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Hamilelikte Mide Bulantısı : Neden Olur, Nasıl Geçer?

sebboy sebboy
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hamilelik, kadınlar için oldukça heyecanlı, mutlu ve bir o kadar da zorlu bir süreçtir.

Hamilelikte Mide Bulantısı : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Hamilelik, kadınlar için oldukça heyecanlı, mutlu ve bir o kadar da zorlu bir süreçtir. Kadın vücudu hamileliğe adapte olmaya çalışırken birçok farklılıkla, sorunla karşılaşır. Özellikle hamileliğin ilk aylarında yaşanan mide bulantıları fazlasıyla zorlayıcıdır. Hormonal ve çeşitli çevresel etmenlere bağlı olarak yaşanan bulantıların önüne geçebilmek adına beslenme düzenine dikkat edilmeli, yaşam tarzı hamileliğe göre uyarlanmalıdır.

Hamilelikte Mide Bulantısı Nedir?

Hamilelikte mide bulantısı nasıl olur sorusunun cevabı kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Hamilelik döneminde bulantıların başlaması ilk 3 aylık döneme denk gelir. Genellikle sabah bulantısı adıyla da anılır. Çünkü bu bulantıların çoğunluğu sabah saatlerinde görülür. Hamile kadınların yaklaşık %50-70'inde bu soruna rastlanır. Hormon değerlerinin yükselmesi, tansiyonun artması ve metabolizmadaki değişiklikler mide bulantılarına kaynaklık ediyor olabilir. Bulantının beraberinde kusma da yaşanabilir. İlk hamileliği olan kadınlar bu sorunla daha çok yüzleşirler.

Hamilelikte Mide Bulantısı Ne Zaman Olur ve Ne Zaman Geçer?

Hamileliğin ilk günlerinden itibaren cevap aranan hamilelikte mide bulantısı kaçıncı haftada başlar sorusunun cevabı kişiye göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak bulantılar ilk zamanlarda ortaya çıkar. Ortalama 5 ve 6. haftalarda başlangıç gösterir. İlk üç ay boyunca kadınlar bulantı ve kusma hissi ile savaşır. Sabah bulantılarından çok fazla şikayetçi olduğu için hamilelikte mide bulantısı ne zaman geçer diye merak ederler. Bu bulantılar üç ay bittikten sonra yavaş yavaş etkisini azaltır ve zamanla yok olur. Yani 14. ve 16. haftalarda son bulur. Ancak bazı hamilelik dönemlerinde bu daha da uzun devam eder. Hatta bazı kadınlarda doğuma kadar sürebilir. Fakat bu, çok görülen bir durum değildir. Bulantılar 1-4 saat arası devam edebilir. Eğer bulantı sorunu için doktora erken başvurulursa bulantının uzun sürmesinin önüne geçilebilir.

Hamileliğin 9. haftasından sonra bulantı başlamış ise ve bununla birlikte baş ağrısı, ateş ve ağrı gibi şikayetler varsa acilen doktora gidilmesi gerekebilir. Bu belirtiler sabah bulantısı değil de gebelikte yaşanan başka bir sorununa işaret ediyor olabilir.

Hamilelikte Mide Bulantısı Neden Olur?

1. HCG hormonu

hamile kadın

Bulantıların en büyük nedeni anne adayının vücudunda hormonal olarak büyük değişiklikler yaşanmasıdır. Gebelik hormonları çok hızlı bir şekilde artış gösterir. Bu hormonların en mühimi hamileliğin 9. ve 12. haftaları arasında plasenta tarafından üretilen HCG hormonudur. Bu nedenle ilk üç ay vücudun hamileliğe alışma süresi olarak düşünülebilir. Bu hormonun üretiminin azalmaya başlamasıyla birlikte bulantılar da son bulur.

2. Çoklu gebelik

kusan kadın

İkiz veya üçüz bebek bekleyen anne adaylarında bulantıya daha sık rastlanır. Çoklu gebeliklerde bulantının şiddeti de daha fazladır. Bunun nedeni HCG hormonunun normal gebeliğe kıyasla daha fazla salgılanmasıdır.

3. Hassasiyet

midesi bulanan hamile

Hamilelik döneminde kokulara karşı daha duyarlı olunur. En ufak farklı bir koku bile mide bulantısına sebep olabilir. Anne adayları özellikle yemek, sigara ve ağır parfümlerin kokusuna karşı daha hassastırlar. Hamilelik döneminden önce de sıklıkla mide bulantıları yaşayan kadınların bu dönemde bulantılara maruz kalması daha olasıdır.

4. Stres

yatan kadın

Hamilelik bir taraftan stresli bir süreçtir. Kendini hamileliğe hazır hissetmeyen kadınlarda bir de bulantıların geçmek bilmemesi birçok sorunu tetikler. Öyle ki stres normal insanlarda da mide ağrılarına ve bulantılara sebep olur.

