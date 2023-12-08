HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e sert cevap: Aday olamayacak mağdur edebiyatı yapıyor

Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e sert cevap: Aday olamayacak mağdur edebiyatı yapıyor

08.12.2023 09:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kendisi hakkında hükümetten yeteri kadar destek alamadığına ilişkin açıklamasına sert yanıt verdi: Aday olamayacağını anlayınca mağdur edebiyatı yapıyor.

Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e sert cevap: Aday olamayacak mağdur edebiyatı yapıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Karaburun, Çeşme ve Urla ilçe başkanlığını ziyaret etti. Dağ'a AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve partisinin bazı yöneticileri eşlik etti. Dağ, AK Parti olarak şu ana kadar girdikleri her seçimi kazanmanın mutluluğuna şahit olduğu için kendini şanslı hissettiğini dile getirerek, partisinin 2002'de elde ettiği başarıya dikkati çekti. Dağ, "3 Kasım 2002 seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu şu anda daha iyi anladık. O seçimde o virajı almasaydık şu anda birçok alanda attığımız hamleleri konuşmuyor, bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olacaktır. Enerjide, savunma sanayisinde, ekonomide nereden bakarsak bakalım zorluklar yaşadık. Hepsini aştık çok şükür" dedi.

tunc

"HER GEÇEN GÜN GERİYE GİDİYOR"

CHP'deki genel başkanlık değişimine de değinen Dağ, "CHP'de bütün her şeyi bir kişinin üstüne ittiler, onu günah keçisi ilanettiler. Yenilgide sanki kendilerinin payı olduğunu unuttular. Onu, çok da ahlaki olmayan bir şekilde, resmen hançerleyerek gönderdiler. Gönderincede her şey düzeldi mi? Değişen hiçbir şey yok. CHP her geçen gün geriye giderken, AK Parti daha ileriye gidiyor" dedi.

MERKEZ VE YEREL UYUMU

Dağ şöyle konuştu: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'ne İzmir'in hak ettiği desteği alamadığına dair açıklamalarda ve deyim yerindeyse şikayette bulunmuş. Sayın Soyer, bizim kendisine ve yapmak istediklerine ilişkin verdiğimiz destekten ötürü hem bana hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Şimdi ne oldu da, yeteri kadar destek alamadığını dile getiriyor. Bunun net bir izahı var. Soyer, aday olamayacağını anlayınca mağdur edebiyatı yapıyor. Bu boş sözleri artık kimse yemiyor. Biz İzmir'e daha çok hizmet etmek istiyoruz. Bizim derdimiz, kentimize daha çok hizmeti nasıl götürürüz, derdidir. İzmir'de 12 yıl milletvekilliği yapmış, 7 yıl genel başkanlığı görevinde bulunan bir siyasetçi olarak, yerel yönetimle merkezi yönetimin uyumunun çok önemli olduğunu gördüm. İnşallah, önümüzdeki yerel seçimlerde İzmir'de de seçim kazanarak bu amacımıza ulaşırız."

"HİZMET DERTLERİ YOK"

AK Parti Urla İlçe Başkanlığı'nda parti mensuplarıyla buluşan Dağ, "CHP'li belediyelerin hizmet derdi yok. CHP'li belediye başkanları, nasıl olsa 'bize oy veriyorlar' diye hareket ediyor" dedi.

"RANTI YÜKSEK ADAYI ÇOK"

Dağ şöyle konuştu: "Urla'da belediye başkanlığı için 47 aday adayı başvuruda bulunmuş. Çoğu burada oturmuyor bile. Başvurunun yüksek olmasının sebeplerinden biri buradaki yüksek ranttır. Nasıl olsa CHP burayı kazanıyor düşüncesindeler. 2019'da CHP'den seçilen belediye başkanı FETÖ ile iltisaklı olduğu için hapis cezasına çarptırıldı. Yani CHP yönetimi yaptığı tercihle seçmenini cezalandırdı."

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçil Erzan cezaevinden mesaj gönderdi: '100 bin dolar ödeme yapabiliriz'Seçil Erzan cezaevinden mesaj gönderdi: '100 bin dolar ödeme yapabiliriz'
Bugünkü saat belli oldu! Yıl sonu yemeği planı...Bugünkü saat belli oldu! Yıl sonu yemeği planı...
AK Parti'den 'Başak Demirtaş ve Ahmet Türk' yorumu!AK Parti'den 'Başak Demirtaş ve Ahmet Türk' yorumu!
Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer Hamza Dağ
En Çok Okunan Haberler
500 TL’lik banknot için tarih verdi! Canlı yayında gündem yaratacak iddia

500 TL’lik banknot için tarih verdi! Canlı yayında gündem yaratacak iddia

Pantolon giymeyi unuttu! Tüm gün gezdi

Pantolon giymeyi unuttu! Tüm gün gezdi

AK Parti'den 'Başak Demirtaş ve Ahmet Türk' yorumu!

AK Parti'den 'Başak Demirtaş ve Ahmet Türk' yorumu!

Seçil Erzan cezaevinden mesaj gönderdi: '100 bin dolar ödeme yapabiliriz'

Seçil Erzan cezaevinden mesaj gönderdi: '100 bin dolar ödeme yapabiliriz'

Hepsi milyonlarla oynadı! Nereden nereye... Rakamlar ortaya çıktı

Hepsi milyonlarla oynadı! Nereden nereye... Rakamlar ortaya çıktı

Resmi Gazate'de yayımlandı! AYM "Anayasa'ya aykırı" dedi, o hükmü iptal etti

Resmi Gazate'de yayımlandı! AYM "Anayasa'ya aykırı" dedi, o hükmü iptal etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşarken annesi bastı! İşler bir anda karıştı

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.