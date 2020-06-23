Ne Kadar Önemsemeliyiz?: Hamilelikte Kilo Alımı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Gebelikte kilo alımı ve ideal kilonun ne olduğu oldukça merak edilen bir durumdur. Genellikle hamilelik boyunca hızlı bir şekilde ve oldukça fazla kilo alınır. Artan hormon seviyeleri ve bebeğin de gelişim süreciyle anne adayları sık sık acıkırlar. Toplumumuzda, ne kadar fazla ve çeşitli yemek yenirse bebeğin de o denli sağlıklı olacağı düşüncesi vardır. Ancak bu yanlıştır. Önemli olan az az ve sık sık yemektir. Yani genel sağlıklı beslenme kurallarına uymak en doğrusudur. Kilo takibi için ise anne adayları kendi tartılarıyla sabah kalktıklarında aç karnına, çıplak ve idrar kesesi ile bağırsakları boş olarak tartılmalılardır. Üzerimizdeki kıyafetler, dolu idrar kesesi gibi faktörler tartıyı yanıltabilir. Ayrıca tartı sert bir zeminde durmalı ve 0 ayarı yapılmalı. Hamilelikte Kilo Alımı Nasıl Olmalı? Hamilelikte ideal kilo alımı diye bir şey yoktur, yani bu durum herkese göre değişir. Hamileliğin başlangıcında hangi kilodaysanız, kilo hedefi boyun kiloya oranına göre hesaplanır. Buna vücut kütle endeksi denir. Bunu hesaplamak içinse kilonuzu boyunuzun metre cinsinden karesine bölerek bulabilirsiniz.

Örnek verecek olursak; 1.65 boyunda iseniz ve kilonuz da 55 ise, boyunuzun karesi 165x165=27,225 olur. Sonrasında kilonuz, boyun karesine bölünür ve 55/27,225=20,2 elde edilir. Vücut kitle endeksinin 18'in altında çıkması zayıf, 18 - 25 arasında olması normal, 25 - 30 arasında olması kilolu, 30'un üzerinde olması ise obez olduğunuz anlamına gelir. Buna göre; Vücut kitle endeksiniz 18'in altında çıkıyorsa, düşük kiloyla hamile kaldığınız anlamına gelir ve hamilelik boyunca 13-18 kg arası almanız gerekir.

Vücut kitle endeksiniz 18-25 arasında ise bu ortalama yani normaldir. Bu durumda hamilelik süresince ortalama 11-16 kg almanız gerekir.

Vücut kitle endeksiniz 26 ve 29 arasında ise fazla kilo ile hamile kaldığınızı gösterir ve hamilelik boyunca 7-11 kg almanız uygun olur.

Vücut kitle endeksiniz 30'un üzerinde ise aşırı kilolu hamile kaldığınız anlamına gelir. Bu sebeple hamilelik boyunca 6-8 kg arası almanız uygun olur.

Üst sınır için doktorunuza danışabilirsiniz. Bu değerlere göre kendi kilonuzu hesaplayıp hedefinizi -tabii ki doktorunuzun da tavsiyeleri ile- belirleyebilirsiniz. Ancak bu sayılar genel hedefler olarak görülmeli. Ay Ay Hamilelikte Kilo Alımı Birinci Trimesterde Kaç Kilo Alınmalı? İlk 3 aylık dönem en az kilo alınması gereken dönemdir denilebilir. Çünkü bebeğiniz henüz çok ufaktır ve normalden fazla beslenmenize ihtiyaç yoktur. Bu ilk zamanlarda kilo alımı 1 veya 2 olabilir. Hatta bazı anne adayları bu dönemde kilo almak yerine mide bulantısı ve kusmalardan ötürü kilo kaybedebilir. Hamileliğin devamında ise haftada yarım kilo almak tavsiye edilir. Ancak bu hamileliğin başlangıcındaki kilonuza göre değişir tabii. Aynı zamanda eğer ikiz bebek taşıyorsanız bunun için de kalori ihtiyacınız daha yüksek olur ve doktorunuz da size göre bir düzenleme yapar.