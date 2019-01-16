HABER

Hamilelikteki kaşıntıları ihmal etmeyin!

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

Hamileliğin özellikle son 3 ayında ortaya çıkan kaşıntılar gebelik sarılığının işareti olabiliyor. Gebelik sarılığı, sarılık ve kaşıntıyla kendini gösteren safra yolu rahatsızlığıdır. Selenyum eksikliğinden kaynaklanan sarılığın önüne geçebilmek için selenyumdan zengin besinler tüketmek gerekiyor. İşte gebelik sarılığını önlemek için tüketilmesi gereken yiyecekler...

Hamilelikteki kaşıntıları ihmal etmeyin!

Genetik ve hormonal nedenlerden kaynaklanabilen gebelik sarılığı kontrol altına alınmazsa anne adayında ciddi karaciğer hasarına yol açabiliyor.

Memorial Ataşehir Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Şule Namlı Koç, gebelik sarılığı hakkında bilgi verdi.

HORMONLARINIZI TETİKLEYEBİLİR

Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte hamilelik boyunca yaşanan hormonal değişimler, genetik nedenler ve selenyum eksikliği gebelik sarılığına yol açabilmektedir. Özellikle hamileliğin son 3 ayında östrojen hormonu ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Bu dönemde vücudun gereğinden fazla bilirübin üretmesi veya gebeliğe bağlı kolestaz yani safra akımının durması gebelik sarılığına zemin hazırlayabilmektedir.

KAŞINTILARINIZ DAYANILMAZ HALE GELEBİLİR

Gebelik sarılığının, ciltte sarılık yaşanmadan sadece şiddetli kaşıntı ile de kendini gösterebileceği unutulmamalıdır. Genellikle avuç içleri, ayak tabanlarından başlayıp, kol, bacak ve gövdeye yayılan kaşıntılar geceleri artmaktadır. Kuru kaşıntı gibi başlayıp deride izler bırakabilmektedir. Kaşıntının az olduğu ve sarılığın görülmediği durumlarda gebelik sarılığı fark edilmeyebilir. Gebelik boyunca yapılan rutin testlerde karaciğer enzimlerinde yaşanan yükseklikler göz ardı edilmemelidir.

NASILSA GEÇER DİYE TEDAVİYİ AKSATMAYIN

Genellikle hayati tehlikeye neden olmayan gebelik sarılığı ailevi kolestazı olan kişilerin çocuklarında daha fazla yaşanmaktadır. Teşhise rağmen gebelik sarılığına müdahale edilmezse anne adayının karaciğerinde yüksek hasara neden olarak ilerde daha ciddi rahatsızlıklar yaşanmasına zemin hazırlayabilmektedir. Gebelik sırasında yaşanan şiddetli ya da hafif kaşıntıların dikkate alınması karaciğer sağlığı bakımından çok önemlidir.

DOĞUMDAN 40 GÜN SONRA KENDİLİĞİNDEN GEÇEBİLİR

Doğumu takip eden 40 gün içinde genellikle kendiliğinden düzelebilen gebelik sarılığının tedavisinde kaşıntı giderici ve enzimleri kontrol altına alan ilaçlar kullanılmaktadır. Tedaviye rağmen enzimler düşmezse anne adayının karaciğerini korumak için erken doğuma gidilebilmektedir. Erken doğum için bebeğin akciğer gelişiminin tamamlanması önemlidir.

SELENYUM İÇERİKLİ BESİNLER TÜKETİN

Son yıllarda yapılan çalışmalar genetik ve hormonal nedenlerin yanında selenyum eksikliğinin de gebelik sarılığına neden olduğunu göstermektedir. Bu nedenle gebelik boyunca selenyum bakımından zengin besinler tüketmek önemlidir.

• Brezilya cevizi veya kestanesi
• Yumurta
• Peynir
• Ayçiçeği çekirdeği
• Yulaf
• Kayabalığı, tonbalığı, ringa balığı, somon balığı, kalamar veya ahtapot
• Kırmızı et, tavuk, hindi ve ciğer
• Chia tohumu
• Mantar gibi besinler selenyum bakımından zengindir.

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Çocuğun sürekli hastalanmasının nedeni alerji olabilirÇocuğun sürekli hastalanmasının nedeni alerji olabilir
Yarıyıl tatilinde çocuğunuzu etkinliklere boğmayın!Yarıyıl tatilinde çocuğunuzu etkinliklere boğmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gebelik sarılığı selenyum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sömestre özel 9 öneri!

Yarıyıl tatilinde çocuğunuzu etkinliklere boğmayın!

Rhinovirüs virüsü nedir, nasıl etkili olur? Rhinovirüs virüsü hangi hastalıklara neden olur?

Gergedan virüsü diye bir şey yok!

Preeklampsi nedir? Hamilelerde tansiyon neden önemli? Anne adaylarının dikkat etmesi gerekenler...

Anne adayları bu belirtilere dikkat!

Mutlu eden besinler neler?

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Çay ve kahve tüketimi sağlığı nasıl etkiliyor?

Çay ve kahveyi çok seviyoruz, peki ya sağlığımızı?

Yirmi yaş dişi çekilmeli mi? Yirmi yaş dişi ne zaman çekilmeli?

Yirmi yaş dişlerini çektirmek gerekir mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.