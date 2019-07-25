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Hamza Dağ: Bizi mutlu eden ekonomimize yönelik suikastların atlatıldığı farkındalığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

İZMİR'de Menderes ve Torbalı ilçelerindeki bazı fabrikaları gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bizi mutlu eden faktör iş adamlarımızın ve üreticilerimizin, ekonomimize yönelik suikastların atlatıldığına dair farkındalıkları oldu" dedi.

Hamza Dağ: Bizi mutlu eden ekonomimize yönelik suikastların atlatıldığı farkındalığı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Menderes ve Torbalı ilçelerindeki bazı fabrikaları gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bizi mutlu eden faktör iş adamlarımızın ve üreticilerimizin, ekonomimize yönelik suikastların atlatıldığına dair farkındalıkları oldu" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki heyet ile birlikte Menderes ve Torbalı ilçelerinde yer alan üye iş yerlerini ziyaret etti. Dağ, "Bugün üretim ve ihracat gerçekleştiren bazı fabrikaları ziyaret ettik. Bizi mutlu eden faktör iş adamlarımızın ve üreticilerimizin, ekonomimize yönelik suikastların atlatıldığına dair farkındalıkları oldu. Biz bu gücün verdiği özgüven ile son bir senede önemli badirelerin üstesinden geldik. Bugün geldiğimiz noktada yerli üreticilerimizin özgüveni yerinde ve üretim noktasında bir ivme kazanılmış durumda. İçeride hakimiyeti sağlayan bu istikrar yabancı yatırımcıların ülkemize yönelik planlarına olumlu etki ediyor ve etmeyi de sürdürecek. Bugün iş adamlarından aldığım enerji şunu gösterdi ki seçimsiz bir 4 yıl düşüncesinin verdiği rahatlık, üretim potansiyelimizi daha da üst seviyeye çıkaracak" dedi.

FOTOĞRAF

Hamza Dağ: Bizi mutlu eden ekonomimize yönelik suikastların atlatıldığı farkındalığıHamza Dağ: Bizi mutlu eden ekonomimize yönelik suikastların atlatıldığı farkındalığıHamza Dağ: Bizi mutlu eden ekonomimize yönelik suikastların atlatıldığı farkındalığıHamza Dağ: Bizi mutlu eden ekonomimize yönelik suikastların atlatıldığı farkındalığı

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