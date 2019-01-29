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Hamilelikten önce yapılması gereken aşılar nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 11:15 | Son Güncelleme

Hamilelik döneminde yapılan aşılar annenin ve bebeğin pek çok hastalığa karşı korunmasına yardımcı oluyor. Gerek hamilelik öncesinde gerekse de hamilelik sürecinde yapılabilen bu aşılar bebeğin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlıyor.

Hamilelikten önce yapılması gereken aşılar nelerdir?

Annenin bebeğiyle hala etkileşimde olduğu emzirme döneminde de yapılan bazı aşı uygulamaları, anne ve bebeğinin hastalıklara karşı dirençli olmasına katkıda bulunuyor.

Hamilelik dönemi, annenin bebeğiyle her şeyi paylaştığı bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçte, annenin sağlıklı olmak adına uyguladığı birçok şey, anne ve bebeği birlikte ekiliyor. Özellikle bu dönemde uygulanan aşılarla birlikte anne sadece kendini korumakla kalmayıp, bebeğine de aynı korumayı sağlamış oluyor.

Hamilelik öncesi, hamilelik süreci ve hatta sonrasında bazı uygulanması gereken aşılar mevcut. Bu aşılar, doktor kontrolünde ve zamanında uygulandığı takdirde pek çok hastalığın oluşumuna engel oluyor. Türkiye’deki üreme tıbbının öncülerinden biri olan Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, hamilelik döneminde uygulanması gereken aşıların önemini anlattı.

KORUMA HAMİLELİK ÖNCESİNDE BAŞLIYOR

Hamile kalmadan önce tüm anne adaylarının, aşılarını eksiksiz ve güncel olmasına özen göstermesi gerekiyor. Bazı aşıların mutlaka hamilelikten bir ay ya da daha öncesinde yaptırılması gerekiyor.

Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık gibi bazı aşıların mutlaka hamilelik döneminden bir ay ya da daha öncesinde yapılması gerekiyor. Çünkü annenin hamilelik sürecinde bu hastalıklardan herhangi birine yakalanması birçok ciddi problemin oluşmasına zemin hazırlıyor. Örneğin kızamıkçık, hamilelik sürecinde yakalanıldığında çok tehlikeli olabilecek bulaşıcı bir hastalıktır. Bununla birlikte düşük ya da ciddi doğum kusurlarına neden olabilir. Kızamıkçık hastalığına karşı en iyi koruma kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşıdır. Anne adaylarının mutlaka bu aşının güncel olduğundan emin olması ve hastalığa karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını görmek için mutlaka hamilelik öncesi kan testi yaptırması gerekir.

HAMİLELİKTE DE AŞI YAPTIRMAK MÜMKÜN

Bazı aşılar hamilelik esnasında yapıldığında bebeği ve anneyi hastalıklara karşı koruyor. Boğmaca hastalığını önlemek için yapılan Tdap aşısı hamilelik esnasında yapılabilen bir aşıdır. Bununla birlikte boğmaca aşısının 27 ila 36. hamilelik haftasında yaptırılması uygun olur. Eğer hamilelik öncesinde zaten aşı yapıldıysa yeni bir aşının gerekmiyor. Ayrıca grip aşısının da, grip mevsimi olup olmamasına bağlı olarak hamilelik öncesinde veya hamileyken yapılabiliyor.

DOĞUM SONRASI KORUMA ÖNEMLİ

Doğum sonrasında yapılan aşılar en az doğum öncesi ve sırasında yapılanlar kadar önem taşıyor. Doktorlar birçok anneye doğum sonrası bazı aşılar yaptırmasını öneriyor. Doğum sonrası yapılan bu aşılar, anneyi hastalanmaya karşı korumakla birlikte, anne sütü aracılığıyla bebeğin de korunmasına yardımcı oluyor.

Hamilelik sonrası aşılama, eğer hamilelik öncesinde veya hamilelik sırasında aşı yapılmadıysa çok daha büyük önem taşıyor. Bu yüzden her anne ve anne adayının aşılarını mutlaka zamanında ve doktor kontrolünde yaptırması gerekiyor.

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