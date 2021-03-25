HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hamza Dağ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hamza Dağ'ın görevi nedir?

Hamza Dağ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hamza Dağ'ın görevi nedir?

25.03.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti 7’nci Olağan Kongresinde MYK listesinde adı geçen isimlerden biri olan Hamza Dağ vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aslen Balıkesir’li olan Hamza Dağ’ın kaç yaşında ve nereli olduğu gündemde en çok aranan biri oldu. İşte, Hamza Dağ’ın hayatı…

Hamza Dağ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hamza Dağ'ın görevi nedir?

Hamza Dağ kimdir? Sorusu gündemde en çok aranan başlıklardan biri oldu. AK Parti MYK listesinde yer alan Hamza Dağ’ın yaşı ve aslen nereli olduğu merak ediliyor. 2021 AK Parti MYK'da Tanıtım ve Medya Başkanı görevini alan Hamza Dağ’ın hayatı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, ayrıntılar…

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Hamza Dağ, 1 Mart 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Kütüğü Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Dağ, Manisa’nın Demirci ilçesinde doğmuştur.

1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Dağ 2000 yılında lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Hamza Dağ daha sonra 3 Şubat 2008’de 3. Olağan Kongresi’nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
Zaman aşımına 1 gün kalmıştı! Yazıcıoğlu davasında flaş gelişmeZaman aşımına 1 gün kalmıştı! Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Çankırı ve Konya'da yüz yüze eğitime kar engeli

Yüz yüze eğitime kar engeli

Jülide Sarıeroğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Jülide Sarıeroğlu'nun görevi ne?

Jülide Sarıeroğlu?

Ali İhsan Yavuz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ali İhsan Yavuz'un görevi nedir?

Ali İhsan Yavuz kimdir?

Taner Tolga Tarlacı kimdir? Taner Tolga Tarlacı öldü mü?

Taner Tolga Tarlacı kimdir?

Yazıcıoğlu davası sanıklarının cezaları, zaman aşımına 1 gün kala onandı

Zaman aşımına 1 gün kalmıştı! Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme

Downburst nedir? Downburst hava olayı nasıl oluşur?

Downburst hava olayı nasıl oluşur?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.