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Hamsi Günü'ne gelenlere 1 ton hamsi ikram edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 16:16 | Son Güncelleme

KOCAELİ Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Günü'ne gelenlere, pişirilen yaklaşık 1 ton hamsi ikram edildi.

Hamsi Günü'ne gelenlere 1 ton hamsi ikram edildi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Günü'ne gelenlere, pişirilen yaklaşık 1 ton hamsi ikram edildi.
Kocaeli Trabzonlular Derneği'nin İzmit'teki dernek binasında Hamsi Günü düzenlendi. Pişirilen yaklaşık 1 ton hamsi konuklara ikram edildi. Horonların tepildiği etkinlikte, birbirlerini görmeyen hemşeriler bir araa gelerek hasret giderdi. Trabzon geleneklerini Kocaeli'de yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, "Biz burada, Kocaeli'de doğduk. Burada yaşıyoruz ve burada öleceğiz. Ama burada memleketimizin de havasını yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün hava da aynı bizim oraların havası gibi. Böyle bir günde memleketimiz Trabzon'u Kocaeli'de yaşatmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle bir araya geldik. Erken saatlerden itibaren balıklarımızı pişirmeye başladık. Yaklaşık 1 ton hamsi ızgaralarımızda pişiyor. Herkese afiyet olsun" dedi.

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Hamsi Günü'ne gelenlere 1 ton hamsi ikram edildiHamsi Günü'ne gelenlere 1 ton hamsi ikram edildiHamsi Günü'ne gelenlere 1 ton hamsi ikram edildiHamsi Günü'ne gelenlere 1 ton hamsi ikram edildi

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