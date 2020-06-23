Hamilelikte Jinekolog Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Jinekolog seçimi, bir kadının hayatı boyunca yaptığı en önemli seçimlerden biri. Yetişkin her kadının, jinekolojik bir şikayeti olmasa da düzenli olarak doktorunu ziyaret etmesi ve rutin kontrollerini yaptırması gerekiyor. Bu ziyaretler hem kadın hastalıklarından korunmak, hem de hastalıkları erken teşhisle yakalamak bakımından büyük önem taşıyor. Hamilelik döneminde ise, jinekoloğunuzun ofisi yılda bir uğradığınız bir adres olmaktan çıkıp ikinci eviniz haline gelirse şaşırmamalısınız. Hayatınızın bu en keyifli yolculuğunda, eşinizden çok jinekoloğunuzun gözlerinin içine bakabilir, söylediği her bir kelimeyi ezbere alabilirsiniz. Yol arkadaşınız olan doktorunuzu doğru seçmek için, kriterlerinizi en baştan belirlemelisiniz. Jinekolog Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? Bir kadının jinekoloğu ile kurduğu ilişkinin güvene dayanması gerekiyor. Doktorunuzla her şeyi çekinmeden konuşabilmeli, kimseye soramadığınız soruları sorabilmeli ve o an için uzaktaysanız bile makul sürede dönüş alabilmelisiniz. Sağlıklı bir diyalog ortamı doğru seçim yaptığınızın en önemli habercisidir. Özellikle hamilelikte doktor seçimi yaparken, ilk kez anne oluyorsanız, hemen her konuda tamamen doktorunuzun yönlendirmesi ile hareket edeceğinizi unutmamalısınız. Hamilelik öncesi testlerden doğum anına ve doğum sonrası kontrollerine kadar her aşamada doktorunuza güvenebilmeli ve söylediklerini eksiksiz uygulayabilmelisiniz. İhtiyaç halinde ise doktorunuza hızlı şekilde ulaşabilmelisiniz.

Gebelik kontrolleri ve önemi düşünüldüğünde, mesleki altyapısı en iyi olan hekimle çalışmak istemeniz çok doğaldır. Bunun için doktorunuzun eğitimini, lisans seviyesini, çalışmalarını ve mesleki birikimini internet üzerinden araştırabilirsiniz. Özellikle düşük geçmişi ya da ailede genetik hastalık öyküsü gibi yakından takip edilmesi gereken durumlar var ise, bu alanlarda uzmanlaşmış hekimleri araştırarak bulabilirsiniz. İnternet araştırması dışında, çevrenizdeki anne ve anne adaylarının referansları da doktor seçiminde büyük önem taşır. Aile ve arkadaşlarınızın güvendiği, tavsiye ettiği jinekolog hekimlerden randevu alarak tanışabilir, önceliklerinizin üzerinden birlikte geçebilirsiniz. Hamileliğiniz süresince en sık ziyaret ettiğiniz yerlerden biri doktorunuzun ofisi ya da bulunduğu hastane olacaktır. Doğumun başlaması durumunda da hızla hastaneye yetişmeniz gerekebilir. Bu nedenle jinekolog seçiminde lokasyona da oldukça önem vermelisiniz. Şehrin diğer yakasında bir doktor ve hastane seçimi yapmak doğum sırasında zamanlama açısından risk taşıyabilir. Acil durumlarda hastanenize alternatif ulaşım şekillerini gözden geçirmelisiniz.

Jinekolog seçiminde dikkate alınması gereken en önemli faktörlerden biri de doktorun doğuma yaklaşımıdır. Normal doğumun anneye ve bebeğe faydaları tüm sağlık çevrelerince kabul edilse de sizi rahatlatacak ve teşvik edecek bir doktora ihtiyacınız olabilir. Elbette gerekli durumlarda, yine anne ve bebek sağlığı için sezaryen doğuma da yönlendirme yapılabilir, önemli olan doktorunuzun sizi süreçle ilgili detaylı bilgilendirmesi ve içinizi rahatlatmasıdır. Sezaryen Doğum İle Alakalı Tüm Detaylar İçin: Sezaryen Doğum Rehberi Hamilelikte Hangi Haftalarda Doktora Gidilmeli? Hamileliğinizi öğrendiğiniz ilk andan itibaren düzenli jinekolog randevularınız başlar. Reglinizin gecikmesiyle içinizi saran merak, evde yaptığınız idrar testinde çift çizgiye dönüşüyorsa heyecanınız daha da artabilir. İdrar testi yerine hastanede yaptıracağınız kan testi ile daha kesin bir sonuç alabilirsiniz. Ancak hamileliğinizin teyidi ve dış gebelik, düşük gibi kötü senaryoların elenmesi için mutlaka doktor ziyareti gerekir. Bebeğinizin varlığını kesin olarak öğrendikten sonra, rutin ultrason ve kan testleri için doğuma yaklaştıkça artan sıklıkta doktorunuzu ziyaret etmeye devam etmelisiniz.

