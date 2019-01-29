Hamilelikten önce yapılması gereken aşılar nelerdir?

Annenin bebeğiyle hala etkileşimde olduğu emzirme döneminde de yapılan bazı aşı uygulamaları, anne ve bebeğinin hastalıklara karşı dirençli olmasına katkıda bulunuyor.

Hamilelik dönemi, annenin bebeğiyle her şeyi paylaştığı bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçte, annenin sağlıklı olmak adına uyguladığı birçok şey, anne ve bebeği birlikte ekiliyor. Özellikle bu dönemde uygulanan aşılarla birlikte anne sadece kendini korumakla kalmayıp, bebeğine de aynı korumayı sağlamış oluyor.

Hamilelik öncesi, hamilelik süreci ve hatta sonrasında bazı uygulanması gereken aşılar mevcut. Bu aşılar, doktor kontrolünde ve zamanında uygulandığı takdirde pek çok hastalığın oluşumuna engel oluyor. Türkiye’deki üreme tıbbının öncülerinden biri olan Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, hamilelik döneminde uygulanması gereken aşıların önemini anlattı.

KORUMA HAMİLELİK ÖNCESİNDE BAŞLIYOR

Hamile kalmadan önce tüm anne adaylarının, aşılarını eksiksiz ve güncel olmasına özen göstermesi gerekiyor. Bazı aşıların mutlaka hamilelikten bir ay ya da daha öncesinde yaptırılması gerekiyor.