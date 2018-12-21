Hamilelikte iyi anne olma endişesi

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinden Uzm. Psk. Dyt. Merve Öz, fizyolojik ve hormonal değişikliklere eklenen bu aşırı kaygı halinin hamilelik sürecinde psikolojik problemlere yol açabileceğini ve çözüm yöntemlerini anlatıyor… Ağlayan çocukların çoğu anne diye ağladığını fark edeceksiniz. Yardıma muhtaç bir canlıyı dünyaya getirme düşüncesi herkeste endişe doğurur. Kararında olan kaygı gayet normaldir. Fakat bazı anne adaylarının endişeleri fazla olabilir. Fizyolojik, hormonal değişikliklere eklenen bu aşırı kaygı hamilelik sürecinde psikolojik problemlere yol açabilir. GEBELİKTE ENDİŞE YARATAN BİRÇOK OLAY VARDIR



Anne adayının hormonal ve fiziksel değişimi bu endişenin kaynağını oluşturabileceği gibi doğum sırası, sonrası ilgili ve bebeğin sağlığı ile ilgili kaygılar anne adayının endişesini artırabilmektedir. Anne adaylarının daha önce bebeğini kaybetmesi, ölü doğum yapması ya da çok yakının da bu durumların yaşanması endişeyi artırabildiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinden Uzm. Psk. Dyt. Merve Öz, gebelikte ortaya çıkan mide bulantısı, iştah kaybı, halsizlik, yorgunluk gibi ortaya çıkan sağlık sorunlarının anne adayını strese sokabildiğini de sözlerine ekliyor.

Anne adaylarının endişelerini artıran bir diğer problem eşinin artık çekici bulmayacağı düşüncesine kapılmasıdır. Kilo almak ve bu kiloları doğumdan sonra veremeyeceği düşüncesine kapılmak, vücudunun biçimsizleştiğini ve sarktığını düşünmek çok yorucudur. Dolayısıyla endişe yaratır. Tüm bu endişeler bazı anne adaylarının iyi bir anne olup olamayacağı düşüncesine eşlik edip anne adaylarının endişelerini artırmaktadır. İyi bir anne olup olamayacağı düşüncesi anne adaylarında çok sık görülen ve endişeyi çok artıran bir düşüncedir. Dünyaya küçük bir canlı getirmek ve onun sorumluluğunu almak korkutucudur. Anne adaylarının mükemmel anne olma istekleri onları iyi bir anne olamama endişesine sürükler. YALNIZ KALMAMALISINIZ Anne adaylarının gebelik sürecinde yalnız kalmaları süreci olumsuz etkileyebilmektedir. Bu endişelerinizi eşleri ve diğer aile bireyleri ile paylaşmaları önemlidir. Başka bir anne adayı da aynı problemleri deneyimleyeceğinden başka anne adayları ile yapılacak sohbet rahatlamak açısından çok işe yarayacaktır.

İyi bir anne olamayacağı konusunda endişeleri olan anne adayları için konuyla ilgili kurslara katılmak, dergiler okumak endişelerini azaltacaktır. Uyku doğal yatıştırıcıdır. Düzenli uyku uyumaya dikkat edilmelidir. Ayrıca, bir uzman yardımı alınarak yapılacak olan fiziksel aktivite, ruhu besleyip endişeyi azaltacaktır. KAYGILAR BEBEĞİ DE ETKİLER Stres anne adayını dolayısıyla bebeği olumsuz etkiler. Stres sonucunda erken doğum riski, annenin doğumda komplikasyon yaşama riski, bebeğin düşük doğum ağırlığına sahip olma riski, bebekte gelişme geriliği olma riski, ileriki yaşlarında kronik hastalıklara yakalanma riski ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşama riski artabilmektedir. Ayrıca, anne adayının yaşayacağı stres bebeğin ergenlik döneminden sonra çeşitli psikolojik sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir. EŞLER DESTEKTE BULUNMALI Eşler daima anne adayının yanında olduklarını ve onları çok sevdiklerini hissettirmeliler. Anne adaylarını doktor kontrollerinde, bebek için yapılan alışverişlerde yalnız bırakmamalılar ve ev işlerinde anne adayına yardımcı olmalılar.

Anne adayı endişelerini anlattığında ilgiyle dinlemek, bu endişelere birlikte çözüm yolu aramak ve anne adayını rahatlatmak çok önemlidir. Anne adaylarının fiziksel görünüşlerinde meydana gelen değişikliklerinden dolayı artık beğenilmediğine dair düşüncelerinin farkına varıp bu konuda hassas davranmalılar ve daha çok iltifat etmeye çalışmalılar. Eşler unutmamalıdır ki, doğum anne adaylarında hormonal ve fiziksel değişiklikler yaratmaktadır. Eşler; evlendiğiniz kadın kısa süreliğine, sizi baba yapmak üzere izne ayrıldı. Ve o kadın sizden kısa süreliğine daha çok ilgi ve anlayış bekliyor. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra evlendiğiniz kadın anne olarak, daha da harika bir şekilde geri gelecek. Bu yüzden biraz sabretmeniz gerekecek. Kolaylıklar dilerim! DOĞUM KORKUSUNA DEVŞİRİLMESİN Endişeler devam ettiği sürece yön değiştirir, çeşitlenir. Bu dönemde aile bireylerinin, anne adayının yaşadığı iyi bir anne olamama endişesini anlamaları ve nedenlerini sorgulamaları çok önemlidir.