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Hamileyken Üstüne Görme Nedir? Nasıl Olur?

sebboy sebboy
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hamilelik döneminde, bazı anne adaylarında çeşitli nedenlerden dolayı kanamalar görülebilir.

Hamileyken Üstüne Görme Nedir? Nasıl Olur?

Hamilelik döneminde, bazı anne adaylarında çeşitli nedenlerden dolayı kanamalar görülebilir. Halk arasında üstüne adet görme olarak bilinen bu durumun aslında adet kanaması ile bir alakası yoktur. Adet kanaması, her ay yumurtlama sonrasında kalınlaşan rahim iç tabakasının kan ile birlikte vücuttan atılmasıdır. Eğer yumurta spermle döllenirse rahimin iç tabakasına yerleşir ve gelişir. Bu yer edinme sırasında embriyonun damarlara zarar vermesi ve bazı hormonal değişiklikler sebebiyle, hafif bir kanama görülebilir. Bu kanama tıp dilinde implantasyon kanaması olarak adlandırılır. Sağlıklı bir hamilelikte adet kanaması gibi yoğun ve uzun süren kanamaların olması normal değildir. Bu durum bir sorunun habercisi olabileceği için en kısa sürede uzman bir doktora gidip muayene olunması önem kazanacaktır.

Üstüne Görme Nedir?

Hamileyken üstüne görme, hamileliğin başlangıç aylarında görülen hafif ve düzensiz kanamaya denir. Üzerine görme her hamile kadında görülmez, yaklaşık olarak 250 kadından yalnızca birinde gerçekleşebileceği belirtilmiştir. İmplantasyon kanaması, hamileliğin başlangıcında bebeğin gelişmek için rahimin iç kısmına yerleşmesinden kaynaklanır. Bebek rahime yerleşmeye çalışırken damarlar zarar görür ve kanamaya neden olur. Rahimdeki bu kanama vajinal yol yardımı ile dışarı atılır. Genellikle döllenme başlangıcından 10 gün sonra olur. Adet dönemi kadar ağrılı ve sancılı değildir, ama yine de hafif bir ağrı görülebilir. Bu durum kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Rahim çevresinde içsel bir ağrı olup damarların deforme olması ile alakalı bir durumdur.

Üstüne Adet Görme Nasıl Olur?

Kişiden kişiye değişmekle birlikte, ortalama her 28 günde bir adet sirkülasyonu gerçekleşir ve adet kanaması olur. Bu kanamalar 2 ile 7 gün arasında değişkenlik gösterir. 21 ve 35 gün arasındaki kanamalar adet kanıdır ve normaldir.

Ancak implantasyon, adet kanamasının gecikmesi ile oluşan az miktardaki lekedir. Bu durum adet dönemine denk gelen süre içerisinde gerçekleşebilir. Bu nedenle birçok kadın bunun adet kanaması olduğunu düşünerek gebeliğini fark etmez ve ancak bir sonraki dönem adet olamayınca hamileliğini fark ederek hamilelik sırasında gerçekleşen kanamayı üstüne görme olarak adlandırır.

hamile kadın

İmplantasyon kanaması, adet kanamasından renk ve kan miktarı olarak daha farklıdır. Böyle bir kanama söz konusu olduğunda anne adaylarının endişe etmelerine gerek yoktur. Bebek rahim duvarına yerleşirken oluşan kanamanın bebek için herhangi bir zararı söz konusu değildir. Fakat gebeliğini geç fark eden anne, gebeliğe zarar verebilecek davranışlarda bulunabilir.

Bu dönem içerisinde kullanabileceği ilaçlar ve radyasyon olasılığı bebek için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bununla birlikte istenmeyen gebeliklerde de gebeliğin sonlandırılması için geç kalınmış olunabilir. Bu nedenle eğer bir gebelik şüphesi var ise her türlü kanama durumunda mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Üstüne Adet Görme Belirtileri

İmplantasyon kanaması adet kanaması gibi değildir fakat sıklıkla karıştırılır. Dikkat edildiğinde üstüne görme mutlaka adet döneminden farklı belirtiler gösterecektir.

  • Üstüne görmenin belirtileri normal adet kanamasına göre daha hafif ve düzensizdir. Vücuttaki belirtileri de adet dönemindeki kadar belirgin değildir.
  • Örneğin göğüslerde fazla bir dolgunluk ve kasıklarda şiddetli bir ağrı söz konusu değildir.
  • Akış rengi adet kanaması mı yoksa implantasyon mu olduğunu anlamamıza yardımcı olur. İmplantasyon kanamasının rengi daha çok pembemsi ya da kahverengimsi bir renktir. Normal adet kanamasının rengi ise kırmızı ve pıhtılı bir yapıdadır. Bu renk değişiminin sebebi vücuttan atılan kanın biraz zaman alması ve kanın tazeliğini kaybetmesidir.

Üstüne Görme Kaç Gün Sürer?

Adet kanı daha yoğundur ve en az üç gün sürer. İmplantasyon ise leke şeklinde bir ya da üç gün kadar sürebilir. Çok nadir olarak da bir hafta sürdüğü belirtilmiştir.

Eğer kanama lekelenme şeklinde ise adet kanaması olmadığı anlaşılabilir. İmplantasyon durumunu anlamanın bir başka yolu ise korunmasız cinsel birleşmelerin akılda tutulmasıdır. Bu gibi birlikteliklerden sonra adet dönemleri takip edilip herhangi bir hamilelik şüphesinde bir kadın doğum uzmanına başvurulabilir. Ayrıca bu tür çizelgelerin kullanılması üstüne görmenin erkenden fark edilmesini sağlar. Gebelik hesaplamasında bu durumun döllenme başlangıcından 10 gün sonra gerçekleştiğinin göz önünde bulundurulması önemlidir.

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