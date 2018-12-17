Hamilelikte organik beslenmek neden önemli?

Son 10 yılda toplam ürün pazarındaki organikleşme 4 kat arttı. Kimyasal katkılı, sentetik gübre ile yetiştirilen ürünlerin sayısı bir hayli fazla olsa da organik ürünlere ulaşım da kolaylaştı. Gebelikte ve emzirme döneminde beslenme konularında anneleri sık sık bilgilendiren uzmanlar, sofralarda eskiye dönüşün, doğru beslenme alışkanlığı kazanmak ve anne, bebek sağlığını korumak için harika bir gelişme olduğunu vurguladı.
Doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak hayatın her döneminde önemli ancak gebelik ve emzirme döneminde daha kritik bir önem arz ediyor. Zira anne karnında gelişimi başlayan fetüs, beslenmesinin tamamını plasenta adı verilen bebeğin eşinden sağlıyor. Plasenta ise esas olarak anne dolaşımından beslendiği için annenin yediği-içtiği şeyler önem kazanıyor. Emzirme döneminde de olmazsa olmaz dediğimiz anne sütünün kalitesine annenin tükettiği gıdalar direkt etki ediyor. Sağlıklı bir gebelik ve emzirme süreci için doğru beslenme alışkanlıkları çok önem kazanıyor. Centrum Clinic Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, organik kavramının doğru anlaşılması gerektiğine vurgu yaptı ve özellikle gebelik sürecinde olan kadınlara yönelik açıklamalarda bulundu.
ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN ORGANİK PAZARI!
Organik ürünler ile organik olmayan ürünleri birbirinden iyi ayırmak şart. Günümüz dünyasında üzerinde ‘organik’ yazan her ürün aslında tam anlamıyla organik kabul edilmemeli. Konu hakkında bilgisi olan bilinçli tüketiciler doğru organik ürünleri tercih edebiliyor. Mutfaklarımızda doğala dönüşün gerekli ve önemli olduğuna vurgu yaparken, organik kavramını açıkça tanımlamayı da ihmal etmiyor; “Üretiminde hiçbir kimyasal madde, sentetik gübre, genetiği değiştirilmiş organizma ve iyonlayıcı radyasyon kullanılmamış ürünlere organik denir. Ayrıca, bu ürünlerin üretim sonrası dikkatlice değerlendirilip bu kategoride ilan edilmesi önemli. Kendi bahçenizde de yetişse her ürün organik değildir.
BU BEBEKLER HASTALIKLARLA DAHA GÜÇLÜ SAVAŞIYOR!
Araştırmalar gösteriyor ki, doğru-organik besinler diğer gıdalara göre daha yüksek oranda antioksidan içeriyor. İşlem görmeyen, zararlı ışınlara ve kimyasallara maruz kalmayan bu ürünler ile beslenen vücutlar daha dirençli oluyor. Gebelik döneminde olan annenin beslenme alışkanlıkları, bebeklerinin gelişimini hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkiler. Organik olmayan ürünlerde kullanılan kimyasal maddeler ve hormonlar, bebeğin sağlığını tehdit edebilir.
ORGANİK ANNE SÜTÜ HER BEBEĞİN HAKKI!
Dünya sağlık örgütü, dünyaya gelen bebeklerin özellikle ilk 6 aylarında sadece anne sütü ile beslenmelerini şiddetle tavsiye eder. Altıncı ayını dolduran bebekler, çocuk hastalıkları doktorlarının da gözetiminde ek gıdayla tanışır, takviye besin tüketebilir. İlk 6 aylık zaman diliminde annelerin beslenmesi ayrı bir önem kazanır. Hem süt verimleri hem de süt kalitesi için annenin doğru beslenmesi çok önemli. Bu aşamada organik ürünlerin tüketilmesi daha da önem kazanıyor. Gebelik ve süt verme döneminde doğru beslenmek ve özellikle de doğal ve organik ürünlerin tüketilmesi belki de bebeğimize vereceğimiz en güzel hediyedir.
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