Hamsterı görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Birçok insanın yapamadığını yaptı

Uçan bir balonla stratosfere bir hamster fırlatıldı ve canlı olarak Dünya'ya geri getirildi. Hamster'ın uzay yolculuğu yaptığı ilginç deneyi Japonya merkezli bir şirket yaptı. Japon uzay firması KK Iwaya Giken, hamsterın gezegenimizi oldukça yüksek bir noktadan izlemesini sağladı. Hamsterın uzay yolcuğu yaptığını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

HAMSTER BALONLA STRATOSFERE FIRLATILDI

Daily Star'ın haberine göre; KK Iwaya Giken, kemirgenin rahatça oturması için özel bir uzay kabini geliştirdi. 9 Haziran'da Okinawa Eyaletindeki Miyakojima'dan fırlatılan uzay yolcusu Dünya atmosferinin ikinci katmanına girerken ise 23 km yüksekliğe ulaştı ve tırmanışını 6.3 m/s hızla gerçekleştirdi.

HAFİFÇE BAŞINI SALLARKEN GÖRÜLDÜ

60 cm yüksekliğinde ve 50 cm genişliğindeki silindirik kabinin içine takip sensörleri yerleştirildi ve oksijen seviyeleri, sıcaklık ve basınç takip edildi. Yolculuk, şüphesiz bir hamster çarkında veya topunda koşmaktan daha heyecanlı olsa da, kemirgenin bir görüntüsünde, yükseliş sırasında başını salladığını gösterdi.

Yolculuk sonrası hamster, kabini ve balonu, Japonya'nın Miyako Adası yakınlarındaki denize düştü. Daha sonra bilim insanları tarafından kurtarıldılar. KK Iwaya Giken, hamsterin sağlık durumunun iyi olduğunu doğruladı.

"DENEYLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şirket, bir memelinin balon tabanlı ilk fırlatılışıyla gelen başarının, balon kullanarak daha fazla "uzay yolculuğunun" önünü açacağını umuyor. Şimdi ise 25 km irtifaya kadar insanlı bir test uçuşu planladıkları söyleniyor. Böylece insanların Dünya'yı tüm ihtişamıyla görerek "uzayı hissetmelerini" sağlaması amaçlanıyor. Bir şirket sözcüsü, "İnsanların binip güvenli bir şekilde geri dönebilmeleri için deneyler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

