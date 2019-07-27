Hamza Dağ: THY taleplerin karşılanması noktasında çalışmalarını yürütüyor

İZMİR, (DHA)- TÜRK Hava Yolları'nın İzmir seferlerindeki düşüşle ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, son günlerde sefer sayılarının artırılması yönünde çokça talep ile karşılaştıklarını belirterek, "THY taleplerin karşılanması noktasında çalışmalarını yürütüyor. Süreci takip ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Türk Hava Yolları'nın İzmir seferlerindeki düşüş ile ilgili açıklama yaptı. Son bir sene içinde dünyada aynı model uçağın karıştığı 2 ayrı uçak kazası yaşandığını hatırlatan ve bu kazalarda yüzlerce yolcunun hayatını kaybettiğinin altını çizen Dağ, "Geçtiğimiz bir sene içerisinde Etiyopya ve Lion Hava Yolları'na ait iki adet Boeing 737 Max model uçak düştü ve bu kazalarda 346 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası otoriteler de bu uçaklara uçuş yasağı getirdi. Türk Hava Yolları'nın bünyesinde bu model uçaklardan 24 tane bulunuyor ve bu da THY uçak sayısının yüzde 10'una tekabül ediyor. Bu nedenle tek uçuş olmayan tüm güzergahlarda seferler mecburi olarak yüzde 10 oranında azaltıldı. İzmir de şu anda bu güzergahlardan birisi" dedi.

Vatandaşlardan gelen sefer sayılarının artırılması yönündeki taleplere ilişkin Türk Hava Yolları'nın gerekli çalışmayı yürüttüğünü belirten Dağ, "Boeing şirketi, uçaklarıyla ilgili sorunu çözemezse THY kiralama yöntemiyle bu problemi aşacak. THY taleplerin karşılanması noktasında çalışmalarını yürütüyor. Biz de bu noktada süreci takip ediyoruz" diye konuştu.

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