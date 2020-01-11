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  4. Hamsi yüz güldürdü

Hamsi yüz güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

Denize kıyısı olmayan Sivas’ta hamsinin kilogram fiyatının 10 TL’ye düşmesi tüketicilerin yüzünü güldürdü.Hamsinin Gürcistan karasularına göçü ile hamsi fiyatları tavan yaparken bu durum hamsi severleri üzmüştü.

Denize kıyısı olmayan Sivas’ta hamsinin kilogram fiyatının 10 TL’ye düşmesi tüketicilerin yüzünü güldürdü.
Hamsinin Gürcistan karasularına göçü ile hamsi fiyatları tavan yaparken bu durum hamsi severleri üzmüştü. Denize kıyısı bulunmayan Sivas’ta hafta içerisinde 1 kilo hamsi 20 TL’den satılırken Samsun’dan gelen bol hamsi ile hamsi fiyatı 10 TL’ye geriledi. 1 kilo istavrit ise 15 TL’den satıldı. Balık fiyatlarındaki bu düşüş tüketicileri, satışlardaki bolluk ise balık satıcılarını sevindirdi. Tüketiciler hamsi kilogram fiyatının 10 TL’ye gerilemesinden memnun olduklarını dile getirdi. Satıcılar ise Gürcistan’a kaçak hamsinin Türk karasularına geri dönmesi ile fiyatların düştüğünü iddia etti.

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