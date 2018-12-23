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Hamsi için son 1,5 ay

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 13:38 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de, palamuttan sonra hamside de son yılların en bereketli av sezonu yaşanıyor.

Hamsi için son 1,5 ay

Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) - KARADENİZ'de, palamuttan sonra hamside de son yılların en bereketli av sezonu yaşanıyor. Trabzon'da, balıkçı tezgahlarında hamsinin kilo fiyatı, 7,5 ile 10 lira arasında değişiyor. Balıkçılar, hamsinin 1,5 ay sonra tükeneceğini belirterek, müşterilere bolca hamsi tüketilmeleri önerisinde bulundu.
Karadeniz'de av sezonunun başladığı 1 Eylül'den itibaren önce palamutla dolan balıkçı tezgahları, şimdilerde ise hamsiyle doldu. Karadeniz'in batı kıyılarında sürü halinde görülen hamsilerin yönü, Karadeniz'in doğusuna çevrildi. Trabzon'da balıkçı tezgahlarında, kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılan hamsideki bolluk, bölge sakinlerini de sevindirdi. Balıkçılar, geçen yıla göre bolluğun 1,5 ay daha süreceğini ve hamsi sezonunun biteceğini belirtip, müşterilere bolca hamsi tüketilmeleri önerisinde bulundu.
'ALSINLAR, DOLAPLARA KOYSUNLAR'
Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, hamsinin düşünülmeden alınıp, tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Şu anda vatandaşların beklentilerinin üzerinde bir bolluk var. Bunun üzerinde bir bolluk yok. Çok bol bir palamut sezonu geçirildi, bir palamut 45 kilo bir hamsi tüketiyor. Milyonlarca palamuttan bahsediyoruz, bu bolluğun olması mucize. Şu anda 1'inci aya gidiyoruz, hamsi 1,5 ay sonra biter sezon kapanır. Vatandaşlar düşünmeden alsın, fiyatlar iyi seyrediyor. Alsınlar, dolaplarına koysunlar. Yarına kar ederler, zarar etmezler" dedi.
Balıkçı Hami Çolak ise "Trabzon'da hamsi sezonu iyi geçti, 20 gün daha sürer. Vatandaşlarımıza söylüyorum; tuzlama yapacak olanlar, ellerini çabuk tutsunlar. Toplam hamsinin 1,5 ay gibi bir ömrü var. Vatandaşlarımız şimdiden alsın, son pişmanlık fayda etmez. Hamsinin fiyatı güzel. Şu an iyi hamsiler 10 lira, 15 lira arasında gidiyor. Vatandaşımız genelde iyi hamsiyi tercih ediyor" diye konuştu.

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Hamsi için son 1,5 ayHamsi için son 1,5 ayHamsi için son 1,5 ayHamsi için son 1,5 ay

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