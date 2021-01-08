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Hamsiye av yasağı gelince balık haline akın ettiler

08.01.2021 08:40 | Son Güncelleme:
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Hamsiye av yasağı gelince balık haline akın ettiler

Samsun’da hamsiye gelen avlanma yasağıyla öncesi yakalanıp hale getirilen taze hamsiler, kasalar halinde alıcısıyla buluştu. Yasak nedeniyle taze hamsi almak için hale akın eden balıkçılar, izdiham oluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul Boğazı ve Karadeniz’de hamsi avcılığı 10 gün süreyle kısmi olarak durduruldu. Yapılan gözlem ve denetimler sonucunda hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altında olan balık sayısının arttığı tespit edildi. Hamsi balıklarının et verimliliğinin ise düşük olduğu tespit edildi. Çevresel ve iklimsel faktörlerin hamsi kalitesini olumsuz etkilemesi sonucunda 8 Ocak saat 00.01’den 18 Ocak saat 00.01’e kadar 10 gün süreyle avcılık faaliyetlerinin kısmi olarak durdurulması kararı alındı.

'DONMUŞ HAMSİ SATACAĞIZ'

Sattıkları hamsilerin İstanbul bölgesinden geldiğini belirten Balıkçı Osman Kudur, “Şu anda halde bulunan en iyi balıklar, bize gelen balıklar. Hamsi ince olduğu için 10 günlük bir yasak getirildi. Kasa fiyatı olarak 150 ile 200 TL arasında değişen bir satış var. Olmayan balığı satamayız, mecburen donmuş hamsi satacağız. Geçen sene çıkan balık miktarı bu seneye göre fazlaydı, ama önümüzdeki sene ne kadar çıkar belli olmaz. Havalar sıcak olduğu için denizden hamsi çıkmıyor” dedi.

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'BALIKLARI KÜÇÜKKEN TUTUYORLAR'

Balıkların ince olduğunu ifade eden balıkçı Batuhan Yağbasan, “Balıkları küçükken tutuyorlar ve kimse kazanç elde edemiyor. İnsanlar gibi balıkların da bir ömrü var. Bundan 2 sene öncesine oranla denizden çıkan balık miktarı çok düştü. Balıkların boyu büyük olsa daha çok TIR, balık haline gelir. Zamanından önce tutulup fabrikaya gönderilen balıklar olduğu için balık neslinde yavaş yavaş azalma var” şeklinde konuştu.

'ÖNCELERİ HAMSİ DOĞA İLE BAŞ BAŞAYDI'

Balıkçılık sektöründe 50 yıldır bulunduğunu belirten İşletmeci Ali Pamuk, “Daha önceden teknoloji bu kadar gelişmemişti. Teknelerin boyutları küçüktü ve makineler güçsüzdü. Denizde buz ve buzhane yoktu. Denizde kasalama yapma imkanı olmadığı için hamsi doğa ile baş başa kalıyordu. Eskiden balıklar insan gücüyle boşalırdı ve süreç uzun sürerdi. Teknoloji gelişince süreç hızlandı ve vaktinden önce balık avlamak, durumu buralara kadar getirdi” dedi.

(DHA)

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