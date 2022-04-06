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Hamit Egemen neden öldü? Müge Anlı'da aranan Hamit Egemen'in ölüm sebebi nedir?

06.04.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 1.sınıf öğrencisi Çorumlu Hamit Egemen’den acı haber geldi. Talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı. 1 Nisan’dan bu yana ailesinin haber alamadığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamit Egemen'den üzen haber geldi. İşte Hamit Egemen olayına dair merak edilen detaylar!

Hamit Egemen neden öldü? Müge Anlı'da aranan Hamit Egemen'in ölüm sebebi nedir?

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Çorumlu Halit Egemen'den 1 Nisan tarihinden bu yana haber alınamıyordu. Oğullarından haber alamayan acılı aile Müge Anlı'ya başvurdu. Ekipler Halit Egemen'i bulmak için hummalı bir çalışma başlattı. Üniversite öğrencisinden bugün acılı haber geldi. Tüm Türkiye 20 yaşındaki Halit Egemen'in neden öldüğünü merak ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Halit Egemen'e dair merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

HALİT EGEMEN NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Sarıyer'de 6 gün önce Bahçeköy'de kaldığı KYK yurdundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan İstanbul Teknik Üniversite öğrencisi Hamit Eğemen'in cansız bedeni Fatih Ormanlarının yakınında bulundu. Sarıyer Bahçeköy''deki devlet yurdunda kalan İstanbul Teknik Üniversitesi mühendislik fakültesi 1. sınıf öğrencisi Bahçeköy Kredi yurtlar kurumunda kalırken 6 gün önce çıktı ve ortadan kayboldu. O günden sonra ailesi oğullarından bir daha haber alamadı.

HALİT EGEMEN'İN ÖLÜM SEBEBİ NE?

Halit Egemen'in ailesi, ATV'nin sebilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına katılıp, başarılı gazeteciden yardım istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu ise Hamit Egemen'in 6 gün önce kaldığı Bahçeköy'deki yurttan saat 14.00 sıralarında sırt çantası ile çıkarak Belgrad Ormanı'na hızla girdiği tespit edildi.

Yapılan aramalar sonucunda bir izine rastlanılmayan Hamit Egemen'in dün öğle saatlerine doğru AFAD ekipleri, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ve arama kurtarma köpekleri ile birlikte yapılan detaylı arama sonucu ormanlık alanda cesedi bulundu. Halit Egemen'in ölüm sebebi henüz bilinmiyor.

HALİT EGEMEN KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir kayıp vakası yaşanıyor. Hamit Egemen, Çorum'da Hitit Tıp Fakültesi'nde bir yıl eğitim gördükten sonra yatay geçişle İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü'ne geçme kararı aldı.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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