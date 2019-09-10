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Hamza Dağ: "CHP yangınların müsebbibi terör örgütü PKK’yı kınayamadı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2019 17:10 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Karabağlar yangınıyla ilgili terör örgütü PKK’nın kınanmasına ilişkin verilen önergenin CHP’nin oylarıyla reddedilmesini eleştirdi.

Hamza Dağ: "CHP yangınların müsebbibi terör örgütü PKK’yı kınayamadı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Karabağlar yangınıyla ilgili terör örgütü PKK’nın kınanmasına ilişkin verilen önergenin CHP’nin oylarıyla reddedilmesini eleştirdi. Dağ, “CHP’nin geldiği nokta çok vahim” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir’de çıkan orman yangınları sebebiyle terör örgütü PKK’nın kınanmasına ilişkin verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’ne verilen önergenin CHP’nin oylarıyla reddedilmesini sert bir dille eleştirdi. Bu durumun Cumhuriyet Halk Partisi için vahim olduğunu belirten Dağ, “Orman yangını gibi toplumun tüm kesimlerinin ortak tavır alması gereken bir mesele de bile gördük ki, CHP’li siyasetçiler siyasi bir çıkar elde etmek uğruna İzmir’de gerçekleşen orman yangınlarının söndürülmesi için gösterilen olağanüstü çabaları görmezden gelmiş ve süreci manipüle etmek için ellerinden geleni yapmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı ise o süreçte yangınların söndürülmesi için hiçbir mücadele vermemiş, yangın bölgesinde kısa bir görüntü verip ‘Yanan alanları imara açmayacağız’ şeklinde gerçeklerden uzak ve bilgiden yoksun bir açıklama yapmıştı. Hükümetimizin ve devlet kurumlarımızın orman yangınlarının söndürülmesi için yaptığı cansiperane mücadeleyi manipüle ederek eleştiren CHP, bu yangınların müsebbibi olan terör örgütü PKK’yı ise kınayamadı. Bu durum CHP’nin geldiği nokta açısından çok vahimdir” ifadelerini kullandı.

İttifakın diyeti
CHP’nin terör örgütü PKK’nın kınanmasına ilişkin önergeyi reddetmesini seçim öncesi kurulan ittifakların bir sonucu olarak değerlendiren Hamza Dağ, "CHP, HDP ile kurduğu ittifakın diyeti olarak terör örgütüne karşı güçlü bir duruş sergileyemiyor. Terörle ilişkisi olduğu için görevden alınan belediye başkanlarına destek oluyor, onları ziyaret ediyor ve hatta İzmir’de özel misafir olarak ağırlıyor. Bu belediye başkanlarından birisi geçtiğimiz günlerde Karaburun’da bir programa katıldı. CHP’li belediye başkanlarının ev sahipliği yaptığı bu programda terörle ilişkisi olduğu için görevden alınan bir belediye başkanına şov yaptırıldı.” dedi. CHP’nin terörle ilişkisi tespit edilmiş kişileri meşrulaştırma çabaları kabul edilemeyeceğini söyleyen Dağ, bu yapılanlar İzmirliler nezdinde de kabul görmediğini dile getirdi

"Samimiyetsizlik ve ikiyüzlülük”
CHP’yi samimiyetsizlikle suçlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, "Terörle mücadelede en başarılı dönemlerden biri yaşanıyor. Bu mücadelenin bir neticesi olarak terör örgütüne karşı bölge halkı büyük bir duruş sergiliyor. Diyarbakır’da annelerimiz çocukları için mücadele veriyor. HDP ve PKK’dan hesap soruyor. Ancak böyle bir dönem içerisinde CHP ise terör örgütünü kınayamıyor ve terör örgütü ile ilişkili siyasetçilere sahip çıkıyor. Atatürk’ün manevi mirasına sahip çıktığını iddia eden bir partinin, Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyeti bölmek ve yıkmak temel gayesi olan bir terör örgütünü içselleştirip kabul etmesi ve destek çıkması samimiyetsizliğin ve ikiyüzlülüğün en açık göstergesidir” diye konuştu.

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