Hamza Dağ açıkladı! İşte AK Parti'nin 22. yıl sloganı

AK Parti’li Hamza Dağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Dağ, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de 'Aydınlığa açık karanlığa kapalı' diyerek siyasi arenadaki yerini aldığını belirterek, "Siyasi, sosyolojik, ekonomik istikrarsızlık ve kaosun hakim olduğu bir dönemde milletin yegane umudu olan partimiz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 'Artık bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözünü verdi. Hamdolsun 21 yıl sonra da Türkiye'de hiçbir şey artık eskisi gibi olmadı. Nice badireler, zaferler ve hizmetleri geride bıraktığımız 22 yıl boyunca milletimizin her derdine dokunma başarısı gösterdik. Bu başarının sağlanmasında on binlerce isimsiz kahraman ve büyük AK Parti ailesinin nice fertleri sorumluluk almıştır, alıyor, almaya da devam edecek" diye konuştu.

22'NCİ YIL SLOGANI

Bakanlar, partililer, eski Meclis başkanları, kurucu üyelerin katılımıyla 24 Ağustos saat 17.00'de AK Parti'nin kuruluş yıldönümü programının düzenleneceğini kaydeden Dağ, "22'nci yılın ana sloganı, 'AK Parti henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında' olacaktır. Bu slogan ile AK Parti'nin birilerinin iddia ettiği gibi yorgun bir parti olmadığı, sürekli yenilenen taze bir kurumsal karaktere ve diri kadrolara sahip olduğunu tekraren ortaya koymuş olacağız. 2023 seçimlerinde malumunuz olduğu üzere temamızı, doğru ve doğruluk üzerine tesis etmiştik. Bu noktada 'Doğru zaman, doğru adam', 'Doğru adamla yola devam', 'Doğru adımlarla yola devam', 'Doğrusu AK Parti', 'Doğrusu Cumhur İttifakı' gibi mottolar kullanmıştık. 24 Ağustos'ta da bu anlayışın devamı olarak hem doğruyu ve doğruluğu hem de henüz ve hep kavramlarını içeren bir motto belirlemiş olduk. Programımızda fidan ve orman teması kullanılacaktır. Tüm davetlilere inşallah birer tane fidan hediye edilecektir. Bu fidan hem her daim doğaya ve çevreye sunduğumuz katkının bir sembolüdür hem de umudu ve bereketi ifade eden bir mahiyet taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK BAŞARI VESAYET ZİHNİYETİNİN YIKILMASI'

Dağ, 22 yılda dünya siyasi tarihine örnek teşkil edecek güçlü bir hikaye yazdıklarını ve yazmaya devam ettiklerini bildirerek konuşmasına şöyle devam etti:

"'Anadolu İhtilali' manşetiyle tarihe geçen bir sürecin bizi getirdiği noktada ülkemizde çok büyük bir zihniyet devrimini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi AK Parti'nin en büyük başarısı şu veya bu partinin değil, vesayet ve zulüm zihniyetinin iktidarını yıkmış olmasıdır. Liderimizin öncülüğünde ortaya koyduğumuz ve saymakla bitmeyecek birçok altyapı ve üstyapı projesi, ülkemizin gelişimine ve geleceğine verdiğimiz değeri işaret etmektedir. Bununla birlikte Türkiye'de dokunmadık insan, devlet nezdinde gönlünü kazanmamış kesim bırakmamış olmamızla, hem milletimize hem de ülkemize karşı beslediğimiz sevdayı göstermektedir. AK Parti iktidarları ve Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de milletle devleti hemhal eden, kucaklaştıran ve barıştıran bir 21 yılı geride bırakmıştır."

(DHA)

