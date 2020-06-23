Hamilelikte Ihlamur Kullanımı: Zararlı mı? Faydalı mı?

Anne adayları hamilelik döneminde yedikleri, içtikleri her şeye ayrı bir özen göstermelidir. Çünkü normal zamanda yemelerinde ve içmelerinde bir sakınca olmayan besinler ya da içecekler, hamilelik döneminde zararlı ve yasak olabilir. Buna göre düzenli bir beslenme planı çıkarıp, hamilelik boyunca bu plana uymaları gerekir. Hamile kadınların hamilelik döneminde ilaç kullanmaları da yasaktır. Bu sebeple genelde kış aylarında grip, nezle gibi üst solunum yollarıyla ilgili bir hastalığa yakalandıklarında, şifa olması için ve biraz olsun toparlanabilmek için bitki çaylarına yönelirler. Bitki çaylarının bazıları, hamilelik için oldukça faydalı olsa da bazıları da aynı oranda zararlı olabilir. Gebelikte büyük sorunlara yol açıp, bebeğin kaybedilmesine sebep olabilir. Bu yüzden anne adayları bu dönemde çok hassas davranmalı ve bitki çaylarını fazla tüketmekten kaçınmalıdır. Hekimlerine danışarak tüketmeleri daha sağlıklı olacaktır. Peki hamilelikte ıhlamur içilir mi? Uygun miktarda tüketildiğinde elbette içilebilir. İçerikleri açısından hamilelerde risk teşkil edecek bitki çaylarının tüketilmesi, hekimler tarafından onaylanmaz. Ancak ıhlamur gibi bazı bitki çaylarının tüketilmesinde, fazla olmamak koşuluyla bir sakınca yoktur.

Hamilelikte Ihlamurun Faydaları 1. Sindirim sorunlarını giderir Gebelikte ıhlamur tüketilmesi sindirim problemi yaşayan anne adayları için oldukça etkilidir. Sindirimin rahat bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur. Hamilelikte yaşanan mide ekşimesi ve yanması gibi sorunların önüne geçer, mide bulantısının giderilmesi için de birebirdir. Ayrıca kabızlık, ishal gibi problemler yaşayan anne adaylarının bu problemlerden kurtulmasını sağlar. 2. Kas gevşetici etkileri vardır Ihlamurun bir diğer faydası ise kas gevşetici olmasıdır. Kasları gevşeterek rahatlama sağlar. Sinir sistemi üzerinde de etkilidir. Hamilelikte değişen hormonlar sebebiyle yaşanan, sinirlilik hali ve stres anlarında kullanılması, gevşemeyi ve rahatlamayı sağlar. Ancak doğuma doğru özellikle son 3 aylık dönemde içilmemesi önerilir. Bu rahatlama ilk dönemler hamileler için iyi olsa da sonrasında kasları gevşettiği için erken doğuma neden olabilir, dikkatli olmak gerekli. 3. Kan inceltici özelliği vardır En önemli özelliklerinden ve faydalarından biri kan inceltici özelliğidir. Bu sebeple kalp ve damar hastalığı olan gebeler için faydalıdır, doktora danışarak kullanılmasında bir sakınca yoktur. Yine son aylarda kanın inceltilmesi durumu istenmeyen bir durumdur. Çünkü doğumdaki olası kanamalar için risk teşkil edebilir, bu yüzden son 3 ayda kullanılması tavsiye edilmez.

4. Öksürüğe iyi gelir Üşütmeden kaynaklanan öksürüğü, yatıştırıcı ve giderici özellik gösterir. Gebelikte ıhlamur içilir mi? Özellikle grip ve nezle durumlarında, düzenli şekilde ancak yeterli miktarda tüketildiğinde, öksürüğe sebep olan mikropların ve bakterilerin vücuttan atılmasını sağlar. Anti-septik özelliklerinden dolayı, solunum yollarında öksürük nedeniyle meydana gelen tahrişi tedavi eder ve giderir. Öksürükten daha kısa sürede kurtulmaya yardımcı olur. Hamilelikte Ihlamurun Zararları 1. Uykusuzluk yapabilir Ihlamur hamilelere zararlı mı, evet bazı durumlarda zararlı olabilir. Ihlamuru tüketirken çok erken saatlerde ya da çok geç saatlerde tüketilmesi önerilmez çünkü, içeriğindeki maddeler sebebiyle uykusuzluk sorunu yaratabilir. Uykuya ve dinlenmeye ihtiyacı olan hamile bayanlar için, bu durumun yaşanması huzursuzluk yaratır. 2. Kilo alımına sebep olabilir Ihlamuru tüketirken tatlandırmak amacıyla şeker ve bal katılması, hamile bayanlarda kilo alımına sebep olur. Kilo alımının önüne geçmek için, az miktarda ve herhangi bir tatlandırıcı kullanmadan tüketilmelidir. Aynı zamanda tatlandırılmadan içilmesi, faydalarından daha fazla yararlanılmasını sağlar.