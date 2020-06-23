Keşke Olmasa: Hamilelikte Mide Bulantısı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Hamilelik kadınlara verilmiş olağan üstü bir ayrıcalıktır ve her kadın biyolojik saati geldiği zaman içgüdüsel olarak anne olmak ister. Her kadın ömrü boyunca en az bir defa anne olmalı ve hiçbir kadından bu hakkı isteği dışında alınmamalıdır. Bunun dışında anne adayı hamileliğinin başlamasıyla birlikte bu süreçte çeşitli fizyolojik ve psikolojik komplikasyonlar geçirir. Bunların arasında en sıkıntılı olarak geçen süre, hamileliğin başlamasıyla birlikte geçecek olan ilk 3 aydır. Bu sürede kadın bedeni yavaş yavaş değişimler göstererek, plasentanın gelişmeye başlamasıyla çeşitli hormon değişiklikleri mide bulantılarını da beraberinde getirir. Hamilelikte mide bulantısı na; hamilelikle birlikte gelişmeye başlayan plasentanın ürettiği, hamileliğin sağlıklı ilerleyişini sağlayan hCG hormonu ile birlikte düşük kan şekeri, stres, mide asidinin artması ve yorgunluk gibi nedenlerin sebep olduğu düşünülmektedir. Hamile kadınların %60, %70 kısmı bulantıları ilk 3 ayda deneyimler. Bulantılar hamileliğin sağlıklı ilerleyişinin göstergesidir. Korkulacak bir durum yoktur ve bu durum çok normaldir.

Günün erken saatlerinde meydana gelen bulantılara sabah bulantısı denir. Fakat hamileyken günün herhangi bir saati mideniz bulanabilir ve kusmak olasıdır. Bu durumun normal olduğu ve hamileliğin sağlıklı ilerlediği unutulmamalıdır. Hamileliğin 2. evresi olan 3 aylık dönemde yani hamileliğin 4. ayında hormonların düzene girmesi ile birlikte bulantılar kesilmeye başlar. Hamilelikte çekilen tüm sıkıntılar bebeğinizi sağlıklı bir şekilde dünyaya getirip kucağınıza aldığınız gün sona erecek, yaşayacağınız mutluluk çekilen her sıkıntıya değecektir.

Hamilelikte Mide Bulantısı

Gebelikte mide bulantısı ne zaman başlar? İlk 3 ayda kendini gösterir ve sabahları daha çok yaşanır. Hamilelikte 4. aya girilmesiyle bulantılar azalır hormonlar normal seviyelere kadar düşer. Bulantılar plasentanın geliştiğinin, gebeliğin sağlıklı ilerlediğinin göstergesidir. Gelişen plasenta östrojen ve progesteron hormonlarının artmasına sebep olur, bulantı ve kusmalar başlar.

Gebeliğin kesinleşmesiyle 4 ile 8. haftada başlayan bulantı ve kusmalar gebelik ilerledikçe şiddetini arttırarak devam eder. Gün içinde 1 veya 2 kere bulantı hissetmek ve kusmak normalken sürekli yaşanan bulantı ve kusma hayatınızı oldukça zorlaştırır. Bir uzmana görünmekte ve hormon seviyenize baktırmanızda fayda olacaktır. Aynı şekilde 4. aya gelindiğinde şiddetli bulantı ve kusmalar devam ederse vakit kaybetmeden uzmana görünmek gerekir.