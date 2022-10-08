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  4. Hamlesi merak ediliyordu! Putin kritik imzayı attı

Hamlesi merak ediliyordu! Putin kritik imzayı attı

08.10.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü’nde yaşanan patlamanın ardından Kerç Boğazı’nda önlemlerin arttırılmasına yönelik kararname imzaladı.

Hamlesi merak ediliyordu! Putin kritik imzayı attı

Rusya toprakları ile Kırım Yarımadası’nı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü’nde sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından Rusya’dan önlemleri arttırmaya yönelik ilk resmi adım geldi.

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FEDERAL GÜVENLİK SERSİVİ DEVREDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü’nün üstünden geçtiği Kerç Boğazı’nda önlemlerin arttırılmasına dair kararname imzalarken, Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı’ndan geçen ulaşım geçişini, Rusya Federasyonu ile Kırım Yarımadası arasındaki elektrik şebekesi köprüsünü ve Krasnodar bölgesi ve Kırım Yarımadası arasındaki doğal gaz boru hattını korumaya yönelik önlemler arttırılmasına yönelik kararname imzaladı" denildi.

Öte yandan Putin’in imzaladığı kararname doğrultusunda Kerç Boğazı’ndaki önlemlerin arttırılması organizasyonunun Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gerçekleştirileceği aktarıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Kırım putin
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