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Keşke Olmasa: Hamilelikte Mide Bulantısı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

sebboy sebboy
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hamilelik kadınlara verilmiş olağan üstü bir ayrıcalıktır ve her kadın biyolojik saati geldiği zaman içgüdüsel olarak anne olmak ister.

Keşke Olmasa: Hamilelikte Mide Bulantısı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Hamilelik kadınlara verilmiş olağan üstü bir ayrıcalıktır ve her kadın biyolojik saati geldiği zaman içgüdüsel olarak anne olmak ister. Her kadın ömrü boyunca en az bir defa anne olmalı ve hiçbir kadından bu hakkı isteği dışında alınmamalıdır. Bunun dışında anne adayı hamileliğinin başlamasıyla birlikte bu süreçte çeşitli fizyolojik ve psikolojik komplikasyonlar geçirir. Bunların arasında en sıkıntılı olarak geçen süre, hamileliğin başlamasıyla birlikte geçecek olan ilk 3 aydır. Bu sürede kadın bedeni yavaş yavaş değişimler göstererek, plasentanın gelişmeye başlamasıyla çeşitli hormon değişiklikleri mide bulantılarını da beraberinde getirir. Hamilelikte mide bulantısına; hamilelikle birlikte gelişmeye başlayan plasentanın ürettiği, hamileliğin sağlıklı ilerleyişini sağlayan hCG hormonu ile birlikte düşük kan şekeri, stres, mide asidinin artması ve yorgunluk gibi nedenlerin sebep olduğu düşünülmektedir. Hamile kadınların %60, %70 kısmı bulantıları ilk 3 ayda deneyimler. Bulantılar hamileliğin sağlıklı ilerleyişinin göstergesidir. Korkulacak bir durum yoktur ve bu durum çok normaldir.

Günün erken saatlerinde meydana gelen bulantılara sabah bulantısı denir. Fakat hamileyken günün herhangi bir saati mideniz bulanabilir ve kusmak olasıdır. Bu durumun normal olduğu ve hamileliğin sağlıklı ilerlediği unutulmamalıdır. Hamileliğin 2. evresi olan 3 aylık dönemde yani hamileliğin 4. ayında hormonların düzene girmesi ile birlikte bulantılar kesilmeye başlar. Hamilelikte çekilen tüm sıkıntılar bebeğinizi sağlıklı bir şekilde dünyaya getirip kucağınıza aldığınız gün sona erecek, yaşayacağınız mutluluk çekilen her sıkıntıya değecektir.

hamile kadın

Hamilelikte Mide Bulantısı

Gebelikte mide bulantısı ne zaman başlar? İlk 3 ayda kendini gösterir ve sabahları daha çok yaşanır. Hamilelikte 4. aya girilmesiyle bulantılar azalır hormonlar normal seviyelere kadar düşer. Bulantılar plasentanın geliştiğinin, gebeliğin sağlıklı ilerlediğinin göstergesidir. Gelişen plasenta östrojen ve progesteron hormonlarının artmasına sebep olur, bulantı ve kusmalar başlar.

Gebeliğin kesinleşmesiyle 4 ile 8. haftada başlayan bulantı ve kusmalar gebelik ilerledikçe şiddetini arttırarak devam eder. Gün içinde 1 veya 2 kere bulantı hissetmek ve kusmak normalken sürekli yaşanan bulantı ve kusma hayatınızı oldukça zorlaştırır. Bir uzmana görünmekte ve hormon seviyenize baktırmanızda fayda olacaktır. Aynı şekilde 4. aya gelindiğinde şiddetli bulantı ve kusmalar devam ederse vakit kaybetmeden uzmana görünmek gerekir.

Hamile kadınların çoğu 14. haftaya geldiklerinde bulantılarının azaldığını söylemektedir. Ancak bulantıları geçmeyip hamilelik boyunca devam edenler de görülebilir. Burada önemli olan bulantı ve kusmanın şiddetidir. Günde 1 veya 2 kere bulantı yaşamak normaldir, fakat sürekli bulantı yaşıyorsanız ve yediklerinizi çıkarıyorsanız beslenmeyle ilgili sorunlar yaşamanız kaçınılmazdır. Bu durum sizin olduğu kadar bebeğinizin gelişimine de olumsuz etkilerde bulunacaktır.

Bunların yanı sıra normal seyrinde devam eden bulantı ve kusma hormonlarınız düzene girdiğinde sona erecektir ve bu durum normal bir süreçtir. Moralinizi bozmadan kendinizi rahatlatmaya çalışmalı bu süreçte psikolojinizi yüksek tutmalısınız. Hamilelik sürecinizde bebeğinizin sağlıklı geliştiğini düşünerek mutlu olun. Bebeğinizi kucağınıza alacağınız günün hayalini kurun.

gebelikte mide bulantısı

Hamilelikte Mide Bulantısı Nasıl Önlenir?

Hamilelikte bulantıyı önlemenin çeşitli yolları vardır.

  • Uyandığınız zaman kan şekerinizi yükseltecek bir şeyler yemek sabah bulantıların önüne geçebilir.
  • Sabah uyandığınız zaman nefes egzersizleri yaparak kendinizi rahatlatın.
  • Gün içinde ise 3 ana öğün yemek yemek yerine öğünlerinizi bölerek kan şekerinizi dengede tutabilirsiniz. Böylece açlık krizleri yaşamazsınız ve gün boyu kan şekeriniz dengelenmiş olur.
  • Bebeğinizin ihtiyacı olan yararlı besinleri karşılamak adına protein ağırlıklı beslenmek ve kompleks karbonhidratlar tüketmelisiniz.
  • Bulantıyı önlemek için uzmanlar gün içinde genellikle 50-100 miligram arasında B6 vitamini almayı önerirler. Ayrıca düzenli olarak vitamin de almanız gerekir.
  • Mide asidini önlemek için süt için veya kalsiyum tabletleri kullanın.
  • Fazla sıcak ortamlarda kalmayın, aşırı terlemeyin ve yeterli miktarda dinlenin.
  • Aşırı yağlı ve baharatlı yiyecekler tüketmekten kaçının.
  • Midenizi bulandırabilecek yemekleri tüketmekten kaçının.
  • Midenizi bulandırabilecek kötü kokulardan uzak durmaya çalışın.
  • Limon dilimi emmek de bulantıları önlemeye yardımcı olur.
  • Yemeklerden sonra dişlerinizi fırçalarken, diş macunu öğürmeye neden oluyorsa, gargara türü ürünler deneyerek ağzınızı temiz ve ferah tutabilirsiniz.
  • Zencefil tüketimi de hem mide bulantısının önüne geçer hem de süper bir antioksidandır. Yemeklerinizin üzerine rendeleyerek tüketebilir, içme suyunuza ekleyebilir, çay olarak demlendirip tüketebilirsiniz.
  • Mide bulantısına papatya çayının da iyi geldiği bilinir.
  • Sıvı alımını arttırın. Katı ve sıvı yiyecekleri birlikte tüketmekten kaçınmak yararlı olacaktır.
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