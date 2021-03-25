Hamza Dağ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hamza Dağ'ın görevi nedir?

Hamza Dağ kimdir? Sorusu gündemde en çok aranan başlıklardan biri oldu. AK Parti MYK listesinde yer alan Hamza Dağ’ın yaşı ve aslen nereli olduğu merak ediliyor. 2021 AK Parti MYK'da Tanıtım ve Medya Başkanı görevini alan Hamza Dağ’ın hayatı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, ayrıntılar…

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Hamza Dağ, 1 Mart 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Kütüğü Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Dağ, Manisa’nın Demirci ilçesinde doğmuştur.

1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Dağ 2000 yılında lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Hamza Dağ daha sonra 3 Şubat 2008’de 3. Olağan Kongresi’nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.



