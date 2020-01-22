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Hamsi, Tekirdağlı balıkçıların yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

Hamsi, Tekirdağlı balıkçıların yüzünü güldürdü

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde umduğunu bulamadıkları için Karadeniz'e giden Tekirdağlı balıkçılar hamsi bereketi yaşıyor.

Balıkçılar, Karadeniz açıklarında ağlarla 3 bin kasa hamsi yakaladı.

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfalar, denizden kasalar dolusu balıkla dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların yüzünün hamsiyle güldüğünü söyledi.

Pehlivanoğlu, Karadenize giden balıkçıların 2 gündür hamsi avladığını belirterek, "Sezon biraz durgundu. Yeni yılda biraz hamsi avcılığı oldu. Özellikle bir kaç gündür balıkçılar bol miktarda hamsiyle dönüyor. İnşallah hamsi böyle bereketli devam eder. Hem balıkçı sevinir hem de vatandaşlar ucuz balık yer." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de bu yıl balıkçının kurtarıcısının hamsi olduğunu dile getirdi.

Şeremet, yeni yılda güzel hamsi avcılığı yaptıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Hamsi olmasaydı bu sene balık piyasası yanmıştı. Hep palamut bekledik, istavrit de az olunca umudumuzu hamsiye bağlamıştık. Hamsi balıkçıların cankurtaranı oldu. Çok şükür bu aralar kıyıya ağlarımız boş dönmüyoruz. Sezon böyle hamsiyle devam edecek gibi."

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı Hamsi Tekirdağ

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