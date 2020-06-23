Hamileliğin İlk Dönemlerinde Oluşan Kasık ve Karın Ağrısı İle İlgili Tüm Detaylar

Adet gecikmesinin yaşandığı ilk zamanlardan itibaren, karın ve kasık bölgesindeki hafif ağrı ve rahatsızlık hissi, anne adayları tarafından hissedilmeye başlanır. Gebeliğin ilk haftalarında, ilerleyen aylarda ya da doğumun yaklaştığı aylarda, farklı tiplerde ve sıklıkta ağrı yaşanması muhtemeldir. Hamilelikte kasık ağrısı neden olur? bu ağrıların pek çok sebebi olabilir. Bu sebeplerden bazıları önemsiz ve tedavi gerektirmeyen ağrı tipleri olurken bazıları da oldukça ciddi boyutlarda olabilir ve tedavi gerektirebilir. Hatta gebelikte kasık ağrısı, hastaneye yatışı gerektirecek derecede önem teşkil edebilir. Hamileliğin İlk Dönemlerinde Görülen Kasık ve Karın Ağrısının Nedenleri Nelerdir? Hamilelikte kasık ve karın ağrısının bazı önemsiz ve kendiliğinden geçebilecek olan nedenleri; 1. Yuvarlak bağ ağrısı Genellikle vücudun pozisyonu değiştiğinde karşılaşılan bir ağrı tipidir. Bıçak gibi saplanır türde bir ağrı tipi olmakla birlikte daha hafif bir şekilde görülebilir, ancak daha uzun sürebilir. Bu yuvarlak bağ ağrısına, rahimden kasığa kadar uzanan iki büyük bağ sebep olur. Rahim büyüdükçe bu bağlar da gerilir ve anne adayına rahatsızlık vermeye başlar. Bu ağrılar daha çok hamileliğin ilk 3 ayından sonra görülmeye başlanır.

2. Kabızlık ve gaz sancısı Hamilelikte pek çok hormonun devreye girmesi gibi progesteron hormonunda da artış yaşanır. Bu hormon seviyelerinin artması ise, anne adayının gaz ve kabızlık problemi yaşamasına sebep olur. Progesteron seviyesinin artması, sindirim sisteminde yiyeceklerin daha yavaş ilerlemesine neden olur. Bu durumda lifli yiyecekler tüketmek, bol su içmek ve egzersiz yapmak gaz sıkıntısı yaşanmasının önüne geçer. Gebelikte Gaz Sancısı Hakkında Bilmeniz Gereken Tüm Detaylar: Gebelikte Gaz Sancısı ve Şişkinlik Neden Olur? 3. Braxton Hicks kasılmaları Braxton Hicks kasılmaları, aslında çoğunlukla yalancı kasılmalar olarak da adlandırılır. Bu ağrıyı yaşayan pek çok kadın, normal ağrılardan çok farklı ve daha şiddetli olduğunu söyler. Genelde bu ağrıyı tarif ederken, karın kaslarının gerildiğini hissettiklerini ve karnın sıkı, sert bir hal aldığını söylerler. Bu ağrı çeşidini diğer ağrılardan ayırabilmek önemlidir. Gerçek kasılmalar genellikle belli bir zaman süren, birbirine yakın ve ağrı veren kasılmalardır. Bu kasılma yaşandığında nefesi keser ve anne adayını günlük aktivitelerden uzaklaştırır. Ancak tüm ağrılara ve kasılmalara rağmen, günlük aktiviteleriniz aksamıyorsa ve sorunsuz halledebiliyorsanız bunlar yalancı kasılmalardır.

Braxton Hicks kasılmalarına hekimlerin yaklaşımı ise, genelde vücudun susuz kalmasıyla alakalıdır. Hamilelikte su tüketimi çok önemlidir. Ancak az miktarda tüketilirse bu tarz ağrılara ve kasılmalara neden olabilir. Ek olarak sayılabilecek çok ciddi olmayan ve kendiliğinden geçen ağrı sebepleri arasında; rahmi tutan bağların gerilmesi, idrar yolu enfeksiyonu, mide virüsleri, böbrek taşları, rahmin büyümeye başlaması yüzünden görülen ağrı ve gıda hassasiyeti gibi, anne ve bebeği etkileyen ancak tehlikeye sokmayan durumlar sayılabilir. Hamilelikte karın ağrısı yaşanması durumu genellikle zararsız ve sık karşılaşılan bir durumken, bazı durumlarda ciddi problemlerin belirtisi olarak kendini gösterebilir. 4. Dış gebelik (Ektopik gebelik) Yaşanan 50 gebelikten 5’inde dış gebelik oluşur. Dış gebelik durumunda yumurta rahmin dışına bir yere, genellikle follop tüpüne yerleşir. Ancak ne yazık ki, dış gebelik normal bir gebelik olarak kabul edilemez ve normal gebelik gibi devam edemez. Bu durum tıbbi tedavi gerektirir. Dış gebelik yaşayan bir kadında, 6 ile 10. haftalar arasında şiddetli bir ağrı ve kanama görülür. Daha önce de dış gebelik hikayesi olanlar ya da endometriozis yaşamış olan kadınlar, dışa gebelik riskini daha fazla taşırlar.

