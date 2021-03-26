Hamza Dağ'dan 'uyuşturucu gözaltısı' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Dağ, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi feshedilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele en hassas olduğumuz konulardan biridir. Bu konudaki mücadeleyi siyasi ayrım gözetmeksizin hepimiz birlikte yapmalıyız. Tüm gençlerimizi bu illetten kurtarmaya var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz."

DEMİRÖZ'DEN DE AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de AK Parti'nin manevi ve ahlaki değerlerle yan yana durmayan hiçbir eyleme ve kişiye müsamahası olmadığını bildirdi.

Demiröz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam kabul edilemez video ile ortaya çıkan ve büro personeli olarak görev yapan şahsın partimizle ilişiği kesilmiştir. Türk aile yapısıyla milli ve manevi değerlerimizle tamamen zıt görüntüler bizleri derinden yaralamış, söz konusu şahıs hakkında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yasal işlem başlatılmış olup, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da uyuşturucu bağımlılığı konusunda sürece müdahil olmuştur.

Söz konusu görüntülerle partimizi yaralamak ve yıpratmak isteyenler bilmelidir ki partimizin manevi ve ahlaki değerlerimizle yan yana durmayan hiçbir eyleme ve kişiye müsamahası yoktur."

Kaynak: AA

