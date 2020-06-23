Hamilelikte Jinekolog Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Jinekolog seçimi, bir kadının hayatı boyunca yaptığı en önemli seçimlerden biri. Yetişkin her kadının, jinekolojik bir şikayeti olmasa da düzenli olarak doktorunu ziyaret etmesi ve rutin kontrollerini yaptırması gerekiyor. Bu ziyaretler hem kadın hastalıklarından korunmak, hem de hastalıkları erken teşhisle yakalamak bakımından büyük önem taşıyor. Hamilelik döneminde ise, jinekoloğunuzun ofisi yılda bir uğradığınız bir adres olmaktan çıkıp ikinci eviniz haline gelirse şaşırmamalısınız. Hayatınızın bu en keyifli yolculuğunda, eşinizden çok jinekoloğunuzun gözlerinin içine bakabilir, söylediği her bir kelimeyi ezbere alabilirsiniz. Yol arkadaşınız olan doktorunuzu doğru seçmek için, kriterlerinizi en baştan belirlemelisiniz.
Bir kadının jinekoloğu ile kurduğu ilişkinin güvene dayanması gerekiyor. Doktorunuzla her şeyi çekinmeden konuşabilmeli, kimseye soramadığınız soruları sorabilmeli ve o an için uzaktaysanız bile makul sürede dönüş alabilmelisiniz. Sağlıklı bir diyalog ortamı doğru seçim yaptığınızın en önemli habercisidir. Özellikle hamilelikte doktor seçimi yaparken, ilk kez anne oluyorsanız, hemen her konuda tamamen doktorunuzun yönlendirmesi ile hareket edeceğinizi unutmamalısınız. Hamilelik öncesi testlerden doğum anına ve doğum sonrası kontrollerine kadar her aşamada doktorunuza güvenebilmeli ve söylediklerini eksiksiz uygulayabilmelisiniz. İhtiyaç halinde ise doktorunuza hızlı şekilde ulaşabilmelisiniz.
Gebelik kontrolleri ve önemi düşünüldüğünde, mesleki altyapısı en iyi olan hekimle çalışmak istemeniz çok doğaldır. Bunun için doktorunuzun eğitimini, lisans seviyesini, çalışmalarını ve mesleki birikimini internet üzerinden araştırabilirsiniz. Özellikle düşük geçmişi ya da ailede genetik hastalık öyküsü gibi yakından takip edilmesi gereken durumlar var ise, bu alanlarda uzmanlaşmış hekimleri araştırarak bulabilirsiniz. İnternet araştırması dışında, çevrenizdeki anne ve anne adaylarının referansları da doktor seçiminde büyük önem taşır. Aile ve arkadaşlarınızın güvendiği, tavsiye ettiği jinekolog hekimlerden randevu alarak tanışabilir, önceliklerinizin üzerinden birlikte geçebilirsiniz.
Hamileliğiniz süresince en sık ziyaret ettiğiniz yerlerden biri doktorunuzun ofisi ya da bulunduğu hastane olacaktır. Doğumun başlaması durumunda da hızla hastaneye yetişmeniz gerekebilir. Bu nedenle jinekolog seçiminde lokasyona da oldukça önem vermelisiniz. Şehrin diğer yakasında bir doktor ve hastane seçimi yapmak doğum sırasında zamanlama açısından risk taşıyabilir. Acil durumlarda hastanenize alternatif ulaşım şekillerini gözden geçirmelisiniz.
Jinekolog seçiminde dikkate alınması gereken en önemli faktörlerden biri de doktorun doğuma yaklaşımıdır. Normal doğumun anneye ve bebeğe faydaları tüm sağlık çevrelerince kabul edilse de sizi rahatlatacak ve teşvik edecek bir doktora ihtiyacınız olabilir. Elbette gerekli durumlarda, yine anne ve bebek sağlığı için sezaryen doğuma da yönlendirme yapılabilir, önemli olan doktorunuzun sizi süreçle ilgili detaylı bilgilendirmesi ve içinizi rahatlatmasıdır.
