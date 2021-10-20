Hamlet dizisinin sokak afişinde Elit İşcan’ın üzerine örtü serdiler!

William Shakespeare’in aynı adlı eserinden uyarlanan Hamlet dizisi, dijital platform Gain'de geçtiğimiz günlerde yayınlanmaya başladı. Avrupa’nın dizilere adanmış en büyük festivali Series Mania’nın Uluslararası Yarışma bölümüne seçilen 8 diziden biri olan Hamlet, festivalde Türkiye’yi temsil eden ilk dizi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği, oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu ve Hatice Aslan gibi isimlerin bulunduğu yerli dizi Hamlet'in sokak afişleri ise değiştirildi.

Dizinin afişinde oyuncu Elit İşcan uzanırken arkasında da Erdal Beşikçioğlu gözüküyor. Afiş sokağa asıldıktan sonra da gerçek ile farklı olduğu ortaya çıktı.

Afişte Elit İşcan yarı çıplakken sokaklara asılan afişte ise üzerine örtü serildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gain'in iddialı dizisi Hamlet'in afişindeki değişiklik sosyal medyada da konuşuldu. İşte paylaşımlardan bazıları:



