Hamilelikte kalça ağrısı neden olur? Kalça ağrısının tedavisi nasıl yapılır?

Doğru ve erken tanı konmaz, gerekli önlemler alınmazsa, kalça eklem kırığına veya erken dejenerasyona yol açan geçici kemik erimesi, genç annelerin hayat kalitesini azaltıyor, hamilelikte kalça ağrısını arttırıyor.

Özellikle hareketlerde kısıtlanma, yürüme de zorluk sebebi olan hamilelikte kalça ağrılarına dikkat çeken Çevre Hastanesi doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. M. Yavuz Çırpıcı; hamilelikte yaşanan kalça ağrısının hafife alınmaması gerektiğini belirtti. Genişleyen rahmin annenin ağırlık merkezini değiştirdiğini belirterek, bel ağrısına göre kalça ağrısının hamilelikte daha yaygın görüldüğünü söyledi. Genişleyen rahim annenin ağırlık merkezini değiştirir, leğen kemiğini omurgaya bağlayan eklemler üzerinde baskı oluşturur ve bu baskı, özellikle bacakların arkasında karıncalanma, uyuşma ve ağrıya neden olur. Ayrıca hormon seviyesi dalgalanmaları, sıvı tutulumunun da yarattığı streslerle birleşince, kalça ağrısı genelde kaçınılmaz olarak artar.

Özellikle hareketlerde kısıtlanma ve yürüme de zorluk yaşanır. Kalça ağrısı, bel ağrısına göre daha yaygın görülür. Nadiren görülebilen, doğru ve erken tanı konmaz, gerekli önlemler alınmaz ise kalça ekleminin kırığına veya erken dejenerasyonuna yol açan, genç annelerin hayat kalitesinin düşmesine neden olan geçici kemik erimesi, kalça ağrısı nedenidir. Geçici kemik erimesi, kasıklarda ve uyluk ön yüzünde hissedilen ve hareketle artan ağrı ile belirti verir.