HABER

Hamsi sürüleri geri döndü, fiyatı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 17:29 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelen hamsi sürüleri, deniz suyunun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçti.

Hamsi sürüleri geri döndü, fiyatı düştü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - KARADENİZ'de deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelen hamsi sürüleri, deniz suyunun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile dönüşe geçti. Sinop'ta hamsinin kilo fiyatı 15 liraya geriledi.
Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelmişti. Ancak deniz suyunun güney kıyılarında soğumaya başlaması ile hamsi dönüşe geçti. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan Karadenizli balıkçıların tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Bu gelişmeyle bölgedeki balıkçıların yüzü gülerken, Sinop'ta da ağlara hamsi sürüleri takılmayı sürdürüyor. Kentte 30 liraya kadar yükselen hamsinin kilo fiyatı 15 liraya geriledi. Balıkçı Eşref Balyemez, Karadeniz hamsisinin uzun zamandır görünmediğini belirterek, "1,5 aydır hamsi yoktu. Ama şimdi hamsi geri geldi. Hamsinin kilogramı 15 liraya geriledi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hamsi sürüleri geri döndü, fiyatı düştüHamsi sürüleri geri döndü, fiyatı düştü

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi! Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
Afyonkarahisar’da 100 çocuk bisiklet sahibi olduAfyonkarahisar’da 100 çocuk bisiklet sahibi oldu
Yüksekova'da sokak ve yaban hayvanları unutulmadıYüksekova'da sokak ve yaban hayvanları unutulmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı!

Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reyhanlı saldırısının firari sanığı Aykan Hamurcu tutuklandı

Aykan Hamurcu tutuklandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Ankara Garı saldırısının gerekçeli kararı açıklandı: Tüm toplum ve anayasal düzen hedef alındı

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısının gerekçeli kararı açıklandı!

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

Adım adım onları takip ediyor

Adım adım onları takip ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.