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"HAMR" Ankara’da sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:36 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından da desteklenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında “HAMR” adlı tiyatro oyunu, Ankara’nın Keçiören ilçesinde sahnelendi.Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde uyuşturucu ile mücadele ve zararlarını anlatan “HAMR” adlı oyunu Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ve birçok vatandaş izledi.

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından da desteklenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında “HAMR” adlı tiyatro oyunu, Ankara’nın Keçiören ilçesinde sahnelendi.
Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde uyuşturucu ile mücadele ve zararlarını anlatan “HAMR” adlı oyunu Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ve birçok vatandaş izledi. İzleyenlerden büyük beğeni ve alkış toplayan oyunun ardından oyunculara plaket ve çiçek verildi.
Tiyatro oyuncusu Selanay Lenabaysal, “İçişleri Bakanlığı ile birlikte ’HAMR’ adlı tiyatro gösterisini başlattık. Gösteri 81 ilde düzenlenecek. Umarım insanlara anlatmak istediğimiz şeyi verebiliriz. Umarım çok çok kişiye ulaşırız. Oyunda vermek istediğimiz amaç gerçekten bu hale düşüyor” şeklinde konuştu.

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