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Hamileyken öldürülen Sezen’den geriye gelinlikli videosu kaldı

02.04.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de, dini nikahlı eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden 5 aylık hamile Sezen Ünlü’nün (17) gelinlikli videosu ortaya çıkarken, görüntüler yürekleri yaktı.

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İzmir’de, dini nikahlı eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden 5 aylık hamile Sezen Ünlü’nün (17) gelinlikli videosu ortaya çıkarken, görüntüler yürekleri yaktı. Ünlü’nün tüm organlarını bağışlamak istediklerini; fakat ölümüne yol açan 16 bıçak darbesinden ötürü sadece korneasının bağışlanabildiğini söyleyen Sezen Ünlü’nün babası Serdar Ünlü, "Kızımda organ diye bir şey kalmamış. Ne midesi kalmış, ne böbrekleri kalmış. Adam tam 16 yerinden bıçaklamış, paramparça olmuş kızım” diye konuştu.
27 Mart günü İzmir’in Konak ilçesinde, 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Y. (24) tarafından 16 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden ve 5 aylık hamile olan 17 yaşındaki Sezen Ünlü’nün, ölmeden önce babasına organlarını bağışlamak istediğini söylemesi üzerine korneası bağışlanmıştı.
Sezen Ünlü’nün babası Serdar Ünlü, başka organlarını da bağışlamak istediklerini ifade ederek, 16 bıçak darbesi nedeniyle bağışlanamadığını söyledi.
Serdar Ünlü, "Ben kızımın cesedini almaya gittiğimde adli tıpa bir doktor bana geldi ve ‘kızınızın gözlerini bağışlamak ister misiniz?’ dedi. O anda benim aklıma kızımın organlarını bağışlamak istediği geldi. Yoksa ben unutmuştum kızımın organlarını bağışlamak istediğini, zaten kızı öldürülmüş bir insan onu o anda nasıl hatırlar ki. Ben de kızımın bütün organlarını bağışlamak istediğimizi söyledim; ama adam kızımı 16 yerinden bıçaklamış. Kızımda organ diye bir şey kalmamış. Ne midesi kalmış, ne böbrekleri kalmış. Adam tam 16 yerinden bıçaklamış, paramparça olmuş kızım. Soruyorum bir insan 16 yerinden bıçaklanır mı?” dedi.

“Kızımın hayalleri vardı”
Kızının daha 17 yaşında olduğunu ve okulunu bitirmediğini belirten Serdar Ünlü, “Söyleyecek söz bulamıyorum. Benim kızım daha okul okuyordu. Sağlık meslek lisesine gidiyordu ve ileride hemşire olmak istiyordu. Karşısına böyle bir vahşi insan çıktı. Kızım da yaşı küçük olduğu için aldandı. Kızımın hayalleri vardı fakat hayallerini yıktılar. Sebebi ise kıskanmasıymış. Bir insan kıskandığı için böyle bir şey yapar mı?” ifadelerini kullandı.

“Hep kadınlar mı ölmeyi hak ediyor?”
Annesi tarafından 1,5 yaşındayken terk edilen Sezen Ünlü’yü büyüten ve Sezen Ünlü’nün "Anne" diye hitap ettiği halası Saniye Gevşek de “Adaletimizden kızımın katili için idam istiyorum. Sadece kızıma da değil tüm kadınlara kalkan eller için idam istiyorum. Benim canımı çok yaktılar, Allah’ta onlara aynı açıyı yaşatsın. Kızım evleneli daha bir sene olmadı. Ben hala sabahları kalkıyorum, etrafta onu arıyorum. Etrafa bakıyorum ve ‘Sezen nerede, gelecek mi?’ diyorum. Artık yeter. Tüm kadınlara kalkan eller dursun artık. Hep kadınlar mı ölmeyi hak ediyor? Ben artık düşünmekten yatamıyorum, ’öldüreyim kendimi’ diyorum. Annesi Sezen’i bıraktı gitti. Ben onu 1,5 yaşında aldım kucağıma ve ne zorluklarla büyüttüm. Yukarıda Allah var, o biliyor. Kimse bilemez kızımın gözyaşlarının aktığı zamanı, sadece ben bilirim. Vicdansızlar duysunlar bu söylediklerimi” diyerek Sezen Ünlü için adalet istedi.

Geriye bu görüntüler kaldı
Dini nikahlı kocası tarafından vahşice katledilen Sezen Ünlü’den geriye ise düğününde gelinlikle ve kuzenleriyle eğlenirken çekilmiş videolar kaldı. Katili Anıl Y. ile gerçekleştiği düğün merasiminde gelinlikle görüntülenen Ünlü’nün, bir başka videoda ise arkadaşları ve kuzenleri ile bisiklet sürdüğü ve onlarla eğlendiği görülüyor.

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