HABER

Hamsinin kilosu 30 liraya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 13:34 | Son Güncelleme

Karadeniz'de olumsuz hava şartlarının ardından hamsinin kilosu 30 liraya yükseldi - Balıkçı İsmet Akpınar: - "Vatandaşlar '30 liraya hamsi alacağıma evime et alırım, tavuk alırım daha iyi' diyorlar. Çünkü Samsun'da kimse bu fiyata hamsi yemeye alışmamış. Ben de ilk defa bu fiyata hamsi satıyorum"

Karadeniz'de devam eden olumsuz hava şartlarının ardından hamsinin kilogramı 30 liraya çıktı.

Tezgahlarda azalan ve fiyatı artan hamsi hem tüketiciyi hem balıkçıyı üzdü.

Balıkçılar, fırtına nedeniyle teknelerin denize açılamaması ve hamsinin soğuk sulara göçmeye başlaması nedeniyle fiyatın yükseldiğini belirtti.

Samsun Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan İsmet Akpınar, AA muhabirine, uzun yıllardır balıkçılık yapmasına rağmen ilk defa bu kadar pahalı hamsi sattıklarını söyledi.

Hamsinin fiyatının genelde 10 ile 15 lira arasında değiştiğine işaret eden Akpınar, etiketlerdeki 30 lirayı gören vatandaşların şaşkınlık yaşadıklarını kaydetti.

Akpınar, ''Vatandaşlar, '30 liraya hamsi alacağıma evime et alırım, tavuk alırım daha iyi diyorlar. Çünkü Samsun'da kimse bu fiyata hamsi yemeye alışmamış. Ben de ilk defa bu fiyata hamsi satıyorum.'' diye konuştu.

Karadeniz'de son birkaç gündür devam eden fırtınanın hamsi fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirten balıkçı Kurtça Aydın ise, hamsinin az ve pahalı olması nedeniyle istavrit, mezgit ve barbun gibi balıkları sattıklarını dile getirdi.

Bir hafta önceye kadar hamsinin kilosunun 8-12 lira arasında olduğunu ve haftada 50 kasa hamsi sattıklarını vurgulayan Aydın, şimdi ise ancak bir kasa satış yapabildiklerini aktardı.

- ''Hamsinin yokluğunda diğer balıklar tüketilebilir''

Balıkçı Habil Yurtsever de balık bolluğunun mevsim ve fırtına gibi etmenlere bağlı olduğunu ve çok hızlı değişebildiğini, bu yüzden vatandaşlardan fiyatlar konusunda anlayış beklediklerini söyledi.

Yurtsever, hamsi hariç diğer balıkların fiyatlarının uygun olduğunu, vatandaşların bu balıkları da hamsi yerine tüketebileceklerini vurguladı.

Tezgahlarda istavritin kilosu 15, somonun kilosu 20 ve levrek ile çupranın kilosu ise 25 liradan satılıyor.

PARTNERCici annesine sarıldıCici annesine sarıldı
Sivas'taki 4 Eylül Barajı donduSivas'taki 4 Eylül Barajı dondu
TMMOB 'ideal başkan adayı' profilini açıkladıTMMOB 'ideal başkan adayı' profilini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 lira balık balıkçı göç hamsi fiyatları Samsun

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Perinçek 'ABD planlarını bozacak en önemli adımı' açıkladı!

Doğu Perinçek 'ABD planlarını bozacak en önemli adımı' açıkladı!

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon! Böyle yakalandılar

Yer: Bursa... Böyle yakalandılar!

Trump'ın skandal açıklamasının ardından ABD'den bir açıklama daha: Yaptırım...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Palu ailesiyle ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kritik açıklama!

Başsavcılıktan flaş Palu ailesi açıklaması: Cinsel istismar...

Son dakika! Bakan açıkladı... SGK 30 ilacı daha ödeme listesine aldı!

Bakan'dan çok önemli ilaç açıklaması!

Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.