Hamilelikte Jinekolog Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Jinekolog seçimi, bir kadının hayatı boyunca yaptığı en önemli seçimlerden biri. Yetişkin her kadının, jinekolojik bir şikayeti olmasa da düzenli olarak doktorunu ziyaret etmesi ve rutin kontrollerini yaptırması gerekiyor. Bu ziyaretler hem kadın hastalıklarından korunmak, hem de hastalıkları erken teşhisle yakalamak bakımından büyük önem taşıyor. Hamilelik döneminde ise, jinekoloğunuzun ofisi yılda bir uğradığınız bir adres olmaktan çıkıp ikinci eviniz haline gelirse şaşırmamalısınız. Hayatınızın bu en keyifli yolculuğunda, eşinizden çok jinekoloğunuzun gözlerinin içine bakabilir, söylediği her bir kelimeyi ezbere alabilirsiniz. Yol arkadaşınız olan doktorunuzu doğru seçmek için, kriterlerinizi en baştan belirlemelisiniz.

Bir kadının jinekoloğu ile kurduğu ilişkinin güvene dayanması gerekiyor. Doktorunuzla her şeyi çekinmeden konuşabilmeli, kimseye soramadığınız soruları sorabilmeli ve o an için uzaktaysanız bile makul sürede dönüş alabilmelisiniz. Sağlıklı bir diyalog ortamı doğru seçim yaptığınızın en önemli habercisidir. Özellikle hamilelikte doktor seçimi yaparken, ilk kez anne oluyorsanız, hemen her konuda tamamen doktorunuzun yönlendirmesi ile hareket edeceğinizi unutmamalısınız. Hamilelik öncesi testlerden doğum anına ve doğum sonrası kontrollerine kadar her aşamada doktorunuza güvenebilmeli ve söylediklerini eksiksiz uygulayabilmelisiniz. İhtiyaç halinde ise doktorunuza hızlı şekilde ulaşabilmelisiniz.