Hafta Hafta Gebelik Kontrolleri Her hamilelik, her anne ve her bebek için gebelik kontrollerindeki gelişmeler farklılık gösterebilir. Bebeğin gelişimine, içinde bulunulan haftaya ve kontrol anındaki duruşuna göre bu tarihlerde kaymalar olabilir. “Hamilelikte doktor kontrolleri ne sıklıkta olmalı?” sorusunun tek bir cevabı yoktur, ortalama 2-3 haftada bir yapılan kontroller anne ve bebeğin özel durumlarına göre ertelenebilir ya da öne alınabilir. Başlıca Gebelik Muayeneleri Nelerdir? İlk kontrol: Adet gecikmesiyle başvurduğunuzda, kan testi ile gebelik durumunun kesinleştirebilirsiniz. Henüz ultrason için erken bir ziyaret olabilir.

Adet gecikmesiyle başvurduğunuzda, kan testi ile gebelik durumunun kesinleştirebilirsiniz. Henüz ultrason için erken bir ziyaret olabilir. Gebelikte 6. hafta: Bu haftadan itibaren her an doktorunuz gebelik kesesini görebilir, ilk kalp atışlarını duyabilirsiniz. Doktorunuz hastalık ve enfeksiyonlara karşı sizden detaylı kan ve idrar tahlilleri isteyebilir.

Bu haftadan itibaren her an doktorunuz gebelik kesesini görebilir, ilk kalp atışlarını duyabilirsiniz. Doktorunuz hastalık ve enfeksiyonlara karşı sizden detaylı kan ve idrar tahlilleri isteyebilir. Gebelikte 8. hafta: Ultrasonla kontrol ve kalp atışı teyidi için doktorunuz sizi tekrar görmek isteyebilir.

Ultrasonla kontrol ve kalp atışı teyidi için doktorunuz sizi tekrar görmek isteyebilir. Gebelikte 12. hafta: Down sendromu ve benzeri risklere karşılık ikili tarama testleri ve ense kalınlığı ölçümü bu haftalarda yapılır.

Down sendromu ve benzeri risklere karşılık ikili tarama testleri ve ense kalınlığı ölçümü bu haftalarda yapılır. Gebelikte 16. hafta: Bebeğinizin cinsiyetini öğrenebileceğiniz doktor randevusu genellikle bu haftadadır.

Bebeğinizin cinsiyetini öğrenebileceğiniz doktor randevusu genellikle bu haftadadır. Gebelikte 20-22. haftalar: Detaylı ultrason ile kalp başta olmak üzere bebeğinizin organlarının detaylı bir incelemesi bu haftalarda yapılır.

Detaylı ultrason ile kalp başta olmak üzere bebeğinizin organlarının detaylı bir incelemesi bu haftalarda yapılır. Gebelikte 24-28. haftalar: Bu aralıkta doktorunuz gebelik diyabet taramasına yönelik glikoz intolerans testi isteyebilir.

Bu aralıkta doktorunuz gebelik diyabet taramasına yönelik glikoz intolerans testi isteyebilir. Gebelikte 28. hafta: Bu hafta itibarıyla genellikle iki haftada bir olacak şekilde ultrason kontrolleriniz başlar.

Bu hafta itibarıyla genellikle iki haftada bir olacak şekilde ultrason kontrolleriniz başlar. Gebelikte 32-36. haftalar: Bu süreçte ise haftada bir sıklıkla doktorunuz sizi görmek, bebeğin pozisyonunu kontrol etmek isteyebilir. Şayet normal doğuma engel teşkil edecek bir sorun mevcutsa bu durum bu haftalar arasında belli olur. Hamilelik süresi 40 hafta olarak kabul edilir, ancak son haftalara doğru kontroller sıklaşır, hastane çantaları hazırlanır, çünkü doğumun ne zaman başlayacağını kesin olarak bilmek mümkün değildir. Doğumla İlgili Doktora Sorulması Gerekenler Nelerdir? Doğumla ilgili sorular, son haftalar yaklaştıkça anne adayının zihninde daha net şekillenir. Hamilelik, doğanın kadınlara en güzel armağanlarından biri olarak doğal akışa uymayı gerektirir. Her şeyin bir sırası olduğunu ve adım adım ilerlemeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Doğuma kadarki sürede ilk günlerde kafanızı kurcalayan pek çok sorunun kendiliğinden cevap bulduğunu göreceksiniz.