'Hamileyim' diye bağırdı... Sokak ortasında dehşet: Kadını yumruklayıp demir sopayla vurdu! Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler

Manisa'da kaydedildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada olay yarattı. Sokak ortasında bir kadına bir adamın şiddet uyguladığı o anlar, kan dondurdu. Adamın kadını yumruklayıp, demir sopayla dövdüğü de görüldü.

Sokak ortasında herkesin gözleri önünde uygulanan şiddet anlarında, kadının çığlıkları da kayıtlara yansıdı.

KADININ "HAMİLEYİM" DİYE BAĞIRDIĞI DUYULDU

Kadın ile adamın daha önce evli olup boşandığı, sonrasında yeniden bir araya geldiği ileri sürüldü. Kadının şiddet gördüğü dehşet anlarında kadının "Hamileyim" diye bağırdığı da duyuldu.

Korkunç anlarda, ufak bir çocuğun da korku dolu gözlerle olaya şahit olduğu görüldü.

Olayın ardından polisin ve çevredekilerin adamı yakaladığı anların görüntüleri de sosyal medyada hızla yayıldı. O görüntülerde de şahsın yerdeyken dahi polise mukavemet gösterdiği görüldü.