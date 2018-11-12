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"Hamlet Collage" 22. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:28 | Son Güncelleme

"Hamlet Collage" 22. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Kanadalı tiyatro ve sinema yönetmeni Robert Lepage'ın uyarladığı "Hamlet Collage", 22. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak.

Moskova Golden Mask Festivali'nin iş birliğinde festivale konuk olacak eser, 22 ve 23 Kasım'da Zorlu PSM Ana Tiyatro'da sahnelenecek.

Lepage'ın Shakespeare'in ünlü tragedyasını yeniden kurguladığı oyunda, ileri teknoloji yalın hikaye anlatıcılığıyla harmanlanarak sunuluyor.

Eserde rol alan Moskova'nın köklü tiyatrosu Theatre of Nations'ın sanat direktörü, ünlü Rus oyuncu Evgeny Mironov, Carl Fillion tarafından tasarlanan ve video sanatının imkanlarını sonuna kadar kullanan bir küp içinde, 11 Hamlet karakterini canlandıracak. Sanatçıya, 22 Kasım'daki gösterimin ardından festivalin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
festival Hamlet oyun tiyatro

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