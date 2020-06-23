Ne Kadar Önemsemeliyiz?: Hamilelikte Kilo Alımı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Gebelikte kilo alımı ve ideal kilonun ne olduğu oldukça merak edilen bir durumdur. Genellikle hamilelik boyunca hızlı bir şekilde ve oldukça fazla kilo alınır. Artan hormon seviyeleri ve bebeğin de gelişim süreciyle anne adayları sık sık acıkırlar. Toplumumuzda, ne kadar fazla ve çeşitli yemek yenirse bebeğin de o denli sağlıklı olacağı düşüncesi vardır. Ancak bu yanlıştır. Önemli olan az az ve sık sık yemektir. Yani genel sağlıklı beslenme kurallarına uymak en doğrusudur. Kilo takibi için ise anne adayları kendi tartılarıyla sabah kalktıklarında aç karnına, çıplak ve idrar kesesi ile bağırsakları boş olarak tartılmalılardır. Üzerimizdeki kıyafetler, dolu idrar kesesi gibi faktörler tartıyı yanıltabilir. Ayrıca tartı sert bir zeminde durmalı ve 0 ayarı yapılmalı.
Hamilelikte ideal kilo alımı diye bir şey yoktur, yani bu durum herkese göre değişir. Hamileliğin başlangıcında hangi kilodaysanız, kilo hedefi boyun kiloya oranına göre hesaplanır. Buna vücut kütle endeksi denir. Bunu hesaplamak içinse kilonuzu boyunuzun metre cinsinden karesine bölerek bulabilirsiniz.
Örnek verecek olursak; 1.65 boyunda iseniz ve kilonuz da 55 ise, boyunuzun karesi 165x165=27,225 olur. Sonrasında kilonuz, boyun karesine bölünür ve 55/27,225=20,2 elde edilir. Vücut kitle endeksinin 18'in altında çıkması zayıf, 18 - 25 arasında olması normal, 25 - 30 arasında olması kilolu, 30'un üzerinde olması ise obez olduğunuz anlamına gelir. Buna göre;
Vücut kitle endeksiniz 18'in altında çıkıyorsa, düşük kiloyla hamile kaldığınız anlamına gelir ve hamilelik boyunca 13-18 kg arası almanız gerekir.
Vücut kitle endeksiniz 18-25 arasında ise bu ortalama yani normaldir. Bu durumda hamilelik süresince ortalama 11-16 kg almanız gerekir.
Vücut kitle endeksiniz 26 ve 29 arasında ise fazla kilo ile hamile kaldığınızı gösterir ve hamilelik boyunca 7-11 kg almanız uygun olur.
Vücut kitle endeksiniz 30'un üzerinde ise aşırı kilolu hamile kaldığınız anlamına gelir. Bu sebeple hamilelik boyunca 6-8 kg arası almanız uygun olur.
Üst sınır için doktorunuza danışabilirsiniz.
Bu değerlere göre kendi kilonuzu hesaplayıp hedefinizi -tabii ki doktorunuzun da tavsiyeleri ile- belirleyebilirsiniz. Ancak bu sayılar genel hedefler olarak görülmeli.
Ay Ay Hamilelikte Kilo Alımı
Birinci Trimesterde Kaç Kilo Alınmalı?
İlk 3 aylık dönem en az kilo alınması gereken dönemdir denilebilir. Çünkü bebeğiniz henüz çok ufaktır ve normalden fazla beslenmenize ihtiyaç yoktur. Bu ilk zamanlarda kilo alımı 1 veya 2 olabilir. Hatta bazı anne adayları bu dönemde kilo almak yerine mide bulantısı ve kusmalardan ötürü kilo kaybedebilir. Hamileliğin devamında ise haftada yarım kilo almak tavsiye edilir. Ancak bu hamileliğin başlangıcındaki kilonuza göre değişir tabii. Aynı zamanda eğer ikiz bebek taşıyorsanız bunun için de kalori ihtiyacınız daha yüksek olur ve doktorunuz da size göre bir düzenleme yapar.
İkinci Trimesterde Kaç Kilo Alınmalı?
İkinci üç aylık dönem bebeğin hızla büyüdüğü dönemdir. Bu yüzden hamilelikte kilo alımı ne zaman başlar diye merak ediyorsanız, bu ikinci üç aylık dönemde diyebiliriz. Çünkü bebeğin büyüme hızına ayak uydurarak kilo almaya ve bebeğe enerji sağlamaya başlamak gerekir. Bu dönemde haftada ortalama 450 - 700 gram arasında kilo almak uygundur. Yani toplamda ortalama 5,5 - 6 kilo alınabilir. En iyi sonucu alabilmek için iki haftada bir tartılmak idealdir.
