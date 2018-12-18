Hamilelikte kalça ağrısı neden olur? Kalça ağrısının tedavisi nasıl yapılır?

Doğru ve erken tanı konmaz, gerekli önlemler alınmazsa, kalça eklem kırığına veya erken dejenerasyona yol açan geçici kemik erimesi, genç annelerin hayat kalitesini azaltıyor, hamilelikte kalça ağrısını arttırıyor.
Özellikle hareketlerde kısıtlanma, yürüme de zorluk sebebi olan hamilelikte kalça ağrılarına dikkat çeken Çevre Hastanesi doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. M. Yavuz Çırpıcı; hamilelikte yaşanan kalça ağrısının hafife alınmaması gerektiğini belirtti. Genişleyen rahmin annenin ağırlık merkezini değiştirdiğini belirterek, bel ağrısına göre kalça ağrısının hamilelikte daha yaygın görüldüğünü söyledi. Genişleyen rahim annenin ağırlık merkezini değiştirir, leğen kemiğini omurgaya bağlayan eklemler üzerinde baskı oluşturur ve bu baskı, özellikle bacakların arkasında karıncalanma, uyuşma ve ağrıya neden olur. Ayrıca hormon seviyesi dalgalanmaları, sıvı tutulumunun da yarattığı streslerle birleşince, kalça ağrısı genelde kaçınılmaz olarak artar.
Özellikle hareketlerde kısıtlanma ve yürüme de zorluk yaşanır. Kalça ağrısı, bel ağrısına göre daha yaygın görülür. Nadiren görülebilen, doğru ve erken tanı konmaz, gerekli önlemler alınmaz ise kalça ekleminin kırığına veya erken dejenerasyonuna yol açan, genç annelerin hayat kalitesinin düşmesine neden olan geçici kemik erimesi, kalça ağrısı nedenidir. Geçici kemik erimesi, kasıklarda ve uyluk ön yüzünde hissedilen ve hareketle artan ağrı ile belirti verir.
NORMALİN ALTINDA OLURSA ANNELERE EMZİRME ÖNERİLMEZ
Yaklaşık 6 ay kadar ağrının devam edebilir. Ağrılı dönemde baston kullanılarak ağrılı tarafa yük vermeden yürümek gerekir. Ancak doğum sonrası osteoporoz (BMD) değeri normalin, yüzde yirmi altında ise annelere emzirme önerilmez. Özellikle ileri yaş, östrojen, kortizol kullanan hamilelerde, daha sık görülür, aniden başlar ve sürekli artar. Kasıklardan başlayan dizlere kadar yayılan şiddetli ağrı yürüme ve hareketleri kısıtlar ve genelde sol kalça ekleminde görülür.
KALÇA AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR
• Akut durumlarda kalçaya binen yükü azaltmak için kısa süreli istirahat verilebilir.
• Hasta kilolu ise kilo vermesi sağlanmalıdır.
• Kireçlenmelerde ağrı kesiciler, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar, kas spazmında kas gevşeticiler kullanılabilir.
• Kalça ağrılarında tanıya göre lokal sıcak uygulama ve fizik tedavi yöntemlerinden yararlanılır.
• Baston yürüteç gibi yardımcı cihazlar ekleme binen yükü azaltmada ve dengeyi sağlamada kullanılabilir.
• Egzersizler en az fizik tedavi ve ilaç tedavisi kadar etkilidir.
• Egzersizler sadece tedavi edici değildir aynı zamanda ağrının sıklığını da azaltır.
• Yumuşak doku yani kas, sinir bursa veya tendon patolojilerinde bunlara ek olarak kortizon veya lokal anestetik enjeksiyonları uygulanabilir.
• Kalça eklemi ileri derecede yıpranmış ve ağrı yakınması bu yöntemlerle giderilemeyen hastalarda, ameliyat yapılması (cerrahi girişim) gerekebilir. Yine doğumsal patolojilerde cerrahi gerekebilir.
• Yansıyan ağrılarda ağrının asıl kaynağı bulunarak tedavi ona yönelik yapılmalıdır.
• Altta yatan enfeksiyon, kanser gibi hastalıklarda ilgili branşlardan konsültasyon istenmelidir.
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