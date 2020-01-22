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  4. Hamsi yeniden ucuzlayacak

Hamsi yeniden ucuzlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Marmara Denizi’nde hakim olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları tavan yaptı.

Marmara Denizi’nde hakim olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları tavan yaptı. Bandırmalı balıkçılar ucuz balık bekleyen vatandaşa müjdeyi verdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali’nde geçtiğimiz günlerde kilosu 10 liraya kadar düşen hamsinin fiyatı olumsuz hava koşullarının etkisi ile yeniden 25 liraya yükseldi. Geçtiğimiz günlerde İğneada açıklarında yaşanan hamsi bolluğu ile düşen fiyatlar dar gelirli vatandaşın imdadına yetişmişti. Hafta sonundan itibaren hava koşullarının etkisi ile balıkçıların avlanmaya açılamaması sonucu balık fiyatları yeniden yükselişe geçti.
Bandırma Balık Hali esnafından Cem Tecimen, fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlara müjdeyi İHA aracılığıyla verdi.

"Balık yeniden ucuzlayacak"
Balıkçı esnafı Cem Tecimen, hava koşulları nedeniyle yükselen balık fiyatlarının yarından itibaren havaların yeniden iyiye gitmesi ile birlikte düşmeye başlayacağını ve avlanmaya çıkamayan balıkçı teknelerinin ise avdan bol miktarda balıkla dönmesi ile tezgahların yeniden şenleneceğini müjdeledi. Tecimen, “Geçen hafta havalar sakin ve fırtına olmaması nedeniyle İğneada açıklarında çok fazla hamsi bolluğu yaşandı. Halkımız bu sayede 5-10 liraya hamsi yedi. Son üç gündür hava koşullarının kötü gitmesi ve fırtınayla birlikte balık fiyatları biraz yükseldi. Tezgahlarımızda hamsinin fiyatını 20-25 liradan halkımıza sunuyoruz. Fırtına yüzünden teknelerimiz avlanmaya açılamadı. Önümüzdeki günlerde havaların iyi olmasıyla tekrardan balık fiyatları düşecek. Halkımız yeniden ucuz balık yemeye devam edecek. Soğuk havalar bizleri etkilemiyor ama fırtına etkiliyor" dedi.

Balıkçıların imdadına kıyı balıkları yetişiyor
Hamsi, istavrit gibi vatandaşların sıklıkla tercih ettikleri balıkların fiyatlarında artış yaşanması ve hava koşulları nedeniyle avlanma yapılamaması tezgahlarda en çok kıyı balıklarının olmasına yol açtı. Fırtına ve olumsuz hava koşullarının kıyı balıkçılığını etkilemediğini ifade eden balıkçı Cem Tecimen, çinakop, marya, bako, mercan gibi balık çeşitlerinin tezgahlarda yoğun olarak bulunduğunun altını çizdi.

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