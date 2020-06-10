Hamza Aydoğdu kimdir? (Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi olarak atandı)

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Valiler Kararnamesi'ne göre MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Aksaray Valisi oldu. Peki Hamza Aydoğdu kimdir?

AKSARAY VALİSİ HAMZA AYDOĞDU KİMDİR?

Hamza Aydoğdu, 10 Ocak 1975 yılında Bitlis'te doğdu. İlk ve Ortaokul eğitimini Ahlat ilçesinde, lise Eğitimini Bitlis Ticaret Lisesinde tamamlayan Hamza Aydoğdu, Kayseri Erciyes Üniversitesinde Muhasebe eğitimi aldıktan sonra yine aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Hamza Aydoğdu, Yüksek lisansını Van 100. Yıl Üniversitesinde, doktorasını Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Aydoğdu'nun dershane öğretmenliği ve yöneticilik ile başladığı meslek hayatı, Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak geçişi ile devam etti. Hamza Aydoğdu, Bakanlık Müşavirliği, Daire Başkanlığı, Eğitim Grup Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı gibi farklı kademelerde görev yaptı.

Aydoğdu, 10 Haziran 2014 tarihinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne asaleten atanmıştır.

