Hamza Dağ'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı: 'İsrail’in güvenliği için daha kaç çocuk ölmesi gerekiyor?'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Dağ mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Bugün itibarıyla İsrail tarafından öldürülen Gazzeli çocuk sayısı 5 bin 500’e ulaştı.

İsrail’in güvenliği için daha kaç çocuk ölmesi gerekiyor?

Her çocuk için eşit derecede hassasiyet gösterilmedikçe “hak” kelimesi anlamsız kalmaya devam edecek.

“Daha adil bir dünya mümkün” şiarıyla doğulu-batılı, kuzeyli-güneyli ayrımı yapmadan her çocuğun hakkını savunacağız.

Dini, dili, ırkı, saç ve göz rengi ne olursa olsun hepsinin yüzünün gülmesi temennisiyle; 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun."