Sezaryen Doğum İle Alakalı Tüm Detaylar İçin: Sezaryen Doğum Rehberi
Hamileliğinizi öğrendiğiniz ilk andan itibaren düzenli jinekolog randevularınız başlar. Reglinizin gecikmesiyle içinizi saran merak, evde yaptığınız idrar testinde çift çizgiye dönüşüyorsa heyecanınız daha da artabilir. İdrar testi yerine hastanede yaptıracağınız kan testi ile daha kesin bir sonuç alabilirsiniz. Ancak hamileliğinizin teyidi ve dış gebelik, düşük gibi kötü senaryoların elenmesi için mutlaka doktor ziyareti gerekir. Bebeğinizin varlığını kesin olarak öğrendikten sonra, rutin ultrason ve kan testleri için doğuma yaklaştıkça artan sıklıkta doktorunuzu ziyaret etmeye devam etmelisiniz.
Her hamilelik, her anne ve her bebek için gebelik kontrollerindeki gelişmeler farklılık gösterebilir. Bebeğin gelişimine, içinde bulunulan haftaya ve kontrol anındaki duruşuna göre bu tarihlerde kaymalar olabilir. “Hamilelikte doktor kontrolleri ne sıklıkta olmalı?” sorusunun tek bir cevabı yoktur, ortalama 2-3 haftada bir yapılan kontroller anne ve bebeğin özel durumlarına göre ertelenebilir ya da öne alınabilir.
Hamilelik süresi 40 hafta olarak kabul edilir, ancak son haftalara doğru kontroller sıklaşır, hastane çantaları hazırlanır, çünkü doğumun ne zaman başlayacağını kesin olarak bilmek mümkün değildir.
Doğumla ilgili sorular, son haftalar yaklaştıkça anne adayının zihninde daha net şekillenir. Hamilelik, doğanın kadınlara en güzel armağanlarından biri olarak doğal akışa uymayı gerektirir. Her şeyin bir sırası olduğunu ve adım adım ilerlemeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Doğuma kadarki sürede ilk günlerde kafanızı kurcalayan pek çok sorunun kendiliğinden cevap bulduğunu göreceksiniz.
Doğum şekli, doğumla ilgili doktora sorulması gerekenlerin başında geliyor. Anne ve bebek sağlığı için önerilen doğum şekli, özel durumlar haricinde normal doğum olarak belirtiliyor. Doktorunuzun epidural anestezi ile ilgili görüşlerini alabilirsiniz. Günümüzde kimi jinekologlar doğal doğum ya da suda doğum gibi ağrısız, anestezisiz normal doğum şekli üzerine de uzmanlaşabiliyor. İlgileniyorsanız doktorunuzla bu seçenekleri konuşmalısınız.
Normal Doğum İle Alakalı Bilmeniz Gereken Tüm Detaylar: Normal Doğum Rehberi
Doktorunuz özel çalışıyorsa doğum için hangi hastaneyi tavsiye ettiğini sorabilir ve gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. Doğum sırasında eşiniz yanınızda olabilecek mi, fotoğrafçınız içeri girebilecek mi gibi detayları öğrenebilirsiniz. Doğumdan hemen sonra bebeğinizle uzun süre ten tene temas şansınız olursa, hem siz hem de bebeğiniz için daha keyifli bir doğum tecrübesi olur. Bunu da baştan sorarak öğrenmelisiniz, çünkü bu seçenek hem doktorun yaklaşımına hem de hemşire sayısına bağlı olarak değişir. Doğumdan sonra hastanede ne kadar kalmanız gerektiğini ve hastanenin beklentilerini öğrenmek çok faydalı olacaktır. Genellikle hastaneler tarafından doğum öncesinde paylaşılan liste ve dokümanlar mevcuttur. Bu sayede yanınızda hangi eşyalar bulunması gerektiğini liste üzerinden de kontrol edebilirsiniz.
Bir kadının hayatında yaşadığı en değerli deneyimlerden olan hamileliği ve doğumu, doğru bir hasta-doktor ilişkisi ile daha keyifli hale getirebilirsiniz. Doğumdan sonra da jinekoloğunuzun belirlediği tarihlerde muayenelerinizi devam ettirmeli ve çocuğunuzla birlikte kendi sağlığınızı ihmal etmemelisiniz.
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