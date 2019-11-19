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Hamsili pilav tarifini, 50 yaşında okuduğu üniversitede anlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 13:42 | Son Güncelleme

SİNOP'ta iktisatçı Engin Kan (50), öğrenim gördüğü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda, Karadeniz'e özgü hamsili pilav tarifini, üniversiteli arkadaşlarına uygulamalı olarak anlatıyor.

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta iktisatçı Engin Kan (50), öğrenim gördüğü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda, Karadeniz'e özgü hamsili pilav tarifini, üniversiteli arkadaşlarına uygulamalı olarak anlatıyor. Hamsili pilavın ilk kez bir üniversite mutfağında ders olarak verildiğini söyleyen Kan, "Çocukluğumuzun lezzetlerinden birisi olan hamsili pilavın tarifini, arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Herkesin bu lezzeti tatmasını istiyorum" dedi.

Eskişehir Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 2016 yılında mezun olan Engin Kan, Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda öğrenimini sürdürüyor. 3'üncü sınıf öğrencisi olan Kan, çocukluğunda babaannesinden gördüğü Karadeniz yöresine özgü hamsili pilavı, üniversiteli arkadaşlarına da tanıtmak için çalışma başlattı. Üniversitede bölüm idarecileriyle de görüşen Kan'ın girişimleriyle, hamsili pilavın hazırlanışı, öğrencilere anlatılmaya başlandı. Okulda 'sıcak mutfak' derslerine girip, arkadaşlarına hamsili pilavın tarifini uygulamalı olarak anlatan Kan, yöresel lezzette babaannesinden gördüğü incelikleri de arkadaşlarıyla paylaşıyor.

'ÜNİVERSİTE MUTFAĞINDA BİR İLK'

Hamsili pilavın ilk kez bir üniversite mutfağında ders olarak verildiğini söyleyen Kan, “Çocukluğumuzun lezzetlerinden birisi olan hamsili pilavın tarifini sıcak mutfak dersinde arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Türkiye’nin, hatta dünyanın bu lezzeti tatmasını istiyorum. İleriye dönük planlarımdan birisi de, Bostancılı köyünde ekoturizm yaparak, diğer lezzetleri de insanlara ulaştırabilmek, tanıtabilmek ve değerlerimizi zenginleştirebilmek. Rahmetli babaannem hamsili pilavı çok yapardı. Rahmetli babaannem, ‘uşağım soğan getir, bıçağı getir, maydanoz getir’ diyerek oturduğu yerden bunu yapardı. Bizim de aklımızda buradan kalmış. Hem onları yâd ediyoruz, hem de lezzetli bir yemek yapıyoruz” dedi.

'YÖRESEL LEZZETLER DEĞERLENDİRİLMELİ'

Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Aysun Gargacı Kınay da, unutulmaya yüz tutan yöre lezzetlerini öğrencileriyle paylaştıklarını belirterek, "Engin Kan, rahmetli babaannesinin tarifi olan hamsili pilavı yapmak istediğini söyledi. Bizim için de uygundu, çünkü bu aralar Sinop'ta hamsi çok fazla tüketiliyor. Aslında hamsili pilavın derslere girmesi gerekiyor. Çünkü bazı ürünler sadece evlerin mutfaklarında kalıyor. Yöresel lezzetlerimiz turizm açısından da değerlendirilmeli. Hamsili pilavımız neden evlerde tıkılıp kalsın? Neden restoranlarımıza girmesin? Ayrıca yerel ürünleri ve unutulmaya yüz tutmuş tarifleri gün yüzüne çıkarıp, öğrencilerle paylaşmayı istiyoruz. Günümüz reçeteleri ve gastronomi ile ilgili tüm yenilikleri takip edip kaliteli bir eğitim vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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