5. Yağlı yiyecekler

bulantı

Hamilelik döneminde sağlıksız beslenmek de bulantılara neden olabilir. Özellikle aşırı yağlı yemekler bulantıya sebep verir.

Bulantı ve Bebek

Kadınlar yaşadıkları yoğun mide bulantılarının ve kusmanın bebeğe zarar vermesinden şüphe duyarlar. Öğürmek karın kaslarını gerer, sonrasında bu bölgede ağrılar oluşur. Ancak bebek bu kusma ve bulantıdan etkilenmez. Ancak şiddetli kusma ve bulantı bebeğin yeterli besini alamamasına ve bu durumda gerekli gelişmeyi gösterememesine neden olur. Bu nedenle bebek düşük kiloda doğabilir.

Bulantının Birlikte Görüldüğü Semptomlar

Hamilelikte oluşan mide bulantıları şu semptomlarla birlikte görülür:

  • İştahın azalması
  • Kusma
  • Depresyon ve kaygı gibi psikolojik sorunlar

Yaşanan mide bulantıları maalesef anne adayının günlük yaşantısını oldukça olumsuz etkiler. Çalışmak ve sosyalleşmek bazen imkansız hale gelir. Buda psikolojik sorunlara kaynaklık eder. Bebek sevinciyle dolu olması gereken anne/baba adaylarının mutluluğu mide bulantısıyla gölgelenir. Aynı zamanda bazı araştırmalara göre de bulantılar psikolojik nedenlere bağlı olarak da gelişebilir.

Hamilelikte Mide Bulantısı Nasıl Geçer?

1. Beslenme

beslenme

  • Uyandığınızda ağzınıza birkaç kraker atın ve 15 dakika yatakta dinlenin.
  • Yavaşça kalkın.
  • Yemek sonrası yatmayın.
  • Az ve sık yiyin. Öğün atlamayın.
  • Sevdiğiniz şeyleri yiyin. Ancak baharatlı, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durun.
  • Yemek kokusu rahatsız ediyorsa camları açın ve bu şekilde yemek yapın.
  • Sıcak yiyecekler yerine soğuk olanları tercih edin. Soğuk yiyeceklerde koku problemi daha azdır.
  • Limon ve zencefil koku hassasiyetine iyi gelir.
  • Sık sık ama az miktarda su tüketin. Günde 2.5 litre su tüketmek gerekir.
  • Yemeklerden hemen önce ve sonra sıvı tüketmeyin.

2. Yaşam şekli

yürüyüş

  • Yorgunluk bulantıları daha çok artırdığı için dinlenmeye özen gösterin.
  • Gündüz şekerleme yapın. Zaten hamile kadınların ilk zamanlarda daha fazla uykuya gereksinimi vardır.
  • Ailenizden ve arkadaşlarınızdan yardım alın.
  • Bol temiz hava alın.
  • Çok fazla sıcak yerlerde durmaktan kaçının çünkü sıcaklık bulantıyı artırır.
  • Akupunktur mide bulantılarına iyi gelir. Ancak bunu doktorunuza danışmadan ve sertifikası olmayan birine yaptırmayın.
  • Folik asit kullanın.
  • İçeriğinde demir olan vitaminler kullanmamaya çalışın.
  • Ağız hijyeni bulantılar için önemlidir. Dişlerinizi günde en az iki kez fırçalamaya özen gösterin.
  • Aromaterapi ile ortamdaki kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.

3. İlaçlar

ilaç

  • Bu dönemde fazla ilaç kullanmamak gerekir.
  • Mide bulantıız geleneksel çözümlerle giderilemiyorsa ve çok şiddetli ise mutlaka doktora başvurun.
  • Mide bulantıları dehidrasyon, depresyon ve fetüsün yetersiz beslenmesine neden olabilir.
  • İçinde doksilamin olan ilaçlar hamilelik döneminde kullanılabilir. Bebeklere hiçbir zararı olmadığı tespit edilmiştir.

Hangi Durumlarda Doktora Gitmek Gerekir?

  • Bulantı gün boyu devam ettiğinde,
  • Kilo kaybı yaşandığında,
  • Kahverengi ya da kanlı kusmuk çıkarıldığında,
  • Mideye hiçbir şey girmediğinde,
  • Bayılma ve baş dönmesi yaşandığında,
  • Kafa karışıklığı halinde,
  • İdrara daha az çıkmaya başlandığında,
  • Nabız yükseldiğinde,
  • Geçmeyen baş ağrıları yaşandığında,
  • Kötü kokan ağız ve vücut kokusu olduğunda,
  • Aşırı halsizlik halinde mutlaka uzman bir doktora görünmek gerekir.
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