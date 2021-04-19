Hamileyken ikinci kez hamile kaldı, 2 çocuğu oldu!

Uzun süre çocuk sahibi olamayan Rebecca Roberts ve 43 yaşındaki Rhys Weaver'ın Noah adını verdikleri ilk bebekleri 7. ve 10. hafta çekilen ultrasonlarda görüldü.

Ancak 12. haftada alınan bir ultrason, Noah'ın beklenmedik bir küçük kız kardeşi olduğunu gösterdi. Ona da Rosalie adı verildi.

İlk başta Rebecca ve Rhys, ikinci bebeğin anne karnındaki gelişimi konusunda endişeliydi ve ağabeyinin bu kadar gerisinde olmasının doğumda sağlığını etkileyebileceğinden kaygılandılar.

Eylül 2020'de sezaryenle doğan her iki bebek de ayrı yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde gözetim altında tutuldu. 1 kilo 100 gram doğan Rosalie 95 gün; 2 kilo doğan Noah ise üç hafta yoğun bakımda kaldı.

"PİYANGOYU KAZANMAK GİBİ"

Rebecca, "Zaten hamileyken hamile kaldım, bu kesinlikle çılgıncaydı. Çünkü bunun olmaması gerekiyordu. Ama oldu, çok güzel, piyangoyu kazanmak gibi" diyor.

Süperfetasyon olarak adlandırılan, halihazırda bir bebek taşırken hamile kalmak çok nadir görülüyor. 2008 yılında yapılan bir çalışmada dünyada 10'dan az kayıtlı vaka bulundu.