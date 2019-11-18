'Hamsi Şenliği'nde 2 ton hamsi tüketildi

Ahmet BAYRAK/GÜLYALI (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Gülyalı ilçesinde, 5'incisi düzenlenen 'Hamsi Şenliği'nde katılımcılara, ızgara ve tavada pişirilen yaklaşık 2 ton hamsi ikram edildi.

Gülyalı'nın Kestane Mahallesi Derneği ile muhtarlık tarafından 5'inci kez 'Hamsi Şenliği' düzenlendi. Kestane Mahallesi İlkokulu'nun bahçesindeki etkinlik için yaklaşık 50 kişi görev alıp, ızgara ve tavaların başına geçti. Şenlikte, ızgara ve tavada pişirilen yaklaşık 2 ton hamsi, katılımcılara ikram edildi. Yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan şarkıcı Aynur Çelebi de seslendirdiği şarkılarla eğlendirdi.

Kestane Mahallesi'nin muhtarı Yusuf Yurtseven, şenliğin 5'incisini düzenlediklerini belirterek, "Geleneğimiz, gelecek nesillere de güzel hediye olacak. Şenlik sayesinde gurbetçilerimiz de mahalleye geliyor, birlik ve beraberlik pekişiyor. Şenliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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