özellikle son 3 aylık dönemde içilmemesi önerilir. Bu rahatlama ilk dönemler hamileler için iyi olsa da sonrasında kasları gevşettiği için erken doğuma neden olabilir, dikkatli olmak gerekli.

3. Kan inceltici özelliği vardır

kan hücreleri

En önemli özelliklerinden ve faydalarından biri kan inceltici özelliğidir. Bu sebeple kalp ve damar hastalığı olan gebeler için faydalıdır, doktora danışarak kullanılmasında bir sakınca yoktur. Yine son aylarda kanın inceltilmesi durumu istenmeyen bir durumdur. Çünkü doğumdaki olası kanamalar için risk teşkil edebilir, bu yüzden son 3 ayda kullanılması tavsiye edilmez.

4. Öksürüğe iyi gelir

öksürük

Üşütmeden kaynaklanan öksürüğü, yatıştırıcı ve giderici özellik gösterir. Gebelikte ıhlamur içilir mi? Özellikle grip ve nezle durumlarında, düzenli şekilde ancak yeterli miktarda tüketildiğinde, öksürüğe sebep olan mikropların ve bakterilerin vücuttan atılmasını sağlar. Anti-septik özelliklerinden dolayı, solunum yollarında öksürük nedeniyle meydana gelen tahrişi tedavi eder ve giderir. Öksürükten daha kısa sürede kurtulmaya yardımcı olur.

Hamilelikte Ihlamurun Zararları

1. Uykusuzluk yapabilir

kadın

Ihlamur hamilelere zararlı mı, evet bazı durumlarda zararlı olabilir. Ihlamuru tüketirken çok erken saatlerde ya da çok geç saatlerde tüketilmesi önerilmez çünkü, içeriğindeki maddeler sebebiyle uykusuzluk sorunu yaratabilir. Uykuya ve dinlenmeye ihtiyacı olan hamile bayanlar için, bu durumun yaşanması huzursuzluk yaratır.

2. Kilo alımına sebep olabilir

tartılan hamile kadın

Ihlamuru tüketirken tatlandırmak amacıyla şeker ve bal katılması, hamile bayanlarda kilo alımına sebep olur. Kilo alımının önüne geçmek için, az miktarda ve herhangi bir tatlandırıcı kullanmadan tüketilmelidir. Aynı zamanda tatlandırılmadan içilmesi, faydalarından daha fazla yararlanılmasını sağlar.

3. Vücut sıcaklığını arttırır

hamile kadın

Ihlamur içilmesi vücut sıcaklığını bir miktar arttırır ve dolayısıyla bu durumda terleme yaşanır. Bu sebeple, ıhlamur içen hamile bayanların terleme nedeniyle kaybettikleri suyu geri almaları gereklidir. Hamilelik nedeniyle zaten su kaybı fazla olduğundan dolayı, su ihtiyacı fazladır. Bu yüzden dikkatli kullanmakta ve yeterli su alımına dikkat etmekte fayda var. Ayrıca ıhlamur çok sıcak tüketilmemelidir.

4. Alerjiye neden olabilir

kaşınan kadın

Ihlamurun fazla tüketilmesi durumunda, deride döküntüler ve kızarıklıklar meydana gelebilir. İdrar yollarında da sorunlara neden olabilir. Bu durum hamilelik döneminde istenmeyen bir durumdur. Ihlamurun çiçekleri üzerinde, pestisit kalıntıları kalmış olabilir. Bu kalıntılar tehlikeli olup, toksik madde içerir. Bu sebeple kurutma işlemine geçmeden önce temizlenmeleri gerekir. Ihlamuru temizlemek, olası zararlarının minimuma indirilmesinde yarar sağlar. Günde 2-4 gramdan fazla tüketilmesi uygun görülmez.

Alerji Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin: Alerji Neden Olur? Nasıl Geçer? Belirtileri ve Tedavisi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
PARTNERKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturduKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

Çocukları cinsel istismardan korumak için neler yapılabilir?

Çocukları cinsel istismardan korumak için neler yapılabilir?

Sperm alerjisi: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Sperm alerjisi: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Zamanı durduran 10 farklı kırışıklık maskesi ve tarifleri

Zamanı durduran 10 farklı kırışıklık maskesi ve tarifleri

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Zencefilin faydaları nelerdir?

Zencefilin faydaları nelerdir?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bit nasıl temizlenir, neden olur?

Bit nasıl temizlenir, neden olur?

Dikkat! Karında şişlik ya da ağrıyla ortaya çıkıyor

Dikkat! Karında şişlik ya da ağrıyla ortaya çıkıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emzirme Memede Sarkmaya Neden Olur mu?

Emzirme Memede Sarkmaya Neden Olur mu?

En Detaylı Tüp Bebek Rehberi: Aşamaları Nelerdir? Nasıl Yapılır?

En Detaylı Tüp Bebek Rehberi: Aşamaları Nelerdir? Nasıl Yapılır?

Doğum Yaptıktan Sonra İlk Adet Ne Zaman Görülür?

Doğum Yaptıktan Sonra İlk Adet Ne Zaman Görülür?

Yumurta çatlaması nasıl anlaşılır, çatlatma iğnesi nedir?

Yumurta çatlaması nasıl anlaşılır, çatlatma iğnesi nedir?

Çocuklarda ve bebeklerde balgam nasıl atılır, en etkili balgam söktürücü yöntemler

Çocuklarda ve bebeklerde balgam nasıl atılır, en etkili balgam söktürücü yöntemler

Çocukları cinsel istismardan korumak için neler yapılabilir?

Çocukları cinsel istismardan korumak için neler yapılabilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.