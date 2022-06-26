HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Hamsterı görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Birçok insanın yapamadığını yaptı

Hamsterı görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Birçok insanın yapamadığını yaptı

26.06.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon firması KK Iwaya Giken, bir hamsterı uzaya gönderdi. Özel bir kabin içine koyulan hamster balonla 23 km yüksekliğe kadar çıktı. Birçok insanın yapamadığını yapıp metrelerce yükseğe çıkarak gezegenimizi stratosferden görme imkanı yakalayan hamster canlı olarak da Dünya'ya indi. Böylece bir memelinin ilk kez balonla fırlatılışı başarıyla sonuçlandı. Bu deneyin ise insanların balon kullanarak uzay yolculuğu yapabilmelerinin önünü açacağı düşünülüyor.

Hamsterı görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Birçok insanın yapamadığını yaptı

Uçan bir balonla stratosfere bir hamster fırlatıldı ve canlı olarak Dünya'ya geri getirildi. Hamster'ın uzay yolculuğu yaptığı ilginç deneyi Japonya merkezli bir şirket yaptı. Japon uzay firması KK Iwaya Giken, hamsterın gezegenimizi oldukça yüksek bir noktadan izlemesini sağladı. Hamsterın uzay yolcuğu yaptığını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

HAMSTER BALONLA STRATOSFERE FIRLATILDI

Daily Star'ın haberine göre; KK Iwaya Giken, kemirgenin rahatça oturması için özel bir uzay kabini geliştirdi. 9 Haziran'da Okinawa Eyaletindeki Miyakojima'dan fırlatılan uzay yolcusu Dünya atmosferinin ikinci katmanına girerken ise 23 km yüksekliğe ulaştı ve tırmanışını 6.3 m/s hızla gerçekleştirdi.

HAFİFÇE BAŞINI SALLARKEN GÖRÜLDÜ

60 cm yüksekliğinde ve 50 cm genişliğindeki silindirik kabinin içine takip sensörleri yerleştirildi ve oksijen seviyeleri, sıcaklık ve basınç takip edildi. Yolculuk, şüphesiz bir hamster çarkında veya topunda koşmaktan daha heyecanlı olsa da, kemirgenin bir görüntüsünde, yükseliş sırasında başını salladığını gösterdi.

hamster-2

Sosyal medyada gündem oldu! Evcil hayvanını öldürdü, sonra çiğ çiğ yediSosyal medyada gündem oldu! Evcil hayvanını öldürdü, sonra çiğ çiğ yedi

Yolculuk sonrası hamster, kabini ve balonu, Japonya'nın Miyako Adası yakınlarındaki denize düştü. Daha sonra bilim insanları tarafından kurtarıldılar. KK Iwaya Giken, hamsterin sağlık durumunun iyi olduğunu doğruladı.

"DENEYLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şirket, bir memelinin balon tabanlı ilk fırlatılışıyla gelen başarının, balon kullanarak daha fazla "uzay yolculuğunun" önünü açacağını umuyor. Şimdi ise 25 km irtifaya kadar insanlı bir test uçuşu planladıkları söyleniyor. Böylece insanların Dünya'yı tüm ihtişamıyla görerek "uzayı hissetmelerini" sağlaması amaçlanıyor. Bir şirket sözcüsü, "İnsanların binip güvenli bir şekilde geri dönebilmeleri için deneyler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Testleri başarıyla geçtiSelçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Testleri başarıyla geçti
Karamollaoğlu'ndan flaş 'idam' açıklamasıKaramollaoğlu'ndan flaş 'idam' açıklaması
'Sıfır noktası'nda heyecanlandıran keşif! "Artık sır değil"'Sıfır noktası'nda heyecanlandıran keşif! "Artık sır değil"
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Beşiktaş taraftarı şaşkın...

Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Beşiktaş taraftarı şaşkın...

Tekirdağ'da hareketli dakikalar... Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret edenlere meydan dayağı attılar!

Tekirdağ'da hareketli dakikalar... Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret edenlere meydan dayağı attılar!

İl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili ismin sözleri sonrası gündem hareketlendi! Sosyal medyadan son noktayı koydu

İl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili ismin sözleri sonrası gündem hareketlendi! Sosyal medyadan son noktayı koydu

Marmaris yangınını çıkaran Sacit A.'nın babası: Tüm Türkiye'den özür dilerim

Marmaris yangınını çıkaran Sacit A.'nın babası: Tüm Türkiye'den özür dilerim

6’lı masada gündem ‘Cumhurbaşkanı adayı…’

6’lı masada gündem ‘Cumhurbaşkanı adayı…’

İlginizi Çekebilir

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.