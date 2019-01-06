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Hamsi Festivali, Bodrum'daki Karadenizliler'i bir araya getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 18:02 | Son Güncelleme

BODRUM'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali'nde, bölgede yaşayan Karadenizliler bir araya geldi.

Hamsi Festivali, Bodrum'daki Karadenizliler'i bir araya getirdi

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali'nde, bölgede yaşayan Karadenizliler bir araya geldi. Festivalde, mısır unu ile tavalarda pişirilen 3 ton hamsiden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Bodrum Yarımada Karadenizliler Derneği tarafından Bodrum Belediyesi ve sponsorların destekleriyle İskele Meydanı'nda düzenlenen 4'üncü Bodrum Hamsi Festivali'ne katılım yoğun oldu. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ilçe başkanları ile yüzlerce vatandaş katıldı. Bodrum'da yaşayan Karadenizliler'in yoğun ilgi gösterdiği festivalde mısır unu ile tavalarda pişirilen 3 ton hamsiden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Hamsilerini yiyenler daha sonra kemençe eşliğinde horon oynadı. İlginç görüntülerin oluştuğu festivalde Karadenizli sanatçıların performansı ise beğenildi. Festivalde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Her yöremizin kendine göre örf ve adetleri, kültürleri vardır. Bunlara sahip çıkmak, topluma sahip çıkmak demektir. Bunun için bugün burada hoşgörümüzle, birlik beraberliğimizle bu güzel festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel görüntünün güzel ülkeme örnek olmasını diliyorum" dedi.
FENERBAHÇELİ BAŞKANA TRABZONSPOR ROZETİ
Mehmet Kocadon'a konuşmasının ardından Bodrum Yarımada Karadenizliler Derneği Başkanı Sefer Çelik tarafından Trabzonspor rozeti takıldı. Kocadon bunun üzerine, "Hepimiz önce Bodrumsporluyuz" diyerek, "Bir Fenerbahçeli olarak Trabzonsporum'a başarılar diliyorum. Bu rozeti de gururla taşıyacağım" dedi. Bodrum Yarımada Karadenizliler Derneği Genel Sekreteri Yener Çelik, Bodrum'da yaşayan 20 bin Karadenizli'nin yaşadığını belirterek, "Bugün çok güzel bir gün yaşıyoruz. Kültürlerimizi birbirimize tanıtma fırsatı buluyoruz. Bodrum'da yaşayan Karadenizli vatandaşlarımızın memleket hasretini bir nebze olsun dindirebilmek için yıllardır bu tür etkinlikleri düzenliyoruz" dedi.
İskele Meydanı'nda açılan stantlarda ise Karadeniz bölgesinden getirilen çeşitli yöresel yiyecek ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

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Hamsi Festivali, Bodrum'daki Karadenizliler'i bir araya getirdiHamsi Festivali, Bodrum'daki Karadenizliler'i bir araya getirdiHamsi Festivali, Bodrum'daki Karadenizliler'i bir araya getirdiHamsi Festivali, Bodrum'daki Karadenizliler'i bir araya getirdi

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