Dış Gebelik İle Alakalı Daha Detaylı Bilgiler İçin: Dış Gebelik Rehberi 5. Plasentanın rahim duvarından erken ayrılması Bebekle birlikte büyüyen, bebek ve anne için hayati önem taşıyan plasentanın, rahimden erken ayrılması büyük risk oluşturan bir durumdur. Bu durumun belirtileri arasında; karnın bir rahatlama olmadan uzun süre, sert bir biçimde kalmasına sebep olan sürekli ağrılar, kanlı sıvı ya da suyun erken gelmesi durumları yer alır. Karında hassasiyet ve sırt ağrısı gibi başka belirtileri de görülebilir. Plasenta İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Plasenta Nasıl Oluşur?, Ne İşe Yarar? 6. İdrar yolu enfeksiyonu Gebelikte meydana gelen idrar yolu problemleri aslında kolayca tedavi edilebilir ve ciddi risk teşkil etmez. Ancak önemsenmez ve tedavi altına alınmazsa, komplikasyonlara neden olabilir. En sık karşılaşılan belirtisi idrara çıkarken yanma ve ağrıdır. Bazı durumlarda alt karın ağrısına da neden olabilmektedir. Bu belirtilere; Bel ağrısı, bulantı, ateş, terleme, ürperme gibi belirtiler de eklenirse, durum ciddi demektir ve idrar yolu enfeksiyonunun, böbreklere sıçramış olma ihtimali yüksektir. Mutlaka tedavi altına alınması gerekir.

7. Düşük Çok üzücü ancak bazı sebeplerden ötürü hamileliklerin %15-20 kadarı düşüklerle sonuçlanır. Düşük, genellikle gebeliğin 13. haftasında yaşanır. Düşük belirtileri arasında ise; şiddetli karın ağrısı yaşanmasının dışında, orta ve yüksek derecede sırt ağrısının yaşanması, sürekli olarak her 5-20 dakikada bir görülen şiddetli gerçek kasılmalar, kahverengi veya parlak kırmızı kanama ve gebeliğin diğer belirtilerinde görülen ani azalma olarak sayılabilir. Düşük Belirtileri ile Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Düşük Belirtileri Nelerdir? 8. Gebelik zehirlenmesi (Preeklampsi) Halk tarafından daha çok gebelik zehirlenmesi olarak bilinen bu durum, hamileliğin 20. haftasından sonra, idrarda proteine rastlanması ve yüksek tansiyonla karakterizedir. Üst karında, kaburgaların hemen sağ altında ağrı, karında giderek artan baskı, kusma gibi belirtileri mevcuttur. Gebelik Zehirlenmesi İle İlgili Daha Fazla Bilgi İçin: Gebelik Zehirlenmesi Rehberi 9. Apandisit Gebelikte apandisit görülmesi, bin gebelikte bir olarak söylenir. Gebelikte bu hastalığın teşhisi oldukça zordur çünkü hamilelik belirtileriyle karışabilir. Yanlış teşhis yüzünden, cerrahi müdahale yapılması gereken gebelere sık rastlanır. Gebelikte akut apandisit şikayetleriyle hekime başvuran hastalarda erken teşhis ve tanı önemlidir. Apandisitin belirtileri, iştahsızlık, bulantı, kusma ve sağ tarafta görülen ağrı, hamilelikte sağ kasık ağrısı ile karışır ve teşhisi zorlaştırır. Aynı zamanda karnın orta kısmında görülen ağrı, karnın üzerinde geçmeyen künt ağrı görülür. Bu ağrı genellikle öksürme, hareket etme, gülme gibi durumlarla ve elle dokunmayla artar. Ayrıca hamilelik döneminde görülen apandisitte ateş yükselmesi de görülebilir. Ancak her hamilede bu belirti görülmez. Apandisitle birlikte gebeliğin ilk haftalarında karın ağrısının diğer nedenleri de, vücudun yeni durumlara adapte olmaya çalışmasına bağlı olmaktadır. Bazı ciddi durumlar ise safra kesesi taşı ve hamilelikte büyüyen myomlar'dır.