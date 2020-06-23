Hamilelikte Mide Bulantısı : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Hamilelik, kadınlar için oldukça heyecanlı, mutlu ve bir o kadar da zorlu bir süreçtir. Kadın vücudu hamileliğe adapte olmaya çalışırken birçok farklılıkla, sorunla karşılaşır. Özellikle hamileliğin ilk aylarında yaşanan mide bulantıları fazlasıyla zorlayıcıdır. Hormonal ve çeşitli çevresel etmenlere bağlı olarak yaşanan bulantıların önüne geçebilmek adına beslenme düzenine dikkat edilmeli, yaşam tarzı hamileliğe göre uyarlanmalıdır. Hamilelikte Mide Bulantısı Nedir? Hamilelikte mide bulantısı nasıl olur sorusunun cevabı kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Hamilelik döneminde bulantıların başlaması ilk 3 aylık döneme denk gelir. Genellikle sabah bulantısı adıyla da anılır. Çünkü bu bulantıların çoğunluğu sabah saatlerinde görülür. Hamile kadınların yaklaşık %50-70'inde bu soruna rastlanır. Hormon değerlerinin yükselmesi, tansiyonun artması ve metabolizmadaki değişiklikler mide bulantılarına kaynaklık ediyor olabilir. Bulantının beraberinde kusma da yaşanabilir. İlk hamileliği olan kadınlar bu sorunla daha çok yüzleşirler.

Hamilelikte Mide Bulantısı Ne Zaman Olur ve Ne Zaman Geçer? Hamileliğin ilk günlerinden itibaren cevap aranan hamilelikte mide bulantısı kaçıncı haftada başlar sorusunun cevabı kişiye göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak bulantılar ilk zamanlarda ortaya çıkar. Ortalama 5 ve 6. haftalarda başlangıç gösterir. İlk üç ay boyunca kadınlar bulantı ve kusma hissi ile savaşır. Sabah bulantılarından çok fazla şikayetçi olduğu için hamilelikte mide bulantısı ne zaman geçer diye merak ederler. Bu bulantılar üç ay bittikten sonra yavaş yavaş etkisini azaltır ve zamanla yok olur. Yani 14. ve 16. haftalarda son bulur. Ancak bazı hamilelik dönemlerinde bu daha da uzun devam eder. Hatta bazı kadınlarda doğuma kadar sürebilir. Fakat bu, çok görülen bir durum değildir. Bulantılar 1-4 saat arası devam edebilir. Eğer bulantı sorunu için doktora erken başvurulursa bulantının uzun sürmesinin önüne geçilebilir. Hamileliğin 9. haftasından sonra bulantı başlamış ise ve bununla birlikte baş ağrısı, ateş ve ağrı gibi şikayetler varsa acilen doktora gidilmesi gerekebilir. Bu belirtiler sabah bulantısı değil de gebelikte yaşanan başka bir sorununa işaret ediyor olabilir.

Hamilelikte Mide Bulantısı Neden Olur? 1. HCG hormonu Bulantıların en büyük nedeni anne adayının vücudunda hormonal olarak büyük değişiklikler yaşanmasıdır. Gebelik hormonları çok hızlı bir şekilde artış gösterir. Bu hormonların en mühimi hamileliğin 9. ve 12. haftaları arasında plasenta tarafından üretilen HCG hormonudur. Bu nedenle ilk üç ay vücudun hamileliğe alışma süresi olarak düşünülebilir. Bu hormonun üretiminin azalmaya başlamasıyla birlikte bulantılar da son bulur. 2. Çoklu gebelik İkiz veya üçüz bebek bekleyen anne adaylarında bulantıya daha sık rastlanır. Çoklu gebeliklerde bulantının şiddeti de daha fazladır. Bunun nedeni HCG hormonunun normal gebeliğe kıyasla daha fazla salgılanmasıdır. 3. Hassasiyet Hamilelik döneminde kokulara karşı daha duyarlı olunur. En ufak farklı bir koku bile mide bulantısına sebep olabilir. Anne adayları özellikle yemek, sigara ve ağır parfümlerin kokusuna karşı daha hassastırlar. Hamilelik döneminden önce de sıklıkla mide bulantıları yaşayan kadınların bu dönemde bulantılara maruz kalması daha olasıdır. 4. Stres Hamilelik bir taraftan stresli bir süreçtir. Kendini hamileliğe hazır hissetmeyen kadınlarda bir de bulantıların geçmek bilmemesi birçok sorunu tetikler. Öyle ki stres normal insanlarda da mide ağrılarına ve bulantılara sebep olur.