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  4. Hamza Dağ: Deniz antlaşmasını destekleyip tezkereye hayır demek abdestsiz namaz kılmaktır

Hamza Dağ: Deniz antlaşmasını destekleyip tezkereye hayır demek abdestsiz namaz kılmaktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 23:12 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin Karşıyaka İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin Karşıyaka İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Dağ, Libya’ya yönelik askeri tezkere konusuyla ilgili olarak, "Libya ile yapılan deniz antlaşması bir yarma hareketidir. Bunun bir sonraki adımı tezkeredir. Deniz antlaşmasını destekleyip tezkereye hayır demek abdestsiz namaz kılmaktır, işin kolayına kaçmaktır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin Karşıyaka İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde yapılan ve AK Parti İzmir milletvekillerinden Yaşar Kırkpınar’ın da katıldığı toplantıda, partililer Dağ’a ve Kırkpınar’a sevgi gösterisinde bulundu. Salonda, 'Kafsinkaf’ın gönlünde sevgin dağ gibi' yazılı pankart açıldı.
'2023 YILINDA DA İKTİDAR OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'
Partililerle selfie çekilen Dağ, daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Dağ, bu toplantıların Cumhurbaşkanı ile görüşen kişilerin, onun görüşlerini partililere bildirmek konusunda çok önemli olduğunu belirterek, "Bu suretle parti içindeki düşüncelerin en yukarıdan en aşağıya sağlıklı bir şekilde iletilmesi başarılıyor. Bizler bu toplantılarda, bizim iktidarımız döneminde neler oldu, bunları ortaya koymalıyız ve dışarıya da bunları anlatmalıyız. Bizler 17 yılı iktidar olarak geçirmiş bir partiyiz ve 2023 hesaplarını yapanlarını da üzmeye devam edeceğiz, 2023'te de iktidar kalacağız. Ben 2011’de milletvekili oldum ve 9 yıldır milletvekiliyim. Gezi’yi, 17-25 Aralık’ı ve 15 Temmuz’u planlayanlar amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacak. Eğer onlar başarılı olsalardı 3’üncü köprüyü, Türk Akım’ı, Akıncı SİHA’yı ve Altay tankını göremezdik. Bu kirli operasyonları planlayanlar, her zaman bizlere ekonomik yönden saldırmaya gayret ettiler ancak biz de ekonomik olarak önlemlerimizi alıp cevaplarımızı verdik. 6 ay sonra inşallah bir danışma toplantısı daha düzenlersek, ekonomik anlamda şu anda da çok iyi olmamıza rağmen daha iyi şeyler konuşacağız" dedi.
'DENİZ ANTLAŞMASINA DESTEK VERİP TEZKEREYE KARŞI ÇIKILMAZ'
Libya'ya askeri tezkere konusunda da açıklamalarda bulunan Dağ, "Libya ile yapılan deniz antlaşması bir yarma hareketidir. Bunun bir sonraki adımı tezkeredir. Deniz antlaşmasını destekleyip, tezkereye karşı çıkılmaz. Deniz antlaşmasını destekleyip tezkere hayır demek abdestsiz namaz kılmaktır, işin kolayına kaçmaktır. Bazıları sorunları diplomasi yoluyla çözün diyorlar. Suriye konusunda diplomasi yaptık. ‘Bizde 4 milyon mülteci var, 82 milyonluk nüfus 86 milyon oldu, bir güvenli koridor açalım, bu kişileri oraya nakledelim’ diyoruz. ‘Çok güzel’ diyorlar. Sonra ise ses çıkarmıyorlar. Biz de gerekli operasyonlarımızı yapıp, orada güvenli bölgeleri oluşturduk" diye konuştu.
Dağ, Libya’daki meselelerin milli meseleler olduğunu ve iç siyasette alacakları desteklerin ellerini güçlendireceğini belirterek, "Bizler, iç siyasette destek göremesek de buradaki milli çıkarlarımızı koruyacağız" dedi.

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