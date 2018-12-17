Hamilelikte organik beslenmek neden önemli?

Son 10 yılda toplam ürün pazarındaki organikleşme 4 kat arttı. Kimyasal katkılı, sentetik gübre ile yetiştirilen ürünlerin sayısı bir hayli fazla olsa da organik ürünlere ulaşım da kolaylaştı. Gebelikte ve emzirme döneminde beslenme konularında anneleri sık sık bilgilendiren uzmanlar, sofralarda eskiye dönüşün, doğru beslenme alışkanlığı kazanmak ve anne, bebek sağlığını korumak için harika bir gelişme olduğunu vurguladı.

Doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak hayatın her döneminde önemli ancak gebelik ve emzirme döneminde daha kritik bir önem arz ediyor. Zira anne karnında gelişimi başlayan fetüs, beslenmesinin tamamını plasenta adı verilen bebeğin eşinden sağlıyor. Plasenta ise esas olarak anne dolaşımından beslendiği için annenin yediği-içtiği şeyler önem kazanıyor. Emzirme döneminde de olmazsa olmaz dediğimiz anne sütünün kalitesine annenin tükettiği gıdalar direkt etki ediyor. Sağlıklı bir gebelik ve emzirme süreci için doğru beslenme alışkanlıkları çok önem kazanıyor. Centrum Clinic Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, organik kavramının doğru anlaşılması gerektiğine vurgu yaptı ve özellikle gebelik sürecinde olan kadınlara yönelik açıklamalarda bulundu.