"Hamsiyi aralık ayında bekliyoruz"

Karadeniz'de av sezonunun başlamasıyla bol miktarda avlanan palamudun ardından balıkçılar, şimdi de hamsinin yolunu gözlüyor.

Denizlerde av sezonunun başladığı 1 Eylül'den itibaren bolca avlanan palamut, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Hamsinin ise henüz yeterli miktarda avlanamaması nedeniyle tezgahlarda kilogramı 15 liradan satılıyor.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamsi açısından buruk bir sezon geçirildiğini söyledi.

Karadeniz'de henüz yeterli hamsi avı gerçekleştirilemediğini belirten Aydemir, "Tezgahlarda bulunan hamsi Marmara'dan geliyor. Karadeniz'de hamsi hiç yok gibi ama aralık ayında beklentimiz var. Önceki yıllarda da böyle bir şey olmuştu." diye konuştu.

Palamudun hamsiyi yiyen bir tür olduğuna dikkati çeken Aydemir, şöyle devam etti:

"Genelde palamudun bol olduğu yıllarda hamsi olmuyor. Çinekop, lüfer, sarıkanat da çok, bu balıklar da hamsiyi yiyor. Deniz suyu hala sıcak, çok soğumadı. Normalde bu aylarda ayağını sokamazsın ama maalesef hala sıcak. Ağı çekerken bile sıcak olduğu anlaşılıyor. Dışarısı daha soğuk deniz suyundan. Bütün bunlara rağmen hamsi hiç olmayacak denilemez. Bir ay veya 25 gün boyunca olabilir."