Üçüncü Trimesterde Kaç Kilo Alınmalı?
Son üç aylık dönemde bebeğin kilo alımı hızlanır. Ancak sizin kilo alım hızınız haftada 450 gram dolaylarına düşebilir. Yani son üç ayda ortalama 3,5 - 4,5 kilo arası alınabilir. Hatta bazı anne adayları son dönemlerde artık kilo almadıklarını hatta 1 kg kadar verdiklerini söylüyorlar. Bazı anneler ise tam tersine, hareket kabiliyeti kısıtlandığından ve bebeğin gelişim hızına bağlı olarak iştah artması ile beklenenin üzerinde kilo alabiliyorlar.
Hamilelikte Fazla Kilo Alımı Nelere Yol Açar?
Yağ katmanlarının kalınlaşması, bebeğinizle ilgili muayene ve ölçümleri zorlaştırabilir.
Gebelik şekeri, erken doğum veya yüksek tansiyona yakalanma riskinizi artırır.
Aldığınız fazla kilolar bel ve sırt ağrılarına, mide rahatsızlıklarına, halsizlik ve varislere yol açabilir ve hamileliğinizin de zor geçmesine neden olur.
Fazla kilo almak bebeğiniz de iri olmasına ve bu nedenle normal doğum yapamamanıza sebep olabilir. 4 kilogramdan iri bebekler için sezaryenle doğum önerilir.
Eğer sezaryen ile doğum yapacaksanız, fazla kilo almak sezaryen sonrası dönem için de sorun oluşturabilir ve komplikasyonlara neden olabilir.
Aynı zamanda doğumdan sonra aldığınız bu fazla kiloları vermek zor olabilir. Gebeyken fazla kilo alan annelerin dikkat etmezlerse bu kilolarla kalma riskleri daha fazladır.
Ancak hamilelik boyunca gereğinden az kilo almak da tehlikeler yaratır. Bu süreçte 9'dan az kilo alan anne adaylarını prematüre bebek doğurma veya rahim içinde gelişimin yeterli olmaması gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirler.
Hamilelikte Fazla Kilo Almamak İçin Neler Yapılabilir?
Hamilelik boyunca alınan fazla kilolar hem annenin hem de bebeğin sağlığı için iyi değildir. Bu yüzden de iştahı kontrol edebilmek için sağlıklı ve az kalorili atıştırmalıklar tercih etmek faydalı olur. Çünkü kilo almaya asıl sebep olan şey, öğün aralarında yenilen yağlı, tuzlu ve kalorili gıdalardır. Gebelik sürecinde özellikle meyve, sebze ağırlıklı, protein, kalsiyum ve demir de unutulmadan beslenilmelidir.
Özellikle meyve tüketimi çok önemlidir. Meyvelerin yağ içermemesi ve bol bol life sahip olmaları kilo almadan sağlıklı beslenmenize yardımcı olur. Aynı zamanda meyve tatlı ihtiyacınızı da bastırabilir.
Bu 9 aylık süre içerisinde kırmızı ve beyaz eti de haftada bir defa tüketmeniz protein açısından yararlıdır. Ancak kabuklu deniz ürünleri ve domuz eti tavsiye edilmez. Yemeklerinizi kızartma değil de, fırınlama ya da haşlama olarak tüketmeniz de sizin için daha sağlıklıdır.
Süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi de sadece hamilelik döneminde değil, her yaştan her birey için önemlidir. Bunun için her gün bir kase yoğurt, bir bardak süt ya da peynir mutlaka yenilmelidir. Yalnız, süt ürünleri gaz sorununa yol açabildiğinden fazlası önerilmez.
Beyaz ekmeği tam buğday ekmeği veya kepekli ekmekle değiştirmek de daha sağlıklı bir seçenektir. Aynı zamanda yemeklerde de az yağ kullanılması önerilir.
Hamilelikte anneler kansızlık sorunu yaşayabilirler. Bu nedenle ıspanak, lahana, balık, yulaf, yumurta, nohut ve fasulye gibi demir yönünden zengin besinler tüketmeniz tavsiye edilir.
Bunların haricinde hamileliğiniz boyunca doktorunuzun kontrolünde, düzenli olarak yürüyüş yapmak, hamileler için uygun pilates ve yoga gruplarına katılmak hem kilonuzu kontrol altında tutmanızı hem de ruhsal açıdan rahatlamanızı sağlayacaktır.
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